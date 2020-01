Rein Alexander vant delfinalen: – Det er helt rått!

– Jeg elsker livet mitt akkurat nå. Vikingene skal til Rotterdam i mai, sa Rein Alexander i sitt vikingkostyme fra scenen på Fornebu.

Det er med låta «One Last Time» han skal til finalen i Trondheim 15. februar.

Dette var hans første kommentar til pressen etter seieren i delfinalen var et faktum:

– Det er helt rått. Deilig! Dette skal hele veien til Rotterdam. Aldri vært der, så gleder meg!

Til NRK utdyper han:

– Jeg tar ingenting for gitt og er ikke sikker. Men jeg føler det så sterkt i hjertet og det føles som jeg skal til Rotterdam. Jeg ser det for meg! Jeg er så takknemlig for alle som har stemt på meg.

– Nå står moren min her og min elskede og jeg er helt rørt. Det er dem som fortjener blomstene jeg har fått nå, ikke jeg. For de har gjort dette mulig.

Teksten og melodien til låta «One Last Time» er ved Erik Smaaland, Kristoffer Tømmerbakke og Rein Alexander.

Se fremføringen hans her:

MGP: delfinale 2 fra Øst-Norge.

I kveld fremførte også brødrene Didrik Solli-Tangen og Emil Solli-Tangen sin låt «Out of Air», som er forhånsnominert til hovedfinalen:

MGP: delfinale 2 fra Øst-Norge.

Resten av artistene som går til finalen blir kåret i fem delfinaler, der artister fra fem ulike landsdeler konkurrerer. I kveld er det Øst-Norge sin tur.

Forrige lørdag, da artister fra sørlandet konkurrerte, ble Raylee stemt fram som årets første semifinalevinner i MGP, da hun vant duellen mot Lisa Børud.

Se de andre opptredenene her

Tore Petterson – «The Start of Something New»

Tekst og melodi: Tore Petterson og Knut Bjørnar Asphol

MGP: delfinale 2 fra Øst-Norge.

Kim Wigaard og Maria Mohn – «Fool for Love»

Tekst og melodi: Torbjørn Raae, Arve Furset, Kim Wigaard Johansen og Maria Mohn

MGP: delfinale 2 fra Øst-Norge.

Jæger – «How About Mars»

Tekst og melodi: Roel Rats, Synne Vorkinn, Chris Wortley og Sindre T. Jenssen