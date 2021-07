Ingrid Elida (23) fant seg selv ved hjelp av TikTok

I Ålesund sentrum kommer en tydelig selvsikker person gående. Ingrid Elida Westad er oppvokst og bor i den lille bygda Alnes i Giske, rett utenfor Ålesund. Øya med det berømte fyret og en fin, lang sandstrand.

Westad synes det var vanskelig å være seg selv der. Vanskelig å finne seg selv. Hun forteller om en veldig liten øy, hvor ingen skilte seg ut og alt var etter boka.

Fra å gå med det hun beskriver som ti kilo sminke, korte kjoler og høye hæler, tok hun en helomvending i fjor etter at hun lastet ned TikTok.

TikTok Ekspandér faktaboks Et sosialt medium der brukerne kan dele korte videoer med sang-miming, humor, dansing, eller de kan vise frem sine talenter.

Alle videoene som lages på TikTok, kan deles på andre sosiale medier.

Det går også an å publisere videoene privat, kun for venner og utvalgte følgere.

65 prosent av norske barn i alderen 9 til 18 år er på TikTok.

I brukervilkårene til TikTok står det at du må være 13 år eller eldre for å bruke appen. Dette er basert på personvernloven og 13-årsgrensen i sosiale medier. Kilder: Wikipedia, Barnevakten og Barn og medier-undersøkelsen 2020.

– Jeg bestemte meg for å klippe håret mitt, lage en video av det, legge den ut på TikTok og pang... Over natta fikk jeg 150 000 følgere. Etter det har det kun gått oppover, smiler Westad.

Ingrid Elida Alnes på TikTok Du trenger javascript for å se video.

For Westad er det sosiale mediet ekstra viktig, fordi det var der hun fant seg selv for omtrent ett år siden.

– Det var min oppvåkning til å innse at jeg er lesbisk.

Da landet stengte ned og samfunnet endret seg, bestemte hun seg for å teste ut TikTok. Der får du opp videoer som skal passe til deg, og for hennes del var det videoer fra LGBTQ- og det lesbiske miljøet.

– Det var så mange som oste selvtillit og bare var seg selv. Så mange fargerike mennesker. Det hjalp meg med å bli den jeg er.

Da klipte hun det lange, mørke håret sitt og endret stilen sin.

Hun brydde seg ikke lengre om å passe inn etter samfunnets normer for hvordan en jente skal se ut. Selvtilliten fikk hun av de hun fulgte på TikTok.

Ingrid Elida Westad jobber i en klesbutikk og driver med applikasjonene TikTok og Instagram på siden. Til sammen på de to plattformene har hun nesten to millioner følgere. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Muligheten til å finne seg selv

Videoene til 23-åringen handler først og fremst om selvtillit. Hun ønsker å bidra til at folk kan gå kledd som en vil, se ut som en vil og ikke definere seg av kjønnsrollene som finnes i samfunnet.

– På sosiale medier er det store muligheter for å finne seg selv. Man kan se mange som er lik seg selv, finne sin plass og bli akseptert.

Hennes følgerbase er først og fremst i alderen 15 til 30 år. Westad er veldig bevisst på hva hun legger ut og hva hun ønsker å formidle.

Viktig å bli eksponert for mangfold

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, sier at det ikke er tvil om at sosiale medier har en stor påvirkning i barn og unges hverdag.

Ni av ti unge i alderen 9 til 18 år er på ett eller flere sosiale medier i løpet av en dag.

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, mener det er viktig at unge blir eksponert for mangfold på sosiale medier.

Hun påpeker at de unge er i en alder der de skal finne sin egen identitet, og mener det da er viktig at de også blir eksponert for mangfold.

– Der kan de finne andre som ligner på seg selv, og se at det er et større mangfold enn det de opplever i sin hverdag. At de er normale.

Ingrid Elida Westad følte TikTok åpnet opp for en ny verden. Hun så en side hun aldri hadde sett i det offentlige før. Hun følte en trygghet. At hun plutselig hadde et samfunn på mobilen sin.

– Det hjalp meg med å vokse og bli meg selv. Jeg vil oppfordre andre unge til å snakke åpent, være seg selv og gå med det man vil.