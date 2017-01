Pollensesongen rekordtidlig i gang – i januar

Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Foto: Vegar Erstad / NRK

Pollensesongen 2017 er allerede i gang. Og aldri før i pollenvarslingens historie er det funnet pollen så tidlig som nå, melder Astma- og allergiforbundet.

– Dette er dårlige nyheter for landets én million pollenallergikere, for nå blir pollensesongen totalt sett lenger. Vi har lagt merke til at sesongen starter tidligere og tidligere de siste årene, men den slutter dessverre ikke tidligere, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), til NRK.

Det er pollen fra or og hassel som spres nå så tidlig. Sjekk pollenvarselet her.

– Det at pollensesongen blir lenger totalt sett, tror vi er en av grunnene til at flere og flere blir allergiske. Den totale tiden vi blir eksponert for pollen blir lenger for hvert år, forteller Gleditsch.

– Vi mener det er alvorlig for folkehelsa at sesongen blir lenger, fortsetter han.

Les også: 12 ting du bør vite om pollenallergi

Mild vinter har skylda

Det er funnet pollen fra or ved pollenstasjonene på Kjevik i Kristiansand og i Ørsta.

Årsaken til den rekordtidlige pollenstarten, er at det har vært mildt både i november og desember. En mild vinter gjør at blomstringen starter tidligere.

NAAF begynte å måle pollen torsdag 19. januar, og de første pollenkornene ble fanget opp 25. januar. Forrige rekord var fra 30. januar 2009 i Ørsta. Rekorden er altså slått med fem døgn, skriver forbundet i en pressemelding.

– I forhold til gjennomsnittet for de siste ti årene er dette en forskyvning på en hel måned. Dette understreker kraftig trenden i retning av stadig tidligere sesongstart som har vært synlig det siste tiåret, da særlig lengst sør i landet, sier Hallvard Ramfjord, seniorforsker ved Pollenvarslingen i pressemeldingen.

Mengdene er nå i starten på et svært lavt nivå, men vil med fortsatt mildt vær øke relativt snart.

Rådet fra forbundet er å begynne med antihistaminer allerede nå, hvis du bor i den sørlige delen av landet og er allergisk mot or eller hassel.

Vet ikke om bjørka også starter tidlig

Bjørkepollespredningen starter omtrent på samme tidspunkt hvert år, i slutten av april.

Den gode nyheten er at det ikke er sikkert det vil bli tidlig spredning av bjørkepollen også.

– Bjørkepollesprendingen vil sannsynligvis komme omtrent som normalt, i slutten av april. Men det blir spennende å se om denne rekordtidlige starten også vil påvirke bjørka, sier Gleditsch.