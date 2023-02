Nasjonalmuseet snur - henger opp Krohg-maleri

Et sitat fra Nasjonalmuseets samlingsdirektør Stina Högkvist i lørdagens Aftenposten, der hun omtaler Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» som «kolonialistisk», har satt i gang en diskusjon om kansellering.

Flere har kritisert museet for ordbruken - og for å fjerne maleriet fra utstillingen.

Samlingsdirektør Högkvist har senere beklaget formuleringen. Högkvist brukte dette som en forklaring på at det ikoniske bilde var fjernet fra utstillingen, for å vie plass til annen kunst.

Endrer utstillingen

Nå snur museet. Maleriet vil vises i museet de neste fire ukene fra og med i morgen.

– Nå har det vært en stor debatt om dette maleriet. Da er det helt opplagt å vise det frem så folk går gitt opp sin egen mening om verket, sier Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet.

Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet. Foto: Annar Bjørgli

– Hva synes du om all kritikken museet har fått?

– Hvis det var snakk om kanselleringskultur så forstår jeg at folk reagerer på det. Men det er ikke tilfellet. Det er ikke tatt ned på grunn av ideologiske overveielser. Det er gjort fordi andre verk har blitt prioritert. Kristian Krohg er godt representert med 13 andre malerier i utstillingen.

– Hvorfor ble dette verket kalt «kolonialistisk» i utgangspunktet?

– Det er en veldig uheldig uttalelse som vår avdelingsdirektør også har beklaget. Den representerer ikke museet.

– Hva representerer det da – er det hennes egen mening?

– Det får hun svare på.

– Har ikke du også et ansvar for hva din avdelingsdirektør sier offentlig?

– Det var en uheldig uttalelse som avdelingsdirektøren senere har beklaget.

–​​​​​​​ Nå skal maleriet vises i fire uker. Kommer dere til å vurdere å ha det fremme lengre enn dette?

– Det kan jeg ikke si nå.

– Dette de ønsker seg

Tidligere kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, mener Nasjonalmuseet har oppnådd noe viktig.

– Det er jo dette Nasjonalmuseet ønsker seg, en debatt om vurderingene de tar. Selv om det kom litt skeivt ut, i et lite gjennomtenkt sleivspark. Men nå har de altså fått et av maleriene på dagsorden. Det er klokt å vise maleriet fram nå som det har skapt så stor interesse.

Kunsthistoriker og forfatter, Tommy Sørbø er en av dem som har kritisert Nasjonalmuseet det siste døgnet. Han er glad for at museet har lyttet til kritikken.

– Jeg tror de har undervurdert hva som står på spill. Når det er sagt synes jeg det er greit at de setter bilder i magasinet, forandrer på utstillingene og viser fram noe på bekostning av noe annet.

Kunstanmelder Mona Pahle Bjerke i NRK sier det er vanlig museumspraksis å ha bilder i magasinet til enhver tid.

– Mitt inntrykk er at debatten baserer seg på en lite gjennomtenkt uttalelse, som raskt ble dementert og beklaget. Jeg synes hele debatten har vokst litt ut av proporsjoner, sier Bjerke.

– Forøvrig synes jeg dette er blant Christian Krohgs svakere bilder, og har ikke noen problemer med å forstå at man har valgt å plassere det i magasinet for en periode. Krohg er likevel godt representert i den faste utstillingen. Men når ordene falt slik de falt, og debatten oppsto så synes jeg det er fint at museet tar konsekvensen av dette, henter maleriet frem slik at vi får sett og diskutert det. Det er viktig at de viser at valgene de gjør ikke er ideologisk fundert.