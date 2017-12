Nettleseren din støtter ikke video.

Mannen bak maska 12 år gamle Francis rømte inn til storbyen Oslo for å slippe blikk og stygge kommentarer. Lite visste han da at skjønnhetsindustrien 16 år senere skulle omfavne sånne som ham.

12 år gamle Francis står foran speilet på badet i den lille bygda Sande i Vestfold.

Året er 2001, og han strekker seg etter morens pudderkost. Det er første gang han prøver det – sminke.

Francis tar bilder av seg selv på badet hjemme i Sande. Foto: privat

Han synes det er spennende. Men her, blant 7500 innbyggere, er det ikke flust av tenåringsgutter med foundation i panna og solpudder i kinnene.

Det er ikke så greit å skille seg ut – for sminke, det er noe rødt som jentene smører på leppene og den blyanten de bruker for å tegne på øynene.

Blikkene de sender ham er hånlige, og ordene stygge.

Mannlige hender på sminkekosten

Det er blitt desember 2017. Mye har skjedd på 16 år.

Hele verden er noen tastetrykk unna, der ute gjør noen luksuriøse karrierer ut av drømmen til unge Francis– på YouTube, på Instagram, i magasiner.

De har eyeliner «on fleek», plettfri hud og svulmende lepper. Skjønnhetsrutinene postes på Instagram for millioner av følgere, og sminkeprodusentene sikler etter samarbeid.

De nye kjempene i skjønnhetsindustrien er gutter.

Hendene som holder rundt sminkekosten på en av YouTube-videoene er store og hårete.

Selv om brynene som rammer inn de grønne øynene er plukket til perfeksjon, og vippene lange og glinsende, avslører en buet rand av skjeggstubber på haka – at bak maska skjuler det seg en mann.

VIDEO FRA INSTAGRAM: Gutter verden over viser fram sminke-instruksjoner på sosiale meder hvor de har millioner av følgere. Du trenger javascript for å se video. VIDEO FRA INSTAGRAM: Gutter verden over viser fram sminke-instruksjoner på sosiale meder hvor de har millioner av følgere.

Mannlige sminkeambassadører

Hendene tilhører Manny Gutierrez, også kjent under artistnavnet Manny Mua. Han har ikke mindre enn fire millioner følgere på Instagram, og nærmere fire millioner abonnenter på YouTube.

26-åringens makeup-karriere startet bak disken til merker som MAC og Sephora, men nådde tidligere i år en virkelig stor milepæl da han ble den første mannlige produktambassadøren for det amerikanske sminkemerket Maybelline.

Manny Gutierrez har gjort karriere på sine sminkeferdigheter. Under navnet Manny Mua (MakeUp Artist, journ. anm.) har han flere millioner følgere på sosiale medier. Foto: VALERIE MACON / AFP

Kun 17 år gammel fikk amerikaneren James Charles fra Bethlehem, New York, en lignende kontrakt med sminkegiganten CoverGirl i fjor.

Felles for dem begge er den enorme følgerskaren på sosiale medier.

Etter kun ett år på Instagram hadde Charles mer enn 400 000 følgere, dette tallet er nå steget til mer enn 2,5 millioner etter at han inngikk kontrakt med CoverGirl.

Til sammenligning har den offisielle kontoen til merket selv kun halvparten så mange følgere.

Maybelline, som Manny Mua representerer, har under 200 000 følgere på YouTube, altså en brøkdel av frontfigur Manny.

Drar inn til Oslo

Hverken Instagram eller YouTube finnes ennå i 2001.

Likesinnede er vanskelig å støte på i Sande, så for å dyrke interessen må Francis søke til storbyen.

Men han forteller ikke noen hvor han drar. Å vite at han slipper unna mobbingen er nok. I Oslo kjenner seg fri til å være akkurat den han er.

– Sminke mot fremmedgjøring

Selv om gutter med sminke tradisjonelt sett har vært forbundet med drag-artister eller transpersoner, insisterer mange av sminkeguttene på Instagram at dette ikke handler om gutter som prøver å se ut som jenter.

«Jeg er ikke trans. Jeg er ikke en drag queen. Jeg er en gutt i sminke» sier Alan Macias til kvinnebladet Marie Claire.

Men ingen gutt kunne gått åpent med glitter på øyelokkene og roser i kinnene i dag hadde det ikke vært for menn som gjennom tidene har kledd seg ut som nettopp kvinner, sier makeup-artist Stephan Ulvund Øien.

– I samfunnet vårt har sminke vært forbeholdt kvinner, men i homomiljøet har det imidlertid vært en langvarig kultur for gutter å sminke seg.

