Stem på mobilen i MGP-finalen

Tidligere har det bare vært mulig å avgi stemmer på SMS under den norske MGP-finalen. Nytt av året er at du i tillegg får muligheten til å stemme gratis på nett. Du finner avstemningen i NRK-appen, eller ved å gå til nrk.no/stem med mobilen din.

Prøv det nye stemmeskjemaet på nett og bruk det til å rangere melodiene før du stemmer. Alternativt kan du laste ned det tradisjonelle stemmeskjemaet.

Hvordan stemmer jeg?

Først må du logge deg inn hos NRK. Dersom du ikke allerede har en NRK-bruker må du opprette en bruker først, dette er helt gratis. Når du er innlogget vil du få en liste over årets melodier som du kan stemme på.

Husk at for å stemme på din favoritt må du trykke på Stem på <artist> nederst på siden.

For å hjelpe deg med å finne ut hvilken melodi du skal stemme på, kan du rangere melodiene etter hvert som de blir fremført. Poengskalaen har vi lånt fra den internasjonale Eurovision-finalen. Den går fra ett til åtte, ti og tolv poeng, hvor tolv er den høyeste poengsummen du kan gi. Rangering av melodiene er bare for gøy og gir i seg selv ingen stemmer. Hvis du vet hvem du vil stemme på, kan du gå direkte til din favoritt nederst på siden og sende inn din stemme. Du kan bla sidelengs for å finne din favorittmelodi.

Når kan jeg stemme?

Det vil ikke være mulig å stemme før programlederne gir beskjed om at avstemningen begynner. De vil også varsle når avstemningen avsluttes. Vinduet for når du kan stemme på melodiene er det samme enten du stemmer på nett eller på SMS. Hver stemme teller likt. Du vil få beskjed på nettsiden når det er mulig å stemme.

Hvor mange stemmer har jeg?

På nett har du kun mulighet til å avgi én stemme i hver av de tre rundene. Ønsker du å avgi flere stemmer kan du også gjøre dette ved å sende deltakernummer på SMS til 26600 for kr 5,- per melding.

Hvordan telles stemmene?

Alle stemmer som er avgitt teller likt. En nettstemme teller like mye som én SMS-stemme.

Hvorfor må jeg logge inn for å stemme?

For å gjøre stemmeavgivningen sikker må vi knytte hver stemme til en egen NRK-bruker. Avstemmingen er lagt bak innlogging for å hindre juks eller manipulasjon av resultatet. Vi lagrer ikke informasjon om hvem som stemmer på hva, men vi logger at du har stemt slik at du ikke kan stemme flere ganger per runde.