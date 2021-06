1/10 Foto: Atlantic Led Zeppelins fjerde album «IV» kom i 1971. Hva het megahiten som har blitt en kassegitar-nachspiel-favoritt/hatobjekt? «Dazed and Confused» «Whole Lotta Love» «Stairway to Heaven»

2/10 The Rolling Stones-albumet «Tattoo You» kom i 1981. Hva het den største hiten på plata? «(I Can't Get No) Satisfaction» «Start Me Up» «Eleanor Rigby»

3/10 Foto: United Artists Records Don McLeans album «American Pie» kom i 1971. Hva heter den største singelen derfra? «American Pie» «Starry Starry Night» «Hotel California»

4/10 Foto: Columbia Janis Joplins «Pearl» kom ut i 1971. Hva het megahiten? «Me and Bobby McGee» «Try (Just a Little Bit Harder)» «Maybe»

5/10 Foto: Virgin (UK) / Atlantic (elsewhere) Phil Collins' «Face Value» kom ut for 40 år siden (1981) og inneholdt hvilken poplåt? «Your Song» «In the Air Tonight» «Another Day in Paradise»

6/10 Foto: A&M The Police-albumet «Ghost in the Machine» kom ut i 1981. Hvilken av disse låtene var en stor hit på den plata? «Fragile» «Every Little Thing She Does Is Magic» «Bigmouth Strikes Again»

7/10 Foto: Apple John Lennons «Imagine» kom i 1971. Hva het hitlåta? «Give Peace a Chance» «Still Yesterday» «Imagine»

8/10 Foto: Geffen Det er 30 år siden Nivana-albumet «Nevermind» kom. Hva het den største hitlåta? «Smells Like Teen Spirit» «Rape Me» «Jeremy»

9/10 Foto: XL Columbia Adeles andrealbum «21» kom ut i 2011, solgte i bøtter og spann, og inneholdt blant andre denne hitlåten? «Chasing Pavements» «Set Fire to the Rain» «Love & Hate»

10/10 Foto: Warner Bros. R.E.M. ga ut «Out Of Time» i 1991. Hva het den største hiten på plata? «Losing My Religion» «Drive» «Automatic for the People»