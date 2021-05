Taiwanske tvillinger vil revitalisere det kvenske språket ved hjelp av Disney

– Disney kan være et viktig virkemiddel i revitaliseringen av minoritetsspråk. Det er barnevennlig og en veldig underholdende måte å lære seg et språk.

En av de taiwanske tvillingene, Kai-Chieh Shih (21), har lært kvensk og er nå opptatt med broren sin, Yu-Jen Shih (21), av å revitalisere det kvenske språket. Gjennom Disney Kvääni vil de lære sine følgere kvensk ved hjelp av velkjente Disney-filmer og -karakterer. Ideen til kontoen kom fra den første nordsamiske dubbingen av Disney-filmen, Frost 2, som fikk sin verdenspremiere 27. november 2019.

– Det er et veldig godt eksempel på hvordan popkultur kan bidra til å bevare språk. Filmen ga nordsamisk internasjonalt oppmerksomhet og mange, rundt om i verden, ble inspirert til å lære seg språket.

Disney er også grunnen til at brødrene ble opptatt av revitaliseringen av det kvenske språket. Det er Frost 1 som inspirerte oss til å lære to fremmedspråk, norsk og finsk, og gjennom finsk fant vi etter hvert kvensk, sier tvillingene.

Helt tilfeldig

For fire år siden ble Yu-Jen Shih og Kai-Chieh Shih opptatt av en video som Disney hadde lagt ut på sin offisiell Youtube-konto. I videoen synger hovedkarakteren i filmen Frost hit sangen «Let It Go» på 25 forskjellige språk. Det hadde vært kjempekult å lære seg et fremmedspråk, tenkte tvillingparet og bestemte seg for å lære seg et språk hver. Og det gjorde de, i dag skriver og snakker Yu-Jen flytende norsk mens broren behersker finsk skriftlig. Hvorfor valgte de akkurat norsk og finsk, er helt tilfeldig.

– Vi startet først å lære arabisk, men etter hvert byttet jeg det til norsk mens broren endte opp med å velge finsk, sier Yu-Jen.

Det at finsk tilhører en liten, ukjent uralsk språkgruppe, fanget Kai-Chieh sin oppmerksomhet.

– Finsk er et lite språk som på en måte er overskygget av andre språk i Europa. Det skiller seg også mye fra de andre europeiske språkene, og det er derfor det fanget min interesse, sier Kai-Chieh.

Fant kvensk gjennom finske dialekter

For noen år siden var Kai-Chieh på besøk i Finland for å bli bedre i det muntlige. På turen ble han gradvis interessert i finske dialekter.

– Det var da jeg fant ut at utenfor finske grenser finnes det to språk som ofte blir omtalt som finske dialekter; meänkieli og kvensk. Dette vekket min nysgjerrighet og jeg ville vite mer.

Med brorens hjelp fikk Kai-Chieh tak i de norske ressursene om det kvenske språket, og ble fasinert hvordan språket, som ofte blir kalt en finsk dialekt, er anerkjent som et eget språk i et annet land.

Kai-Chieh (til høyre) skaffet seg Kainuun grammatikki av Eira Söderholm for å forstå forskjellen mellom finsk og kvensk. Nå behersker han begge språk skriftlig. Foto: Privat

Med kvensk opplæringsmateriell, som grunnkurs i kvensk Meiđän joukko og Kveenin grammatikki av Eira Söderholm, startet han å lære seg kvensk. Noen år senere, behersket han språket sterkt skriftlig. Han forsto kvensk også godt muntlig, men han slitet selv med å snakke det.

– Det var vanskelig å lære seg å prate et språk om man ikke har noen å praktisere det med, innerømmer Kai-Chieh.

Vil inspirere unge kvener til å lære sitt morsmål

Mens Kai-Chieh holdt på med å studere kvensk, ble begge brødre fort opptatt av revitaliseringen av det kvenske språket. Selv om tvillingparet alltid har vært interessert i språk generelt, var det aldri meningen å starte revitaliseringen av ett.

– Opprinnelig ville vi bare lære et fremmedspråk hver, men vi ble fort bekrymret over tilstanden av det kvenske språket og skuffet over at mange ikke aksepterer det som et eget språk, men bare en variant av finsk, sier Yu-Jin.

