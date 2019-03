Overlegen MGP-seier til KEiiNO

Vinneren ble kåret med nesten lik stemmemodell som i fjor.

Først fremførte de ti finalistene sine låter, før man avgjorde hvilke fire artister som gikk videre i konkurransen.

De fire som gikk videre, ble bestemt gjennom norske stemmer og stemmer fra den internasjonale juryen. Det er kun favoritten fra hver jury, som blir offentliggjort.

Nytt i år er at man kunne stemme gratis på NRK.no i løpet av finalen. Man fikk mulighet til å stemme én gang i hver avstemningsrunde.

Stemmene fra nettet ble kombinert med SMS-stemmene.

Da de fire artistene med flest stemmer hadde blitt ropt opp, ble stemmene nullstilt og fra da var det kun norske stemmer fra SMS og NRK.no som telte.

Deretter kunne man stemme på nytt på en av disse.

Her er resultatet etter første runde Artist Låt Norske stemmer Plassering KEiiNO «Spirit In The Sky» 98 324 1 Adrian Jørgensen «The Bubble» 55 794 2 D'Sound «Mr. Unicorn» 11 123 3 Anna-Lisa Kumoji «Holla» 6 718 4

Fra fire til to

Under avsløringen av hvem som gikk videre fra sølvfinalen, ble mottak av norske stemmer satt på pause. KEiiNO og Adrian Jørgensen stod igjen med flest stemmer i denne runden, og gikk videre til en gullduell.

Mottak for stemmer fra SMS og NRK.no ble åpnet igjen med en gang duellantene ble kjent.

I gullduellen tok de to finalistene med seg sine stemmer videre, men seerne hadde fortsatt mulighet til å stemme for å gi sin favoritt en ekstra dytt mot seieren.

Til slutt fremførte finalistene hver sin låt på nytt, før KEiiNO ble annonsert som vinnerne av MGP 2019.

Her er resultatet i gullduellen Artist Låt Norske stemmer Plassering KEiiNO «Spirit In The Sky» 231 937 1 Adrian Jørgensen «The Bubble» 162 608 2

– MGP skal være en god opplevelse

De øvrige resultatene fra både den internasjonale juryen og de som ikke gikk videre, blir ikke offentliggjort.

MGP-general Stig Karlsen sier at dette er for å rette rampelyset mot dem som gjorde det best.

– Vi ønsker at MGP skal være en god opplevelse, også for de artistene som kommer lenger ned på resultatlisten. Jeg tror at denne måten å gjøre det på, kan bidra positivt for rekrutteringen av artister til MGP, sier Karlsen til NRK.