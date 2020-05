Sigrid er «Årets Spellemann»

– Jeg blir helt emosjonell. Jeg har hatt fryktelig lyst på den her, sa Sigrid da hun mottok prisen.

TROFEET: Prisutdelingen skjedde under innspillingen av fredagens Lindmo. Foto: Julia Naglestad / NRK

Prisene under Spellemann 2019 skulle egentlig blitt delt ut under en direktesending lørdag 28. mars. Den ble avlyst på grunn av koronatiltakene, og prisene deles istedenfor ut på NRKs plattformer.

Og det var under innspillingen av fredagens Lindmo at artisten ble overrasket med grammofontrofeet.

– Det er sprøtt. Det er kanskje det største, det er noe av det største som kan skje, er det ikke det da? utbrøt en tydelig rørt Sigrid.

– Oser av energi

Artisten som for alvor slo igjennom internasjonalt med sangen «Dont Kill My Vibe» i 2017, og som vant Spellemannprisen for Årets nykommer det samme året, fikk blant annet følgende skussmål av juryen:

– Årets spellemann er hardtarbeidende, seriøs og oser av energi, sa Bjørn Eidsvåg, som er en av dem som leste opp juryens begrunnelse.

– Hun er trekkplasteret på de største festivalene, fulgte kulturminister Abid Raja opp i det samme videoklippet.

For artisten selv, gikk tankene umiddelbart tilbake til da hun vant sin første Spellemannpris. Den gang i Australia med bandet og prisutdeling på videooverføring.

– Det var så sprøtt. Da var jeg så langt unna, men å være her nå, og så vinne denne prisen som jeg har drømt om veldig lenge. Det å få den nå, det er bare kjempegøy, sa en tydelig rørt Sigrid.

OVERRAKTE: Anne Lindmo overrakte vandretrofeet som det neste året tilhører Sigrid. Foto: Julia Naglestad / NRK

Takker familien

Prisen for Årets Spellemann går til den eller de utøverne som har utmerket seg særskilt i året som har gått.

Og etter å ha mottatt den gjeveste prisen, hadde 23-åringen som fort tiden har byttet ut turnélivet med barndomshjemmet på Sunnmøre, en rekke personer å takke.

– Det er mange, det er veldig mange. Først og fremst så er det familien, med mamma og pappa, søsknene mine og den utvidede familien. Egentlig er hele teamet litt som familien min.

I tillegg ramser artisten opp en rekke av sine samarbeidspartnere, og bidragsytere, før hun runder av med én siste takk:

– Jeg kunne holdt på i evigheter, men så, til sist: Bandet og crewet mitt, som er verdens fineste gjeng.

Sigrid ble nominert til fire priser under Spellemannprisen 2019, blant annet Årets låt for sangen «Don't Feel Like Crying». Den prisen deles ut lørdag på NRK 1 fra klokken 22.00.