De ble også motivert fordi de mener myndighetene ikke forstår hvordan de kan friste unge til å lære seg kvensk. Det er også mangel på opplæringsmateriale som er passende for barn og unge.

– Barn og unge har stort potensial for å bli tospråklig og de er den viktigste delen av revitaliseringen. Men for å inspirere barn og unge til å studere språk, må de få lære språket på en gøy, interessant og barnevennlig måte.

Disney Kvääni ble opprettet akkurat for å nå og inspirere flere kvenske ungdommer til å lære kvensk slik. På kontoen legger Kai-Chieh daglig ut opplæringsmateriell som er full av velkjente Disney-karakterer og scener fra Disney-filmer.

– Det er vår metode, og vårt mål er å få ungdommer å bli interessert i eget morsmål.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ideen til Disney Kvääni-kontoen kom fra den første nordsamisk dubbet Disney-filmen, Frost 2. Tvillingparet mener at filmen gjort nordsamisk mer internasjonalt kjent, og har engasjert flere til å lære seg språket. Det hadde vært viktig også for det kvenske.

– Det er viktig at kvensk kunne få mer internasjonalt oppmerksomhet. Det kunne tiltrekke flere internasjonale språkentusiaster for å lære språket og få lyst til å bevare språket ved å lage flere ressurser.

Disney Kvääni er et godt eksempel av sånn ressurs.

– Det er en konto som er lagt av to utlendinger som har motivasjon til å revitalisere språket, og lage opplæringsmateriell som er rettet mot unge kvener.

Språket må være relevant for framtiden

Opplæringsmateriell som er rettet mot unge, må være interessant, men også vise at språket er relevant for framtiden, mener brødrene. Det er en andre grunn hvorfor de bruker Disney.

– Vi vil vise at kvensk er et ordentlig språk. Det kan ikke bare brukes når man snakker om emner som handler om det kvenske miljøet, men også når man snakker om andre temaer i verden.

Det er et veldig godt eksempel på hvordan popkultur som Disney, kan bidra til å bevare språk, forklarer brødrene. Temaer som blir tatt opp i Disney-filmer er flerdimensjonale, og mange av filmene handler om kulturer og land som ikke tilknyttet til det kvenske på noen måte.



– Vi har også skrevet blogg på kvensk som handler om vårt hjemland Taiwan. Med bloggen ville vi vise at det er mulig å bruke det kvenske språket like fleksibelt som for eksempel finsk.

Skal jobbe videre

Mens Yu-Jen og Kai-Chieh Shih fortsetter å lage mer materiell på Disney Kvääni, jobber de også på andre måter med revitaliseringen. De har blant annet akkurat kommet ut med en nettside der de skriver om det kvenske språket på engelsk. Tvillingparet har også en drøm om å gi ut kvensk grammatikk på flere språk.

– Vi jobber med å lage en kvensk grammatikk på kinesisk. I framtiden hadde det også vært artig å få en ordentlig kvensk grammatikk bok på engelsk.

Drømmen om å ha bøker om kvensk grammatikk på flere språk kommer fra oppdagelse som brødrene gjorde i Japan.

– Vi fant bøker om nordsamisk grammatikk på japansk, engelsk og tysk. De bøkene moviterte oss til å gå videre med vårt revitaliseringsprosjekt og spre oppmerksomhet om det kvenske språket internasjonalt.

Brødrene gjorde oppdagelse i Japan og fant bøker om nordsamisk grammatikk på japansk. Det motiverte brødrene til å fortsette med sitt eget revitaliseringsprosjektet. Foto: PRIVAT

Men er det passende at to utlendinger driver med revitaliseringen av det kvenske språket? Det har tvillingparet lurt på lenge.

– Vi har prøvd å ta kontakt med noen kvenske organisasjoner og institusjoner, men har aldri fått svar.

Brødrene selv syns at det er viktig at revitaliseringen av et minoritetsspråk er åpent for alle, som vil være med å bevare det. De nevner at skotsk-gælisk er et språk som har fått stor støtte fra utlendinger som har bestemt seg for å lære språket.

– Men om det til slutt ikke er OK å være med i revitaliseringen som en utlending, har det fortsatt vært verdt det. Vi har prøvd.