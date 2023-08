Meta ber tingretten om å stanse Datatilsynet

Datatilsynet har tidligere beordret Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, å stanse innsamlingen av nordmenns persondata til overvåkningsbasert reklame.

Teknologiselskapet risikerer én million kroner i dagbøter som løper fra i dag.

I dag ba Meta Oslo tingrett om å stanse Datatilsynets vedtak. Det får NRK opplyst av Tobias Judin, seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet.

– Det er som ventet at Meta går til sak, for det er generelt deres strategi når de får vedtak mot seg. Vår posisjon er uansett at Datatilsynets vedtak er gyldig. Vi mener at Meta ikke har grunnlag for å be om midlertidig forføyning fordi vilkårene ikke er oppfylte. Det er ingen god grunn til at Meta skal få lov til å fortsette med sine ulovlige aktiviteter, skriver Judin til NRK i en SMS.

BEKYMRET: Tobias Judin er seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet. Han er bekymret for Metas ulovlige innsamling av informasjon om norske borgere. Foto: Martin Gundersen / NRK

Sier de vil følge GDPR

Det irske datatilsynet (DPC) har siden 2018 behandlet klager om Meta sine produkter, siden Meta har sitt europeiske hovedsete i Irland. I desember i fjor konkluderte tilsynet med at Meta ikke hadde et lovlig grunnlag for å bruke personopplysninger til såkalt «adferdsbasert markedsføring», altså reklame basert på overvåkning.

Meta har tidligere svart Datatilsynet at de skal følge GDPR (de europeiske personvernlovene) fremover, men ikke på grunn av Datatilsynets vedtak.

Mer om personvernlovene Ekspander/minimer faktaboks Siden Meta har sitt europeiske hovedkontor i Irland er det tilsynet der som behandler alle klager mot Facebook og Instagram.

Andre tilsyn i Europa kan komme med innspill i klagebehandlingen og store saker koordineres ofte gjennom det europeiske personvernrådet (EDPB).

Irland har siden 2018 behandlet to saker om Meta.

Det felleseuropeiske personvernregelverket GDPR ble vedtatt i 2016 og trådte i kraft i 2018.

GDPR ga europeiske datatilsyn flere verktøy og har gjort det mulig å utstede bøter på opptil fire prosent av et selskaps årlige omsetning.

Meta har sagt seg villig til å innføre nødvendige tiltak som følger personvernloven. Men teknologiselskapet vil fortsette å samle inn informasjon på tvers av flere nettsteder og apper, så lenge hver enkelt bruker takker ja til dette.

Overvåkningskapitalisme

Tall fra Ipsos viser at 82 % av den voksne norske befolkningen har brukerkonto på Facebook og at 65 % har brukerkonto på Instagram.

Da Facebook ble tilgjengelig for nordmenn i 2006, var det uklart hvordan selskapet skulle tjene penger.

Med årene skjønte Facebook at de kunne bruke den enorme mengden med informasjon de hadde om brukerne til å lage et verdensledende annonseprodukt – eller det kritikere kaller å drive med «overvåkningskapitalisme».

Det er denne typen overvåkning Datatilsynet nå vil ha slutt på.