RuPaul Charles i drag under et show i 2000. Foto: STAN HONDA / AFP

Påvirkningen fra drag-ikoner som RuPaul og hans «Drag Race» har uten tvil banet vei for disse guttene, mener Øien.

– Med RuPaul og hans show i beste sendetid, så har det som ble sett på som eksentrisk og rart nå fått en større flate og boltre seg på. Det å leke seg med makeup er ikke så rart lenger, det er knyttet til at man faktisk er dyktig på noe, dermed blir det også mindre fremmedgjort.

«Drag queen» Ekspandér faktaboks En som kler seg i «drag», eller en drag queen er noen som kler seg i klær som vanligvis er forbeholdt det motsatte kjønn

Som oftest er det menn som kler seg som kvinner

En drag-artist opptrer gjerne med overdreven femininitet og overdriver gjerne kjønnsrollen for å underholde

– Aksepten vokser med sosiale medier

Stephan Ulvund Øien er makeupartist, og jobber nå som produktutvikler og colorist hos Amberly Cosmetics. Foto: Amberly Cosmetics

Øien mener aksepten for gutter og sminke vokser med Instagram og andre sosiale medier.

Han liker at de kunstneriske makeup-uttrykkene nå er lettere tilgjengelig, enn tidligere.

– Den eldre generasjonen vil nok fortsatt synes at dette er rart, men når man eksponeres for uttrykkene vil det etterhvert bli normalisert.

Første bilde

I 2013 blir den første videoen postet på bildedelingsappen Instagram. I tre år har allerede millioner av mennesker verden over delt bilder av sine matretter, reisemål og antrekk.

Mange bruker Instagram til å vise fram sminke, hvordan de gjør det – også gutter.

– Francis er ikke en som skryter av seg selv, forteller søster Ingrid Gullerud.

Men dette kan han. Når en ny kosmetikkprodusent skal etablere seg med butikk i Oslo, øyner han en sjanse.

– Jeg sminket «en haug» med venner, tok mange bilder og dro til butikken for å vise dem hva jeg kunne.

I hans egne ord var det «ikke veldig bra».

– Men jeg la hele min kreativitet i det. Overraskende nok fikk jeg en deltidsjobb!

Francis Vidar Gullerud-Sørbø begynte å legge ut bilder av sine sminke-«looks» på Instagram etter at han fikk jobb hos en nyoppstartet kosmetikkprodusent i Oslo. Foto: skjermdump

Bak kassa kunne Francis boltre seg i sterke farger, glitrende skygger og matte leppestifter.

I juni 2014 legger han ut sitt første bilde på Instagram.

«Influencers»

Uansett om man synes det er rart, eller ikke, så er påvirkningskraften til disse unge guttene på sosiale medier, udiskutabel.

Bortimot en halv million mennesker følger 22 år gamle Jack Emory fra Storbritannia som legger full festsminke med capsen på snei og skjeggstubber på haka.

15 år gamle Jake Warden fra Denver, Colorado i USA, følges av mer enn to millioner mennesker på Instagram.

Daglig legger han ut bilder eller videoer, der han viser transformasjonen fra yndig smågutt til voksen glamourmodell: tunge, mørke øyelokk, lange vipper, glossy lepper og skimrende kinn.

Tvers over USA, i North Carolina, sitter Thomas Halbert som har perfeksjonert contouring-teknikker for å fremheve sine sylskarpe kinnbein og spisse nese.

Kommentarfeltene renner over av hyllester fra fans i den nær 400 000 store følgerskaren.

Felles for alle er at følgerne, gjerne unge jenter, vil vite både hvordan det gjøres, og ikke minst; hvilke produkter de bruker. Det betyr penger i lomma for produsentene.

Patrick Simondac, også kjent som Patrick Starrr, gir nå ut egne produkter sammen med sminkemerket MAC. Han har jobbet som makeupartist i en årrekke og har millioner av følgere på sosiale medier som vil lære hans beste tips og triks. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Gir ut produkter

28 år gamle Patrick Simondac, også kjent under navnet PatrickStarrr, har akkurat i år nådd en ny milepæl for gutter over hele verden som elsker sminke.

Produktene til amerikanske Patrick Starrr kom denne uka i butikkene. Han har også tidligere samarbeidet med den franske kosmetikk-kjeden Sephora hvor han har gitt ut neglelakker. Foto: MAC

For med nær fire millioner følgere på Instagram og over tre millioner på YouTube, så har han bevist overfor produsentene at han kan å selge sminkeprodukter.

Hans motto: Sminke er for alle, uansett kjønn.

Makeup is a one size fits all Sminkeguru Patrick Simondac

I november annonserte det kanadiske sminkemerket MAC at en ny rekke produkter skulle gis ut i samarbeid med nettopp Patrick Starrr, kolleksjonen kom i butikkene denne uka.

