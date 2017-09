Linnéa sin historie berørte mange

Moldejenta Linnéa Myhre vil gi ei stemme til de som ikke tør å fortelle om sine psykiske lidelser.

I dag var 27-åringen hjemme i Molde, og syntes det var fint å være med på heimbyens litteraturfestival.

– Det er veldig fint å være her i Molde med så flott vær. Jeg kommer fra et regnfullt Oslo, og til et så fint Molde. Da begynner man å lure på hvorfor man dro i utgangspunktet, sier Linnéa til NRK.

Som en del av programmet for Bjørnsonfestivalen møtte hun i formiddag mange skoleelever fra videregående skole. Der snakket hun om det som kan være så vanskelig for så mange; depresjon, spiseforstyrrelser og selvmordstanker.

En stemme for andre

Hun leste fra bøkene hun har skrevet om å slite psykisk, og fortalte om en tid da hun selv slet tungt med psykiske lidelser.

– For meg er det viktig å være en stemme for dem som ikke har en, seier Linnéa til NRK.

Lydhøre elever fikk en stund med mening i, under dagens møte med 27-åringen fra Molde. Nora Samdal er en av elevene ved Romsdal videregående skole som hørte Linnéa fortelle.

Linnéa berørte mange unge da hun fra podiet under Bjørnsonfestivalen snakket om å slite med psykisk helse. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Jeg synes det var veldig bra å høre henne. Hun har sterke og bra meninger, og jeg synes det er viktig at noen tør å prat om dette, seier Nora Samdal, en av elevene ved Romsdal videregående skole.

Medelev Lisa Nerland Eriksen mener hun lærte litt mer om psykisk helse av å høre Linnea.

–​ Om spiseforstyrrelser kom det fram mye som jeg ikke visste. Og det var viktig, sier Lisa.

Litt mindre alene

Etter møtet med elevene forteller Linnéa om svært mange tilbakemeldinger fra folk som har følt seg litt mindre alene av å lese bøkene hennes.

– De har kanskje aldri turt å fortelle noen om hva de sliter med, og er både rørt og glad for å lese det jeg skriver, røper Linnéa.

Linnéa i forbindelse med presentasjonen av romanen hennes "Hver gang du forlater meg" som kom i 2016. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Moldejenta ble tidligere kalt Sinna-blogger, og har blitt kåret til årets blokker med 30 000 daglige følgere.

I 2012 mottok hun heders- og æresprisen Tabuprisen fra Rådet for psykisk helse for åpenheten rundt psykiske lidelser. Da hadde hun også gitt ut boka Evig søndag, der hun skriver om ett år av sitt liv med tungsinn og spiseforstyrrelse som følgesvenn.

– Hva med nye planer, og kanskje bøker på gang?

– Planer har jeg, Men foreløpig holder jeg kortene tett til brystet.

Det vil neppe forundre noen om planene til den tøffe og modige moldejenta har noe med psykisk helse å gjøre.