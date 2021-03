Karusell og radiobiler på tivoli er morsomt for mange. Men nå er det ikke spesielt morsomt å være tivoli.

– Hvis vi ikke får hjelp nå, blir det aldri mer karuseller å se i distriktene. Husk, Norge er ikke bare Oslo.

Ida Johansen er med sine 29 år Skandinavias yngste tivolidirektør, for Hugos Tivoli. Hun ser mørkt på situasjonen som tivolibransjen nå står i.

TIVOLI: Ida Johansen (til venstre) er Skandinavias yngste tivolidirektør. Hun er bekymret for fremtiden til tivoliene. Foto: privat

– Vi trenger kulturell nødhjelp, og hvis vi ikke får hjelp nå frykter jeg at en 400 år lang historie forsvinner. Vi går over fra å være kultur til kulturhistorie.

Tivolibransjen mistet 70–100 prosent av inntektene sine i 2020. Tivoli er dessuten uten kulturstatus i Norge. Dermed har de heller ikke kommet innunder kompensasjonsordningene for kulturlivet.

Trenger 50 millioner for ikke å ende opp på museum

Norsk Cirkus- og Tivolieierforening har skrevet et bekymringsbrev til både kulturministeren, Kulturrådet og kulturkomiteen på Stortinget. De skriver:

– Bransjen trenger økonomisk bistand for å sikre at denne kulturformen overlever i Norge og ikke ender på et museum.

Tivolibransjen har også laget en kampanjeside som heter «redd norske sirkus og tivoli».

Der tallfester de at man trenger 50 millioner kroner for å redde bransjen.

GLEDE: Radiobiler er en av publikumsfavorittene under tivoli Her er bilde fra tivoli i Drammen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Sp: – Svært prekær situasjon

Saken engasjerer også politikere.

Senterpartiet deler bransjens bekymring i et ferskt spørsmål til kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

ENGASJERT: Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen har utfordret kulturministeren, og vil at han skal hjelpe tivolinæringen. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Den norske tivolibransjen er i en svært prekær situasjon, som følge av pandemiens nedstengninger og at bransjen ikke treffes av noen av kompensasjonsordningene til regjeringen, skriver Sps Åslaug Sem-Jacobsen.

Hun sier til NRK:

– Dette er en bransje som er tradisjonsrik og fryktelig viktig for veldig mange. Vi snakker festivaler, arrangementer, markedsdager. Så ser jeg med stor uro på at de ikke har fått hjelp.

Bluesfestival: Tivoliet er en viktig døråpner

Norske tivoli besøker mer enn 300 kommuner hvert år. Der de kommer skaper de ringvirkninger, bekrefter Jostein Forsberg, sjef for Notodden bluesfestival.

– Når jeg snakker med den yngste delen av publikummet som nå begynner å gå på festivaler så sier det at det første møtet med festivalen var at de gikk på tivoli. Tivoliet har gjort at de har fått et forhold til Notodden Bluesfestival.

Trettebergstuen: Blir stemoderlig behandlet

BEKYMRET: Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen mener tivolinæringen blir utsatt for stemoderlig behandling av regjeringen, og at de ikke blir sett på som på som kultur. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Arbeiderpartiet stilte spørsmål til næringsministeren om saken i april i fjor, som da lovet å ta tak i situasjonen. Nesten ett år senere er ingenting skjedd, sier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

– Det er ille at regjeringen har sløst bort et år og ikke klart å lage ordninger som treffer denne næringen.

Hun mener denne bransjen blir stemoderlig behandlet av regjeringen.

– Jeg tror de verken ser på det som kultur eller viktig næring. Men dette er viktige underholdningsaktiviteter for folk over hele landet. Og det er arbeidsplasser og næring. Derfor er det at regjeringen ikke tar tak og lar de få ta del i støtteordningene.

FARGERIKT: Tivoli byr på et spekter av farger og karuseller for store og små. Men hvor lenge vil norske tivolier overleve? Foto: Tariq Alisubh / NRK

Minister viser til kompensasjonsordninger

Senere denne uken skal kulturministeren svare på Senterpartiets spørsmål om tivoliene.

NÆRINGSMINISTER: Iselin Nybø (V) svarer Anette Trettebergstuen, og sier tivoliene kan søke om støtte på linje med andre næringer. Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Næringsminister Iselin Nybø viser til de generelle ordningene som er opprettet for å hjelpe næringslivet gjennom koronapandemien.

– Kompensasjonsordningen for næringslivet er en av disse. Ordningen gir kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med en referanseperiode. Flere tivolier ser ut til å ha fått støtte for flere av periodene som ordningen dekker, sier Nybø.

– Ikke la våre barn bli de siste

Men tivolidirektør Ida Johansen svarer:

– Vi har vært i dialog med Næringsdepartement, og forklart dem at ordningene ikke treffer oss. Vi har fått noen små summer, som utgjør mellom 0,33 og 4.25 prosent av den totale omsetningen som bedriftene hadde i 2019.

Ikke bare tivoliene, men også sirkusene frykter for fremtiden sin.

I 2018 var det 250-årsjubileum for sirkusene internasjonalt, men norske Cirkus Arnardo mener de er en utrydningstruet art.

– Det er med nervøsitet jeg ser at det ene etter det andre sirkuset legger ned. Situasjonen er alvorlig, har sirkusdirektør Are Arnardo uttalt til NRK.

Og på kampanjesiden til Norsk Cirkus- og Tivolieierforening kommer de til slutt med et hjertesukk:

– Vi har vært der i alle år. Vi har sett barn bli ungdom, sett ungdom bli voksne, sett dem få egne barn og etterhvert barnebarn. Ikke la våre barn bli de siste som får oppleve omreisende sirkus og tivoli.