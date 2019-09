Prises for norsk-tysk samarbeide

Den norske forfatteren Erik Fosnes Hansen og den tyske litteraturviteren Marie-Theres Federhofer tildeles årets Willy Brandt-pris. Juryen gir prisen til de to for deres engasjement for å styrke de norsk-tyske forbindelsene. Prisen deles ut 16. oktober under bokmessen i Frankfurt, hvor Norge i år er hovedland (NTB).