– Vi ser ikke for oss at Russland kan delta i årets Eurovision Song Contest, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

– NRK har gitt et tydelig råd til EBU om at Russland ikke kan delta i årets Eurovision Song Contest som følge av invasjonen av Ukraina. Samtidig er dette en medlemsorganisasjon som trenger noe tid til å forankre en beslutning. Vi har full tillit til at EBU vil komme frem til en riktig avgjørelse, sier kringkastingssjefen.

Natt til torsdag 24. februar invaderte Russland Ukraina, og krigføringen møter sterk internasjonal fordømmelse. Torsdag ble det kjent at Den europeiske kringkastingsunionen fortsatt ønsker Russland velkommen til musikkfesten Eurovision Song Contest.

Det bekreftet de til i en e-post til SVTs Kulturnyheterna bare noen timer etter Russlands invasjon av Ukraina.

EBU har fått kritikk av både SVT og Danmarks Radio (DR) som mener at Russland ikke bør få delta i Eurovision Song Contest.

Også Finlands statlige allmennkringkaster, YLE har reagert. De mener at Russland må utelukkes fullstendig fra Eurovision Song Contest, ellers vil ikke Finland sende sitt bidrag til Eurovision.

Årets MGP-vinnere og Norges ESC-bidrag viser sin støtte til det ukrainske folk på Instagram og TikTok.

Eurovision Song Contest skal arrangeres i Torino i Italia i mai. 41 deltakerland er påmeldt til årets konkurranse.

Ikke-politisk arrangement

EBU forklarer sitt ønske om russisk deltakelse med at Eurovision er et ikke-politisk kulturelt arrangement.

– Konkurransens formål er å forene nasjoner og feire mangfold gjennom musikk. Både Russland og Ukraina er fra før invitert, og per nå planlegger vi å ønske begge land velkomne i mai, står det i e-posten til SVT.

Musikkonkurransen går i Torino i mai og arrangeres av EBU som er verdens største sammenslutning av nasjonale tv- og radio-selskaper.

Norges Eurovision-bidrag er artistduoen Subwoolfer.