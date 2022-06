Nettavisen trekker podkaster fra Podtoppen

Podtoppen viser hvilke podkaster som gjør det best i Norge fra uke til uke.

I forbindelse med de nye lyttertallene som ble sluppet i dag kl. 12 ligger det ved en meldingen om at Nettavisen har fjernet podkastene sine fra listen.

Foto: Podtoppen

Nettavisen skriver at avgjørelsen kommer av et ønske om å kvalitetssikre tallene som blir levert til topplisten.

Det har ikke lykkes NRK i å få en kommentar fra hverken Nettavisen eller Kantar utover dette.

Vanligvis er toppen en dragkamp mellom de samme store titlene, men onsdag 18. mai så listen plutselig litt annerledes ut.

Med en vekst på rundt 550 prosent hadde fotballpodkasten Sesongkortet hoppet fra førtiendeplass til en sølvmedalje på topplisten.

Men reisen endte ikke der.

Uken etter lå Nettavisen-programmet helt øverst.

Hva er Podtoppen? Ekspandér faktaboks Podtoppen er Norges offisielle toppliste og måling av norske podkaster.

Nettstedet ble lansert i januar 2020.

Målingener et spleiselag mellom NRK, Schibsted, Bauer Media, P4-gruppen og Moderne Media.

Hver onsdag kl 12 slippes lyttertallene fra den foregående uken.

Podkaster som ligger bak betalingsmur er ikke inkludert i listen.

Forrige uke var Journalisten først ute med saken og at flere har undret seg over den bratte kurven til podkasten som slapp sin første episode i april.

Svekker legitimiteten

En av de som har satt spørsmålstegn ved lyttertallene de siste ukene er Martin Sleipnes, programleder i VG-podkasten Enkel Servering.

– Jeg har aldri sett sånne tall og slik vekst tidligere, sa han til NRK forrige torsdag.

Sleipnes og andre podkastkolleger har uttalt seg på Twitter de siste ukene.

Han fortalte at reaksjonene ikke kommer av at Nettavisen ikke fortjener slike tall, men at upresise resultat kan ødelegge Podtoppens pålitelighet.

– Det er ikke tydelig hvor tallene kommer fra, og jeg skjønner ikke hvem som hører på den. Jeg stiller bare spørsmål om Podtoppen er en legitim liste.

Nå som Nettavisen har valgt å trekke seg er han spent på å se hva de reelle lyttertallene egentlig er.

–Jeg tenker at siden de velger å trekke den så betyr det jo at noe er feil. Det synes jeg er bra gjort av Nettavisen, sier han til NRK i dag.

Uheldig

Petter Sommer er podkastsjef i NRK og sitter i styringsgruppen til Podtoppen. Han fortalt til NRK forrige uke at flere i styret syntes det var rart at Nettavisen hadde hatt så stor vekst.

– Nå er det ingen grunn til å beskylde noen for å jukse med tallene. Samtidig så vet jeg selv hvor mye som skal til for å oppnå slike tall og jeg blir ikke overrasket om vi finner feil.

Han synes at det er uheldig at mange i bransjen har begynt å tvile på tallene.

– Kantar og styringsgruppa jobber hele tiden for at resulatet skal bli best mulig.