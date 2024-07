– Jeg vet ikke om det er helt innenfor, men jeg har «piratoversatt» en del norske bøker til kvensk for eget bruk, sier Merethe Eidstø.

Hun er en kvenskspråklig trebarnsmor som nå prøver å lære språket videre til barna sine.

Stor mangel på kvensk barnelitteratur skaper imidlertid en del utfordringer.

Ifølge Merethe må man prøve å bade unge i språket så mye det bare går an, når man prøver å lære et minoritetsspråk som kvensk.

Men når man kan telle på én hånd hvor mange kvenskspråklige bøker som finnes, er det imidlertid utfordrende, sier hun.

– Jeg har prøvd å løse dette ved å oversette en del bøker selv, men det krever ganske mye ressurser i en allerede travel hverdag.

Austin gjemmer seg i skittentøyet – Austin lymmyy lokavaatheitten sishään. Merethe holder en av de bøkene hun selv har oversatt til kvensk. Foto: Tomi Vaara / NRK

En stort tap for kvenske barn

Ifølge Merethe er litteratur en av de beste måtene å lære barn et nytt språk på.

Man lærer for eksempel andre ord og uttrykk enn de som brukes i hverdagsspråket, sier hun.

– Det gjelder også norske barn. Gjennom bøker får barn økt sitt ordforråd og en bedre forståelse av verden.

Merethe har prøvd å skaffe så mange barnebøker på kvensk og meänkieli som det er mulig. Foto: Tomi Vaara / NRK

Derfor er det et stort tap for alle kvenskspråklige barn at det finnes så lite litteratur for dem.

Spesielt når de få bøkene som finnes, også er det eneste ordentlige tilbudet for dem. Det finnes for eksempel ingen kvenske TV-programmer, forklarer Eidstø.

– Når barn er små, er det helt greit å lese én bok mange ganger. Barn liker det som er forutsigbart og det de kjenner til.

Men etter hvert som barn blir større, vil de gjerne ha noe nytt å lese, sier hun.

– Motivasjonen til å snakke og bruke språket minker når man ikke har noe sted å bruke det.

Merethe Eidstø tror de har alle kvenske, og meänkieli barnebøker, som finnes. – Jeg sier ofte at vi nok har Norges største kvenskspråklige barnebibliotek på stuen vår. Foto: Tomi Vaara / NRK

Grenseoverskridende samarbeid

Porsanger i Finnmark har tredje klasse ved Lakselv barneskole prøvd en ny måte å løse den kvenske barnebokmangelen på.

I samarbeid med kvenske organisasjoner i Norge og Sverige har kvenske elever der deltatt i et grenseoverskridende litteraturdelingsprosjekt for å få mer lesestoff.

– Jeg har merket at det er spesielt mangel på lettleste bøker. Pekebøker og sånt. Så det var fint å prøve å få tak i flere bøker, sier Anneli Naukkarinen.

Anneli Naukkarinen er både fagleder i Porsanger kvenske språksenter og vikarlærer i kvensk ved Lakselv barneskole. Foto: Tomi Vaara / NRK

Ifølge henne innebar prosjektet «Kielikylpy» at elever i Norge, Sverige og Finland delte barnelitteratur på kvensk, meänkieli og finsk med hverandre.

Spesielt meänkieli i Nord-Sverige er såpass likt med kvensk at elevene i Lakselv godt kunne lese det.

– Men de bøkene som vi fikk fra Finland, var språkmessig litt vanskelige for tredjeklassingene. Men vi fikk bladd gjennom bøkene og lært noen nye ord.

I tillegg til bøkene, fikk elevene sendt brev på kvensk. Det var nok det gøyeste for dem, tror Anneli Naukkarinen. Foto: Anneli Naukkarinen / Porsanger kvenske språksenter

Naukkarinen forteller at prosjektet var en gøy opplevelse både for henne og elevene.

Det fikk henne til å se at det finnes en del bøker i Finland og Sverige som hun også bruke i opplæringen.

Selv om litteraturdeling helt klart være en type løsning for mangelen på kvensk barnelitteratur, mener Naukkarinen at det også må sterkere tiltak til slik at situasjon kan bli bedre.

– Vi må også skape egen litteratur her på kvensk, sier faglederen.

