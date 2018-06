Ny studie: Høy musikk på restaurant kan gjøre at du velger usunn mat

Du sitter på en kafe og ser iherdig på menyen. Skal jeg ta salat eller baconburger med pommes frites? Cola eller vann?

Hvis bakgrunnsmusikken er høy, er det større sjanse for at du går for både burger og cola, ifølge den nye studien.

Dipayan Biswas, professor i markedsføring ved University of South Florida, gjennomførte studien på en kafe i Stockholm, sammen med Kaisa Lund ved Linnæus Universitet i Sverige og Courtney Szocs ved Portland State University. Det var Washington Post som først omtalte saken.

På kafeen spilte de variert musikk om og om igjen. De byttet på å holde lydnivået mellom 55 desibel og 70 desibel. Forsøket gikk over to dager. Når musikken var høyere fant forskerne at 20 prosent flere av kundene kjøpte usunn mat, sammenlignet med dem som spiste når det var lavere, roligere musikk på høyttalerne.

Ifølge studien er lav, rolig musikk avslappende, mens høyere musikk gjør deg mer giret. «Volum påvirker hjerterytme og opphisselse direkte», heter det i studien. Derfor påvirker det også hva du vil spise, ifølge studien.

– Det tror jeg absolutt

Dette er en fersk studie, men likevel forsterker den kanskje noe restauranteiere allerede tenker over.

Å skape stemning med riktig musikk er viktig, mener restaurantsjef i Smalhans i Oslo, Paulo Araya.

– Det er veldig mange som jobber med en helhetlig pakke, og hvordan restauranten skal fremstå. Og musikk er jo en del av det. Mange velger å bare spille en type musikk for å profilere seg som et kult sted, eller et «high-end» sted, mens andre velger å ikke ha musikk i det hele tatt.

På Smalhans bytter de musikksjanger mellom lunsj og middagstider. På kvelden spiller de roligere musikk.

Restaurantsjef i Smalhans i Oslo, Paulo Araya, tror musikk kan ha mye å si når man går på restaurant. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Men studien viser at musikk påvirker om man kjøper sunn eller usunn mat. Tror du det kan ha en effekt slik studien viser?

– Ja, hvis du går inn et sted med høy musikk er det jo feststemning, og da blir det fort fastfood og kanskje mer øl, fordi det skal gå raskere på en måte. Du skal spise fort, det er ikke mat du skal nyte. Så kanskje musikktempoet påvirker underbevisstheten, avslutter han.