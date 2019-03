MGP utvides med fem semifinaler

– Vi slår på stortromma når vi skal markere jubileet til MGP. I forbindelse med 60-årsfeiringen byr vi på fem innledende semifinaler, og en stor finale, sier MGP-sjef Stig Karlsen.

MGP-showene skal sendes direkte fra Oslo, men med stort fokus på artister fra hele landet. Hver landsdel får hvert sitt program, med artister som vil representere Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Øst-Norge og Sør-Norge.

Selv om direktesendingene går fra Oslo, blir det rikelig med lokal tilstedeværelse i form av innslag og direkterapportering fra landsdelen.

– Vi gleder oss veldig til å formidle stort musikkengasjement fra hele landet, sier Karlsen.

Mest makt til TV-seerne

MGP-SJEF: Stig Karlsen Foto: NRK

Det er TV-seerne som har med mest makt når artister og låter skal stemmes frem. Norske TV-seere avgjør hvilke fem artister som går videre fra de fem innledende rundene, mens en fagjury ledet av MGP-generalen vil få oppgaven med å finne de fem øvrige artistene til den store finalen.

Det norske folks stemmer avgjør til slutt hvem av de ti artistene som vinner den store finalen, og får gullbilletten til Eurovision Song Contest.

– Nå gleder vi oss til å forberede for en skikkelig markering av 60-årsjubileet neste år, sier Karlsen.

Selv om konfettien knapt har lagt seg etter årets finale, er den åpne påmeldingen av låter for neste år i gang. Fristen for å sende inn neste års MGP-hit er 17. mai.

Send inn låt her: Påmelding til MGP 2020

Høye strømmetall før ESC

I tillegg til å forberede neste års konkurranse, er det også full forberedelse i forkant av Eurovision Song Contest i mai.

Etter stor suksess i årets MGP-finale med over 230 000 stemmer, er KEiiNO klar for å representere Norge i ESC om rundt to måneder.

Siden den norsk-samiske trioen vant, har de havnet på tredjeplass på VG-lista og fått over to millioner strømminger på Spotify. Nå venter en turné i Europa i forkant av finalen.

– Det er veldig gøy at det er så mange verden over som liker låten vår. Å få lov til å være i samme liga som Karpe Diem og Lady Gaga er utrolig kult, sier Tom Hugo, som er én av tre artister i KEiiNO.