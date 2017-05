Anna Bistrup er helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund. Foto: Privat

Klør det ekstra i øynene i dag? Ikke så rart. I dag er det nemlig meldt ekstrem spredning av bjørkepollen på Østlandet. Når det plutselig går fra kjølig vær til varme vårdager «eksploderer» pollenspredningen. Og allergikerne får kraftige symptomer.

– Mange beskriver det som å få en akutt og kraftig forkjølelse. Du blir utmattet, sliten, tung i hodet og irritert i halsen, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund.

Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund har over én million nordmenn mer eller mindre alvorlig pollenallergi.

Disse elleve tipsene kan gjøre sesongen enklere:

1. Følg med på pollenvarslingen

Foto: Skjermdump pollenvarselet

Pollenvarselet er et viktig hjelpemiddel, for her kan du sjekke hvordan spredningen blir de neste dagene. Du kan også laste det ned som en app på telefonen.

– Bjørkepollensesongen kommer omtrent samtidig hvert år. Så hvis du følger med på pollenvarslingen er du forberedt når spredningen starter i din del av landet, opplyser Bistrup.

2. Ta medisiner regelmessig

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Foto: Statens legemiddelverk

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, anbefaler allergikerne å sjekke om du har de nødvendige medisinene klare.

– For mange kommer pollensesongen som «julekvelden på kjerringa» hvert år. Rådet er å oppsøke legen i god tid før sesongen begynner for å sjekke at de har reseptene de trenger, sier Madsen.

Helst bør du starte med antihistaminer en ukes tid før forventet spredning. Men ikke fortvil om du ikke fikk startet i tide.

– Medisinen skal gi effekt allerede samme dag. Husk at medisinene skal tas regelmessig selv om du på enkelte dager har lite eller ingen plager, påpeker Bistrup.

Tall fra Statens legemiddelverk viser at 875 000 nordmenn hentet ut reseptbelagte medisiner mot pollenallergi i fjor. Det er 17 prosent av befolkningen.

– Tallet ser er ut til å øke. For ti år siden var tallet 15 prosent. I tillegg kommer alle som henter ut reseptfrie medisiner. Er du veldig plaget av allergi kan legen din avgjøre om du kan få antihistaminer på blå resept, noe som gjør medisinene billigere, sier Madsen.

Han legger til at medisinene vi har i dag er gode og lite søvndyssende.

– Tidligere var rådet å ta medisinene om kvelden, nå er rådet å ta det om morgenen før du går ut til jobb eller skole. Det er da du puster inn mest pollen og du vil da ha best effekt utover dagen. Tas det om kvelden går litt av «futten» ut til neste dag.

3. Sørg for at pollen ikke kommer inn i huset

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

De dagene det er meldt kraftig spredning bør du passe på ikke å lufte før solen har gått ned. Det er også lurt å skylle håret før du legger deg.

– Andre gode råd for ikke å få pollenkorn inn i huset er å henge jakker og yttertøy i gangen og vaske hendene når du kommer inn. De som har hund og katt bør også tørke av pelsen for å forhindre at det kommer pollen på møblene, sier Bistrup.

4. Sjekk om du trenger vaksine

Ifølge Statens legemiddelverk fikk 12 900 nordmenn vaksine mot pollenallergi i fjor. Mens vaksine mot gress kan tas i pilleform, tilbys vaksine mot bjørk kun som injeksjon hos lege. Her kan du ta sprøyte mot bjørk- og gresspollen samtidig.

– Lignende tablettvaksine mot bjørkepollen er under utvikling og vil komme på markedet om et par år, når den er ferdig utprøvd, forteller Madsen.

Skal du ha vaksine er det for sent for denne sesongen. Begynn gjerne på høsten så vil du få effekt neste vår.

– Allergivaksine er noe du bør vurdere hvis du ikke kommer i mål med tradisjonelle medisiner. Dette er en behandling som går over tre til fem år og du får gradvis økt toleransen. Slik fjerner man årsaken til allergien og ikke bare symptomene, sier Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund.

5. Velg kortisontabletter i stedet for sprøyte

Mange sverger til kortisonsprøyte, som gir effekt i tre til fire uker. Dette er noe ekspertene fraråder.

– Vi anbefaler ikke å ta kortisonsprøyter i «tid og utide». Ved akutte plager i for eksempel en eksamensperiode kan dette være en «livredder», men å ta det fast og regelmessig er ikke den beste løsningen, sier Bistrup.

Heller ikke Steinar Madsen i Statens legemiddelverk går god for kortisonsprøyten.

– Det kan gi alvorlige bivirkninger, som benskjørhet. Det er bred enighet blant ekspertene om at dette bør unngås, sier han.

Derimot kan kortison i tablettform være et godt tips til de som er veldig plaget i pollensesongen.

– Kortisontabletter fungerer like bra, men har færre bivirkninger. Pillene brukes mellom sju og ti dager og kan kurere «bjørkesjokket» mange utsettes for nå, opplyser Madsen.

6. Unngå kryssallergi

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Når personer med pollenallergi opplever ubehag ved å spise rå frukt og grønnsaker, skyldes dette en kryssreaksjon mellom allergener.

– Noen er plaget av kryssallergi kun i pollensesongen, mens andre kan oppleve dette hele året. Man kjenner selv hva som gir plager og kan kjenne etter om når man skal eller skal ikke spise en matvare. Her er det ingen fasit, sier Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund.

Både eple, pære og gulrot kan gi kryssreaksjoner for bjørkeallergikere.

7. Installer pollenfilter

Et godt tips er å installere pollenfilter på vinduene. Dette kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen.

– Man må jo lufte for å få frisk luft, men med åpent vindu kan det fort bli et gult lag med pollen på stuebordet, sier Bistrup.

Også i bilen er det mulig med pollenfilter.

– I bilen kan det installeres pollenfilter i lufteanlegget og da bør du skifte det regelmessig så det ikke går tett, forklarer Madsen.

8. Forsøk pollenmaske

Foto: NAAF

De som er hardest rammet av pollenallergi kan forsøke en pollenmaske når de går ut. En pollenmaske sitter tett over munne og nese og stopper pollenkorn, støv og andre partikler fra å komme ned i luftveiene.

– For dem som er virkelig plaget, kan dette forsøkes. Generelt bør pollenallergikere unngå joggeturer og trening utendørs når spredningen er som verst, sier Bistrup.

9. Bruk solbriller

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Solbriller er ikke like effektivt som pollenmaske, men allikevel til god hjelp.

– Bruk gjerne tette solbriller utendørs for å unngå pollenkorn i øyene. Og pass på å vaske hender før du gnir deg i øyene, sier Bistrup.

10. Unngå andre allergener

I pollensesongen er man overfølsom for andre allergener. Vær nøye med renholdet og unngå sterke lukter og tobakksrøyk.

– Dette gjør at slimhinnene blir ekstra irriterte og pollenplagene enda kraftigere, sier Bistrup.

11. Vær forsiktig med alkohol

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

En ny undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn ikke vet at alkohol kan trigge allergi. Øl, vin og sprit inneholder histamin, som produseres under gjæringsprosessen. Histamin er også kjent som et kjemisk stoff som blir utløst i kroppen når man får en allergisk reaksjon.

– Mange opplever at de blir verre når de drikker alkohol i pollensesongen, noen velger derfor å avstå fra alkohol. Du kan også spørre de ansatte på Vinmonopolet om en vin med lavt histamininnhold, tipser Bistrup.