Han har uttalt at «jeg måtte jobbe hardt for å bevise at sminke ikke bare var et utløp for å få være homofil, men at jeg også har talent. Jeg er en artist.»

Liam Seeland fra Oslo liker når han får til et nærmest umenneskelig utseende med sin sminke. – Som om jeg var laget i plastikk, sier han. Foto: Helge Brekke/adhb.no

– Kan liksågreit gjøre mer ut av det

– Når man er skeiv, så føler man seg annerledes uansett. Jeg tenker som så at da kan jeg liksågreit gjøre mer ut av det.

24 år gamle Liam Seeland har tegnet hele livet. Nå tegner han på seg selv.

– Jeg liker når jeg ser nærmest umenneskelig ut, som om jeg var laget i plastikk.

Bruker Instagram som portefølje

– Livet mitt nå er 100% sminke. Enten det er på jobb i sminkebutikken, ute på freelance-oppdrag eller når jeg sminker meg selv.

Og kreasjonene finner veien ut til publikum på nett.

Liam Seeland sier at han bruker Instagram-kontoen sin som en portefølje for å få jobb. – Her finner folk noe de liker og som de vil jeg skal gjøre på dem. Foto: Skjermdump

– Instagram har blitt som en portefølje for meg. Her kan folk finne ting jeg har gjort på meg selv som de liker, og de kan booke meg til oppdrag.

Nylig ble også et samarbeid vist fram i amerikanske Vogue.

– Det var nok det største som har skjedd meg så langt i karrieren.

– Streite jenter finner inspirasjon i drag

Akkurat nå er trendene i skjønnhetsindustrien veldig inspirert av drag-artistene. Det skal være mye sminke, sier Liam.

– Også streite jenter finner inspirasjonen sin der.

Noe som kan forklare hvorfor guttene gjør det så stort i denne bransjen akkurat nå.

– Gutter er mindre redde for å ta plass

Sminkevideoer og inspirasjonsbilder er ikke noe nytt, men guttene har inntatt en annen rolle, enn jentene som gjør det samme, mener Liam.

– Jeg tror mange tiltrekkes guttene fordi mange er som tatt ut av en film. De er så teatralske og visuelt spennende. Kvinnelige makeup-artister mangler den samme identiteten, føler jeg.

Han tror også mange gutter som er talentfulle på dette feltet er mindre redde for å ta plass, som makeup-artist og kosmetikkeier Jeffree Star (under).

– I vårt patriarkalske samfunn er nok menn mindre redde for å kave seg mot toppen, som i andre yrker. De viser seg fram og trenger ikke unnskylde seg for at de tar den plassen.

– Farlig å skille seg ut

Men de synligste av oss blir også utsatt for flest blikk, mer vold, sjikane og diskriminering.

– Jeg blir kjempeglad når yngre folk sender meg meldinger om hvor kult det er at jeg bruker sminke og at de elsker skeive. Men for meg er det viktig at de som liker skeiv kultur og skeive mennesker også prøver å få en forståelse for situasjonen vår. At det er farlig for mange å være den de er.

For selv om Seeland har brukt sminke siden han var liten, har han også slutta med det til tider.

– Jeg fikk for mye tyn for at jeg skilte meg ut. Jeg har blitt slått ned, og det er noe jeg er redd for store deler av tiden.

Liam Seeland under en kunst-performance ved Unge Kunstneres Samfund. Foto: Jan Khur

– Jeg er fortsatt en mann

Francis har blitt 28 år, han jobber for MAC hvor han selger produkter og inspirerer potensielle kunder med sine ferdigheter, og han tar dessuten utdannelse ved Imageakademiet i Oslo.

Det er viktig for ham å understreke at han er en mann under sminken.

– Jeg elsker hvor frie mange mannlige makeup-artister er, som bruker mye sminke og som framhever sine androgyne trekk. Men for min del er det viktig å vise at jeg er en mann fortsatt, det stammer sikkert litt fra oppveksten min.

Frihet

Selv om han fortsatt vegrer seg for å reise tilbake til hjembygda, lyser han opp når han kan få ta med seg sin store lidenskap.

– Jeg ser at han er stolt når han får gjøre det han virkelig kan, forteller søsteren Ingrid, som bor i Sande.

Om ei uke er det jul, og familien gleder seg. For der hjemme er det ikke lenger damene som påfører sminken til juleselskapene.

– I fjor hadde Francis invitert alle oss jentene for å holde kurs.

Og pudderkosten, den tilhører ikke lenger mamma.

– Sminken betyr frihet for meg, sier han.