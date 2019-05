Har med seg landets beste korister

Mandag morgen dro den norske delegasjonen i Eurovision ned til Tel Aviv. Allerede tirsdag ettermiddag tar de første prøvene plass på den store ESC-scenen.

Siden KEiiNO vant norsk MGP i mars, har scenenummeret blitt justert.

– Vi følte for å rendyrke nummeret med fokus på medlemmene i KEiiNO. Vi har valgt å styrke nummeret med tre dyktige korister, som leverer sin sang fra kulissene, forteller MGP-general, Stig Karlsen.

I år er det Frode Vassel, Kine Ludvigsen Fossheim og Marianne Pentha, som har fått det ærefulle oppdraget og skal kore for Norge under verdens største musikkonkurranse.

– Koristene som er valgt ut til å synge med KEiiNO er noen av de dyktigste landet har å by på, og de har stemmer som passer spesielt til KEiiNO og låten «Spirit in the Sky», sier Karlsen.

PÅ VEI TIL TEL AVIV: Den norske delegasjonen dro mandag morgen ned til Eurovision Song Contest 2019. Foto: NRK

Måtte lære seg joik

Frode Vassel er en rutinert TV-sanger, som blant annet har sunget under flere sesonger av Skal vi danse, og vært korist under programmer som Idol og The Voice.

Nå er han med i Eurovision som korist for tredje året på rad.

SKAL JOIKE: Frode Vassel er med som korist under Eurovision for tredje året på rad. I år har han også vært nødt til og lære seg å joike. Foto: Marius Viken

I år har Frode vært nødt til å lære seg noe helt nytt, nemlig å joike. Selv om dette ikke er noe han har erfaring med fra før, tar han det hele med slående ro.

– Det er litt utfordrende å joike sammen med andre. Men jeg får god hjelp fra Fred Buljo, så det skal gå bra, overbeviser Frode oss om.

Videre forteller han at han synes det er fint at Norges bidrag inkluderer hele den norske befolkningen.

– Jeg vil tro at samene synes det er flott at Norge har valgt å sende et sånt bidrag. Eurovision skal være for alle, så det synes jeg er fint, sier Frode.

Lang fartstid

SAMISK: Selv om Marianne Pentha har vokst opp i Nord-Østerdal, har hun samiske røtter. Derfor synes hun det er ekstra stas å representere Norge med «Spirit in the Sky» under årets Eurovision. Foto: Per Roger Bekken

Marianne Pentha har gjort seg godt bemerket som fast korist for blant annet Noora Noor, Vinni og Jarle Bernhoft. I 2012 deltok hun i sangkonkurransen The Voice.

– Jeg har alltid hatt lyst til å være med på Eurovision. Det var ingen tvil om at jeg ville være med på dette. Spesielt med den sangen her, forteller Marianne.

Marianne har vokst opp i Nord-Østerdal, men med en far fra Kautokeino kjenner hun godt til joiken og den samiske kulturen.

– Jeg har ikke vokst opp i et samisk miljø, men den samiske kulturen har alltid vært med meg, forteller Marianne.

– Mens andre hadde kyr og sau, så hadde vi reinsdyr i hagen. Jeg har alltid vært stolt over å være samisk, så derfor er det ekstra stas å representere Norge og Sápmi i ett, sier hun.

Videre forteller hun at hun synes låten «Spirit in the Sky», inneholder alt en god MGP-låt skal inneholde.

– Låten har noe ved seg som gjør at man husker den, og den er veldig gøy å kore. Men, det er ikke en låt man bare kan «surfe» seg gjennom. Den skal synges både intenst og mykt på samme tid, forteller Marianne.

PRØVE: Frode Vassel, Kine L. Fossheim og Marianne Pentha under en av prøvene i Oslo, før avreisen til Tel Aviv. Foto: Maiken Amanda Brennås / NRK

To ulike yrker

Kine Ludvigsen Fossheim ble barnestjerne allerede som niåring. Da ga hun ut låten «Sarajevo», som ble laget for Lillehammer Olympic Aid.

Hun har også laget superhits for andre artister, og deltok selv i Melodi Grand Prix i 2000 med låten «Wings of Love»

Selv om Kine selv har stått i front under Melodi Grand Prix og har en karriere som soloartist, synes hun det er like spennende å kore for andre artister.

– Jeg ser på det som to yrker, og jeg gjør gjerne begge deler. Som korist må vi blende inn med de i front og gå inn i deres uttrykk. Det synes jeg er spennende, forteller hun.

Kine L. Fossheim ble barnestjerne allerede som niåring, og deltok selv i Melodi Grand Prix i 2000 med «Wings of Love». Foto: Pressefoto / Pressefoto

Nå gleder hun seg til å opptre sammen med KEiiNO og de andre koristene, i den andre semifinalen 16. mai.

– Det er verdens største sangkonkurranse, og den samler Europa på en helt annet måte. Jeg gleder meg til å hoppe inn i «Eurovision-bobla», sier Kine.