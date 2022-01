På lørdag er det duket for nok en festdag i Melodi Grand Prix 2022. Fem artister skal opptre på scenen i kveld, og vi var litt nysgjerrige på hvem de var, og har stilt dem «fem kjappe spørsmål».

Daniel Lukas

Daniel Lukas Kalelic er en 23 år gammel artist og låtskriver fra Ellingsrud i Oslo. Han kommer fra en musikalsk familie og har holdt på med musikk så lenge han kan huske.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hva er ditt forhold til MGP?

Jeg har alltid elsket MGP, det har lenge vært en familietradisjon å se på i stua med noe god mat og god dessert.

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Jeg er energisk, morsom og omtenksom!

Hva er ditt beste MGP-minne?

Mitt beste MGP minne må være en god klassiker, og mener da selvfølgelig «Fairytale» av Rybak.

Vinneren av MGP 2021, Ulrikke Brandstorp. Foto: Alexander Vestrum / Alexander Vestrum

Har du hatt et MGP-crush? Må jo innrømme at Ulrikke vekket oppmerksomheten min litt.

Hvorfor fortjener du å gå videre? Jeg føler jeg fortjener å vinne fordi jeg har lagt hele sjelen min i både showet og låten. Det hadde betydd alt å gå videre.

Steffen Jakobsen

Steffen Jakobsen (31) er en Countryartist og låtskriver fra Grimstad som har drevet med musikk siden han var liten, og opptrådte for første gang på bedehuset. Han slo gjennom i Idol i 2013.

31 år gamle Steffen Jakobsen fra Grimstad. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Jeg er en laidback person med godt humør.

Har du opplevd noe uforglemmelig?

Da jeg skulle synge One Direction-låten «What Makes You Beautiful» i Idol, glemte jeg hele teksten. Jeg tok og diktet opp en ny tekst på sparket, som ingen la merke til. Hele opptredenen ble sendt live på TV, hadde jeg ikke sunget, så hadde jeg røket ut mye tidligere ut i Idol.

Hva er den største drømmen din utenom det å vinne MGP?

Å reise til USA og få spille på The Grand Ole Opry i Nashville! Det har ingen nordmenn gjort, og det hadde vært helt fantastisk.

Hva er ditt beste MGP-minne?

Det må vel være da Rybak vant, men også da Staysman stod på scenen med «En godt stekt pizza».

Har du noen gode historier?

Opp gjennom årene har en del BH-er blitt kastet opp på scenen. Én gang fikk vi også en superman-guttetruse. Der går grensen.

Christian Ingebrigtsen

Christian Ingebrigtsen har toppet hitlistene med egne soloprosjekter, men er mest kjent for sin innholdsrike karriere som en del av den verdenskjente popgruppen a1.

Christian Ingebrigtsen er en del av den verdenskjente popgruppen a1. I MGP opptrer han som soloartist. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hva er ditt forhold til MGP?

Helt siden jeg som liten gutt fikk se Norge gå til topps med Bobbysocks og Rolf Løvlands «La det swinge», har jeg vært fascinert og latt meg engasjere av Grand Prix-sirkuset. I ungdommen kledde vi oss ut som våre favoritt artister og fremførte låtene for hverandre før vi så finalen.

Spill av lyd Hør Bobbysocks med «La det Swinge» fra 1984

Har du opplevd noe sykt eller uforglemmelig? Det sykeste jeg har opplevd er vel da a1 vant en Brit Award (Storbritannias Grammys) over artister som Coldplay og Craig David. Plutselig var jeg backstage med personlige helter som Elton John og U2, og Elton fortalte meg at han hadde alle platene våre!

Hva er ditt beste MGP-minne? Mitt beste MGP minne er da jeg fikk være med å vinne som låtskriver med Ulrikkes «Attention».

Har du hatt et MGP-crush? Min største MGP-crush var Karoline Krüger, da hun fremførte «For vår jord» – en av de aller nydeligste melodiene fra konkurransen, mener jeg.

Spill av lyd Hør «For vår jord» som vant Melodi Grand Prix 1988

Hva er din største drøm?

Den største drømmen er at musikken min er med å bety noe i menneskers liv; at jeg en dag forlater denne verden et litt bedre sted enn hvis jeg ikke var her.

Farida

Farida Bolseth Benounis (31) har oppnådd mye siden karrieren tok fart i 2016. Hun fikk god omtale fra blant annet Billboard og MTV da hun slapp sine to første singler «Three Weeks» og «Solo Ride» med en måneds mellomrom.

Farida Bolseth Benounis (31). Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Hmm, litt utålmodig, empatisk, tullete, snill og hardtarbeidende kanskje?

Har du opplevd noe uforglemmelig?

Jeg møtte Lana Del Rey på en bar i LA, så sa hun: «Hey how are u?» Vi snakket om livet, mens jeg ikke helt visste hvor jeg skulle gjøre av meg. Hun hadde på seg en hullete skjorte og var veldig avslappende, etter det har jeg ikke vært noe særlig starstruck av folk. Alle går jo på do, hehe.

Hva er ditt beste MGP-minne?

Alexander Rybak 2009!

Har du hatt et MGP-crush?

Nei, ikke egentlig, hehe. Nærmeste blir vel hele Måneskin-bandet, se så rå de er!

Har du noen røverhistorier?

Jeg har vært veldig lite røver når jeg tenker tilbake nå. Jeg lurer på om det «verste» jeg har gjort er å snike på trikken fordi jeg ikke hadde penger, men måtte et sted, hehe.

Lily Löwe

26 år gammel Lily Löwe er både en låtskriver og stylist fra Eidskog. De siste årene har hun bodd i Oslo.

26 år gammel Lily Löwe. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hva er ditt forhold til MGP?

Jeg er oppvokst med MGP. Det var festlørdag med pizza, coca cola (seff med sukker) og smågodt, og familien var samlet rundt TV-en. Det var årets TV-høydepunkt!

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Jeg vil beskrive meg selv som en kreativ sjel som er følsom, glad i mennesker, sterk og takknemlig.

Har du opplevd noe som har forandret livet ditt?

Det er flere øyeblikk i livet mitt som har vært med å forme meg, både fine og vonde opplevelser. For å velge ut én ting så vil jeg fortelle om en person jeg jobbet med som sa noen ord til meg. Vi sto sammen foran en scenen på en lydsjekk, og vi så opp på en artist vi jobbet med. Han sa til meg: «I see you, and I know your supposed to be up there, not down here», og det var det jeg trengte for å skjønne at nå er det tid for å satse på musikken.

Hva er ditt beste MGP-minne?

Kanskje da Alexander Rybak vant Eurovision? Det var et skikkelig stort øyeblikk!

Har du noen røverhistorier?

Det er mange, men hemmeligheter forblir hos meg.

Hvorfor fortjener du å gå videre?

Jeg tror at «Bad Baby» er en låt som kan gjøre det bra. Vi trenger mer rock, og ikke minst damer som gjør rock. Rock til folket!