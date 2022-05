TIX er ikke astronauten: – Det var et stunt

Delegasjonsleder Stig Karlsen avkrefter nå at artisten TIX er den riktige identiteten bak astronauten.

– Var det et stunt?

– Vi alle liker sirkus, og Andreas ville være med, så vi måtte leke litt. Jeg kan bekrefte at det ikke er TIX som er astronauten.

– Var det planlagt?

– Det var relativt spontant. Vi ønsket å lage litt ståhei og bidra til popsirkuset.

Subwoolfer skal delta i finalen i Eurovision Song Contest i morgen. Foto: Andres Putting / EBU

NRK Nyheter gikk i fellen

Redaksjonssjef i NRK Kultur og underholdning, Marianne Ytre-Eide, sier at de ble lurt.

– Her ble vi lurt trill rundt. Vi trodde at Tix ble avslørt som astronauten. Våre journalister fra NRK nyheter behandles likt som andre medier og vi reagerte journalistisk. I ettertid har vi ikke fått tak i hverken Tix eller kommunikasjonavdeligen for å bekrefte eller avkrefte. Vi fikk pressemelding samtidig som alle andre nå, sier hun.

I dag ble det også kjent at TIX skal dele ut de norske jurystemmene i ESC på lørdag.

– Jeg er kanskje mer nervøs for dette enn opptredenen under Eurovision i fjor. Det er jo en direktesending for 200 millioner mennesker det er snakk om, og det er en veldig seriøs setting, så jeg setter stor pris på tilliten, forteller TIX.

– Kan du gi oss et hint om hvem astronauten er?

– Det er ikke meg, så da har vi eliminert én av 8 milliarder mennesker, sier TIX til NRK.

Mange teorier

Det har i lang tid vært spekulert om hvem som er bak maskene til Subwoolfer.

President i den norske «MGP»-klubben, Morten Thomassen, har tidligere sagt til NRK at han mener det har vært lurt av Subwoolfer å forbli anonyme.

– De har laget et konsept som jeg synes de burde gjennomføre. Dette er ikke «Maskorama» hvor de må ta av seg maskene.

– Og om de skulle vinne kan de velge å gjøre det til en gimmick der de riv av seg maskene.

– Det er et valg som jeg har fått gleden av å ta, sier Stig Karlsen.