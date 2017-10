Stjerneregissør skal lage ny vikingserie

Morten Tyldum er kjent fra store filmer som «Hodejegerne», «Varg Veum – Falne Engler» og «The Imitation Game». Nå skal han regissere en ny TV-serie, basert på sakprosaboken «Den svarte vikingen».

Boken er skrevet av Bergsveinn Birgisson, og er en sann historie om en spesiell kongssønn: Geirmund Heljarskinn, opprinnelig fra Avaldsnes i Rogaland.

– Det er et portrett av en viking. Han hadde mørk hud og mongolske ansiktstrekk, og på grunn av dette ble han byttet ut med en trell, før det ble oppdaget at han var en kongssønn, sier Tyldum til NRK.

– Det er en historie som følger en viking fra vugge til grav.

Serien skal produseres av Paramount Pictures og Anonymous Content.

Vil filme i Norge

Historien er bygd på arkeologiske undersøkelser, gamle skrifter og moderne genetikk. Serien er tenkt som et engelskspråklig prosjekt, men Tyldum har aller helst lyst til å filme den i Norge.

Tyldum med medaljen som viser at han i 2015 var nominert til DGA-prisen for filmen «The Imitation Game». Foto: Phil Mccarten / Reuters

– Det er en stor serie. Hvor den skal filmes kommer helt an på. Insentivordningen gjør det vanskelig å filme i Norge, sier han, og legger til at Irland og Island har gode insentivordninger.

Han anslår at hver sesong vil koste mellom 600 til 800 millioner kroner. Hvis filmingen skal bli lagt til Norge, mener han det må legges til rette for at dette skal kunne gjennomføres.

– Har man er så stor serie, som faktisk foregår i Norge og er amerikansk, men handler om vår kultur, må det bli lagt til rette. Jeg tror det vil bety mye om filmingen blir lagt til Norge, sier han.

– Har alle ingrediensene

Selv om sagaen begynner i år 846 etter Kristus, tar den for seg problemer som også er aktuelle i dag, mener Tyldum, og trekker frem rasisme som et eksempel.

– Å belyse denne type problemstillinger gjennom et historisk drama er veldig interessant. Det gir oss en mulighet til å se på vårt eget samfunn med helt andre briller. Det er det som gjør boken unik. Den har alle ingrediensene, og skildrer skjebnen til noen som starter som trell, og ender opp som en av de mektigste vikingene i sin tid, sier regissøren.

Annerledes bilde på vikingtiden

Forfatter Birgisson, som også er doktor i norrøn filolog, er glad for at Tyldum ønsker å fokusere på en annen side av vikingtiden i serien.

– Vi hører ofte de samme historiene om røveri, plyndring og machokulturen. Morten så straks at boken har mange samtidsreferanser, og det er dette han vil få frem. Det gjorde meg glad, sier Birgisson.

– Forventer du at serien vil bidra til at folk får et mer nyansert bilde på vikingtiden?

– Jeg kan ikke vite hva resultatet blir, men jeg har visse forhåpninger om at folk får et litt annerledes bilde av vikingtiden, hvis serien holder seg noenlunde til boken.

Birgisson ble i 2013 nominert til Brageprisen i kategorien sakprosa for «Den svarte vikingen». Han ble også nominert til Nordisk råds litteraturpris for romanen «Svar på brev frå Helga» i 2012.

Vikingen Geirmund Heljarskinn, hovedpersonen i «Den svarte vikingen» og nå Tyldums storsatsing, er forfatter Bergsveinn Birgisson sin tippoldefar x 26. Foto: Seppo Samuli/Norden.org

Venter med casting

Tyldum sier at de ikke har startet castingen ennå.

– Når det kommer til film, må man ha på plass et stort navn tidlig for å kunne finansiere produksjonen. Når det kommer til TV, handler det mer om å finne de rette skuespillerne. Det var ikke mange av skuespillerne i Game of Thrones som vi kjente til før serien startet, sier han, og fortsetter:

– Nå har vi fokus på å få manusene ferdig, og begynne planleggingen av serien. Castingen kommer nærmere opptaksstart.