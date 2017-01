Skal gjenopplive Norwegian Wood

Hver eneste juni i 25 år har rockefestivalen Norwegian Wood samlet publikum i Frognerbadet i Oslo, men de siste årene har det gått i motbakke.

I fjor måtte festivalen kutte i antallet konsertdager, og flytte arrangementet til Sukkerbiten i Bjørvika. Festivalen var over på én dag.

Festival-nestor Toffen Gunnufsen vil blåse nytt liv i Norwegian Wood som har hatt et par krevende år bak seg. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Nå kommer det nye kluter til, som skal få festivalen tilbake til der den var.

Sammen med Toffen Gunnufsen, overtar «Tons of Rock»-general Svein Bjørge nå Norwegian Wood. Han skal prøve å få festivalen på fote igjen etter flere år med underskudd.

– Det var en stor gjeld som måtte ryddes opp i, men kreditorene har vært imøtekommende og ønsket å bidra til videreføring av Norwegian Wood, sier den nye festivalsjefen.

I fjor ble Norwegian Wood arrangert på Sukkerbiten i Oslo, og det hele var over på én dag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Skal ta vare på 25 år med musikkopplevelser

Med seg på laget har han også en gjeng investorer.

– Jeg har noen av mine beste minner fra Norwegian Wood. Vi må ta vare på 25 år med musikkopplevelser, sier Svein Bjørge til NRK.

– Toffen, som mange kjenner fra mange festivaler, skal være med å booke. Den prosessen begynner vi med nå sier Bjørge.

Han lover å videreføre profilen til Norwegian Wood, som handler om å hente inn de store ikonene.

– Det er jo lydsporet til selve livet for mange, så vi skal fortsette på samme måte, sier Bjørge. Det er minst et like stort marked for det framover sier han.

David Bowie spilte i Frognerbadet og Norwegian Wood i 2004. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Enkel sak å få igjen publikum

Jørgen Roll har styrt Norwegian Wood de siste årene. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Hvordan skal dere få igjen publikummet som nå har gått til festivaler som Over Oslo og Piknik i parken?

– Det er en enkel sak. Mange vant til å gå på Norwegian Wood og har så mange minner med i ryggsekken fra alle åra. De andre festivalene har ikke historikken, merkevaren, tyngden eller publikumspotensialet som Norwegian Wood har. Jeg frykter ikke konkurransen, sier Bjørge.

Jørgen Roll har vært festivalsjef de siste årene. Han er nå administrerende direktør i Oslo Konserthus, og sier han må prioritere den jobben.

– Norwegian Wood er babyen min. Jeg er glad for at noen har sett denne flotte festivalen og vil ta den videre. Den er nå i de beste hender, sier han.