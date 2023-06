Uperfekt er det nye perfekt

Knips!

Lyden fra kameraet er beviset på at øyeblikket er foreviget. Et ansikt, en stemning, et sted.

Knips!

Olav Stubberud trykker igjen på utløseren. Har han fått det perfekte bildet? Samma det! Det er ikke alltid så viktig lenger.

– Det skal se «groggy», dårlig og suppete ut nå, sier han.

Stubberud har tatt dette bildet av Skrillex og Fred Again fra Coachella-festivalen. Foto: Olav Stubberud

#nofilter

Multikunstneren Olav Stubberud bor i USA, der han jobber mest som fotograf. Justin Bieber, Kygo, Vin Diesel og Martin Garrix står på kundelisten. Kjente fjes som før ville ha perfekte digitale bilder med filter og det hele. Men som nå oftere vil fange det autentiske og uperfekte.

– Vi har levd i en tid der alt skal se perfekt ut. Og på grunn av de teknologiske mulighetene til å skape det perfekte, så har alt blitt veldig likt. Dette er en motreaksjon.

Dårlige digitale kameraer er populært å bruke, forteller Stubberud.

– Eller analoge kameraer som polaroid. Det skal se rart og litt stygt ut. Det er noe nostalgi her, selvsagt. Et savn etter da ting føltes mer ekte.

Olav Stubberud tar mange perfekte bilder. Men kundene hans vil oftere ha dem uperfekt. Dette er et selvportrett. Foto: Olav Stubberud

Succession

Også Hollywood streber etter det mer autentiske for tiden. Det analoge har åpenbart blitt mer populært i film- og TV-serie-verdenen.

Til tross for uendelige digitale muligheter, der datamaskiner fikser effektene og Chat GPT snart kan skrive manuset, er det flere som filmer historiene sine på gammeldagse filmruller. Flere av de største filmskaperne gjør det konsekvent på gamlemåten.

Nå har til og med TV-serier begynt å bruke det analoge. Senest med gigasuksessen «Succession» der alt filmes med 35mm-kamera på sin karakteristiske og vinglete måte med kjappe zoomer og panoreringer.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Stubberud ser at flere deler av populærkulturen er preget av det samme jaget etter det ekte og upolerte.

– Sånt sprer seg mye raskere nå, på grunn av sosiale medier. Alt snakker sammen på en annen måte enn tidligere.

Bruker sminke for å se usminket ut

Å prøve på å se ut som du ikke har prøvd har for lengst inntatt moteindustrien. «Normcore» og «trash fashion» har vært kjente begreper lenge. Det skal se ut som om du bare har tar tatt på deg noe i farta.

Men trenden som har blusset opp i sminkeindustrien tar kaka, mener noen.

– Det er virkelig paradoksalt, sier MinMote-journalist Thea Roll Rakeng.

Supermodellen Gigi Hadid bruker ofte sminke for å se sminkeløs ut. Foto: AFP

Sminkebransjen har introdusert noe av det mest uforståelige vi har sett siden tekst-TV på internett: Du skal bruke sminke for å se usminket ut.

– Målet er å se naturlig ut. Men det ligger gjerne flere timer med arbeid bak, så det er sånn sett en litt trist trend, sier motejournalisten.

Rakeng ser den samme tendensen over hele linja.

– Mote- og skjønnhetsindustrien er helt opphengt i dette nå. Man skal ikke se at man egentlig har prøvd veldig hardt og betalt masse penger for det. Botox og fillers skal gjøres slik at ingen tenker over det. Det er en rar greie, sier motejournalisten.

En usminket motejournalist i trappeoppgangen. Foto: Privat

Orker ikke trykke på CAPS LOCK eller SHIFT?

– Det er selvfølgelig noe vi gjorde veldig bevisst, forteller Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe.

Rapgruppa beskriver ivrig hvordan de prøvde å vise at de ikke prøvde for hardt.

– Vi ønsket bare å understreke at vi ikke har jobbet så mye med det, sammenlignet med de andre låtene våre.

Chirag Rashmikant Patel i Karpe. Bildet er tatt i Milano. Første stopp på deres Europaturné. Foto: Frode Fjerdingstad

NRK har tidligere skrevet om at små bokstaver er det nye store. Flere artister har plutselig begynt å skrive sangtitlene sine med liten forbokstav. Målet er visstnok å virke mer «chill» og avslappet. Og representerer en ny skrivestil blant unge.

Det ferskeste medlemmet i små bokstaver-klubben er Susanne Sundfør. Artisten gav blaffen i tradisjonell bokstavbruk da hun skulle skrive sangtitlene til albumet «blómi». Ingen av titlene har stor forbokstav.

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Nå har noen tatt avslappende sangtitler til et nytt nivå. For der enkelte dropper store bokstaver, er det andre som ikke engang «orker» å endre det opprinnelige filnavnet.

intervju_karpe_filnavn.doc

Da Norges største rappere slapp EP-en MIKE IT SPEKTRUM var tittelen på de nye låtene skrevet slik:

BigPapaGoat_v4_4130422.wav

TheMostBeautifulShowInTheWorld(RightNow)_v2_instr020822.wav

– Det var jo det låtene het da vi sendte de til hverandre på e-post, sier Chirag Rashmikant Patel.

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Med de titlene spiller vi på at folk fikk servert noe som ikke var så bearbeidet.

– Det er mange som gjør sånt nå, de «safer» litt. Folk slipper en sang sånn halvveis på Soundcloud eller TikTok. Hvis den ikke slår helt an, så kan du bare si at «jeg kødda bare», sier Rashmikant Patel.

Karpe er usikker på om de var først med filnavn-trenden. De var uansett ikke sist. For plutselig kom Astrid S med en ny sang:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Så kom rapperen Isak Shorty med disse to sangene:

For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det å være ufiltrert, nedtonet og nedskalert er åpenbart viktig nå. Det skal se litt tilfeldig ut. Vi ser det i hele kulturen, sier musikksjef i NRK, Mats Borch Bugge.

Han tror tendensen blant annet kan skyldes de unges engasjement for klima- og miljøspørsmål.

Musikksjefen i NRK, Mats Borch Bugge, sendte oss et tilfeldig og uperfekt bilde. Foto: Privat

– Ting skal se litt rått og brukt ut. Og gjenbruk og bærekraft er viktig for mange.

– Er det ikke paradoksalt å prøve på å vise at man ikke har prøvd?

– Jo, det er en iscenesettelse av autentisitet. Men i noen tilfeller er det nok også en ekte reaksjon på samtiden vår, sier Borch Bugge.

PS! Journalisten har nesten ikke jobbet noe med denne saken. Bare et kjapt googlesøk og et par telefoner. Det var så vidt journalisten orket å skrive. (Han har egentlig jobbet dritmasse med den!!!)