Kvenskspråklige barnebøker Kummitus ja Tähtipoika 1 av Agnes Eriksen

Kummitus ja tähtipoika 2 av Agnes Eriksen

Kummitus ja tähtipoika 3 av Agnes Eriksen

Linus laittaa tomattivellin av Anna-Kaisa Räisänen

Linus kaottaa Karhu Reivun av Anna-Kaisa Räisänen

Linus ja Karhu Riepu seilathaan av Anna-Kaisa Räisänen

Varis ja Harakka av Tove Raappana Reibo

Det hete fesk – Se oon saita av Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge

Päivän ja yön kummitukset av Oddbjørg Ulstein

Minun raamattukirja av Tor Ivar Torgauten

Minun pikku laulukirja av Mari Keränen

Met korjaama av Camilla Kuhn I tillegg finnes det tre oppgaver av den flerspråklige tegneserien, Nils ja Magga.

Trenger gullrøtter

Trygg Jakola, styremedlem i det kvenske forlaget, Ruija forlag, mener det må plass tiltak som kan motivere forfattere og andre kvenskspråklige personer til å skrive for barn.

I dag har forlaget selv fem kvenske bøker som er skrevet for barn. I tillegg har andre forlag et par til, forteller Jakola.

– I tillegg finnes det også få kvenskspråklige bøker for voksne, sier han.

I 2022 ga Ruija Forlag ut Kvenungdommens norsk-kvensk frasebok for ungdom. Trygg Jakola deltok på lanseringen i Alta. Foto: Johan Niska / NRK

Ifølge Jakola kunne særlig egne forfatterstipender og skrivekonkurranser være gode gulrøtter for å få flere til å skrive.

I tillegg kan man begynne å oversette allerede eksisterende norske barnebøker til kvensk, foreslår han.

– Men der møter man problemer med innkjøpsordningen. Det gjelder kun bøker på bokmål og nynorsk.

Om en eksisterende barnebok blir oversatt til kvensk, kommer det ikke inn i ordningen. Det betyr at folke- og skolebiblioteker for eksempel ikke får bøkene.

– Det er også viktig at vi får spredt de kvenske bøkene som har blitt oversatt.

Jakola håper at myndighetene kan bidra til å få flere til å skrive på bøker på kvensk, og slik gjør situasjonen med den kvenske barnelitteraturen bedre.

– Vi deltok på møtet Kulturrådet arrangerte i Vadsø i begynnelsen av juni, og kom med en rekke forslag om hvordan situasjonen kan forbedres.

Kulturrådet

Sigbjørn Skåden, leder i Kulturrådets faglige utvalg for litteratur, mener det er viktig at rådet får gode forslag og råd fra det kvenske miljøet.

Det har gjort at rådet i de tre siste årene har klart å styrke deres arbeid mot det kvenske og de andre nasjonale minoritetsspråkene.

– Men vi kan selvfølgelig alltid bli bedre.

Sigbjørn Skåden er rådsmedlem og leder i Kulturrådets faglige utvalg for litteratur. Foto: Mats Bakken / Kulturrådet

Ifølge Skåden er det ikke Kulturrådets arbeid å forvalte eksempelvis stipender.

Han forteller at deres allerede eksisterende tilskuddsordning til litteraturprosjekter også kan benyttes av forfattere.

Støtten kan gis både til prosjekter der målet er å oversette en bok på et av de nasjonale minoritetsspråkene til norsk, men også prosjekter hvor boken eksempelvis skal skrives på kvensk.

– Om man søker tilskudd til et kvensk barnelitteraturprosjekt derfra, er det gode sjanser å få en del penger, sier Skåden.

– Vi håper at flere benytter denne ordningen.

– Har dere vurdert å ha en egen ordning for kvensk litteratur?

– Det kan være noe å tenke på i fremtiden hvis man får såpass mye søknader at det er behov for det. Men det kvenske er godt inne på de ordningene vi har i dag, sier utvalgslederen.

Skal fortsette

Merethe Eidstø håper at situasjonen med kvensk barnelitteratur snart blir bedre.

Til det tidspunktet skal hun fortsette oversette bøker til kvensk for å sikre at hennes barn får bade i språket.

Foto: Tomi Vaara / NRK

Selv om det tar mye tid, er det verdt det. Det at hennes barn får mulighet til å lære kvensk som morsmål, er en hjertesak for henne.

– Jeg var den første generasjonen i familien som ikke har det som morsmål. Jeg måtte bruke i ganske mange år til å lære det i voksen alder, forteller hun.

– Derfor vil jeg at ungene mine slipper å gjøre det samme.