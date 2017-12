Sniktitt inn i det nye Munch-museet

Verneutstyret må på. Hjelm, vest, vernebriller og sko. Det er fortsatt en byggeplass vi er på. Inn bak presenningene kryper vi. Inn til det store kjøkkenet som er på størrelse med en festsal og som nå nettop er dekket til fest, kranselaget. For taket på museet er på før jul.

– Knekken hilser Oslo

Så står vi der de tjue rulletrappene skal gå. Og titter ut på den karakteristiske og omdiskuterte knekken som bøyer seg 20 prosent mot vest. Byråd Geir Lippestad som er med på den guidede omvisningen, sier Lambda-knekken hilser Oslo by.

Byråd Geir Lippestad er for første gang med inn i det nye Munchmuseet etter at det har nådd sin høyde på 60 meter. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Det knytter seg stor internasjonal interesse til det nye Munch-museet.

Se filmen om hvordan museet vil se ut:

Slik skal det nye museet bli tilslutt og det skal stå ferdig i 2020. Prislapp 2,7 milliarder.

– Jeg tror dette er et bygg folk kommer til å bruke på lik linje med Operaen. Både for være i bygget, men også for å se den fantastiske kunsten, sier Lippestad.

– Nå kan vi endelig vise frem mer av kunsten til Edvard Munch, sier byråd for kultur, Rina Mariann Hansen som ser bygget i full høyde for første gang. Nede i kjelleren på det nåværende Munch-museet finnes tusenvis av bilder som aldri blir vist frem. Det nye museet skal huse 28.000 kunstverk. Det skal bli både permanente utstillinger og samarbeid med internasjonale museer.

De nye kunsthallene skal romme Edvard Munchs kunst og museet skal huse 28.000 kunstverk. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Dette bygget blir et såkalt «futurebygg» der betong og stål er miljøvennlig og kan resirkuleres, sier Lippestad.

– Og her er kunstheisen, skyter prosjektleder Anders Fjeld inn. Hit kjører man kunsten og så løftes bildene inn i denne spesielle heisen.

Tretten etasjer

Heisene og rulletrappene er ikke i bruk enda, så vi bruker arbeidsheisen som er så luftig at vi ser ut på Oslo by mens den farer oppover.

– Utsikten er fantastisk, sier Eli Grimsby som er direktør for kultur og idrettsbygg og vår guide på denne visningen. – Men høydeskrekk bør man ikke ha.

I tolvte etasje skal det bli restaurant og i trettende er det planlagt takterrasse. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Det er på en måte nytt land dette, sier Geir Lippestad når vi står oppe i niende etasje og ser utover fjorden og byen. For bygget står på 300 påler og før fantes bare fjorden der, ikke fast land under føttene.

Forskning viktig

Så klatrer vi de smale tretrappene oppover til tolvte etasje. På toppen holder flere bygningsarbeidere på med den siste lille trettende etasjen. I de to etasjene skal det bli både restaurant og takterrasse, og et fullt utsyn over Oslo.

Slik kommer restauranten på toppen av bygget til å se ut. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Målet er å få folk til å være i bygget, ikke bare for å se kunsten. Derfor har man høstet erfaringer fra store internasjonale museer og sett på forskning. Byråd Hansen håper på flyt gjennom de mange etasjene.