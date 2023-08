Meta snur – skal be om lov til å bruke persondata til reklame

Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, samler inn enorme mengder data om sine brukere. Formålet er å kunne gi personrettet markedsføring.

At datainnsamlingen bryter med europeiske personvernlover har vært diskutert siden 2018. I sommer gikk det norske Datatilsynet et skritt videre og truet selskapet med millionbøter hvis de ikke stanset denne bruken av nordmenns persondata.

– Vi forbød adferdsbasert markedsføring, men åpnet for at Meta kan gjøre dette ovenfor brukere som samtykker, sier Tobias Judin i Datatilsynet.

Tobias Judin er seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Nå sier Meta – i et brev til Datatilsynet – at de skal følge GDPR (de europeiske personvernlovene) fremover, men ikke på grunn av Datatilsynets vedtak.

I brevet skriver de at de er villig til å innføre nødvendige tiltak som følger personvernloven. Meta vil altså fortsette å samle inn informasjon på tvers av flere nettsteder og apper, så lenge hver enkelt bruker takker ja til dette.

– Meta mener imidlertid at dette er en frivillig endring fra deres side. Det tror vi ikke noe på, men det viktigste er at personvernet til brukerne blir styrket fremover, sier Judin i Datatilsynet.

NRK har kontaktet Meta, men de har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Mer om personvernlovene Ekspander/minimer faktaboks Siden Meta har sitt europeiske hovedkontor i Irland er det tilsynet der som behandler alle klager mot Facebook og Instagram.

Andre tilsyn i Europa kan komme med innspill i klagebehandlingen og store saker koordineres ofte gjennom det europeiske personvernrådet (EDPB).

Irland har siden 2018 behandlet to saker om Meta.

Det felleseuropeiske personvernregelverket GDPR ble vedtatt i 2016 og trådte i kraft i 2018.

GDPR ga europeiske datatilsyn flere verktøy og har gjort det mulig å utstede bøter på opptil fire prosent av et selskaps årlige omsetning.

– Uenige i vedtaket

Nå mener teknologigiganten at Datatilsynet må trekke vedtaket om millionbøtene.

I et brev til tilsynet skriver Meta at endringene skal innføres på kortest mulig tid.

– De lover å følge det vi sier, og da ber de om at vi opphever vedtaket, ellers vurderer de rettssak, forteller Judin.

Vedtaket om bøtene trer i kraft allerede på fredag. Meta mener de trenger lengre tid på å gjennomføre endringen.

Reklamen som følger deg på tvers av sosiale medier og hva du søker etter på nett, er omdiskutert. Foto: Martin Gundersen

– I mellomtiden virker det ikke som at de har tenkt å stanse adferdsbasert markedsføring i Norge. Vi venter på mer informasjon fra Meta og kommer til å følge nøye opp i dagene som kommer.

Meta sier til Datatilsynet at saken kan tas opp til tingretten, ifølge Judin. Datatilsynet er forberedt på at Meta vil gå imot deres avgjørelse, men er tydelige:

– Vi har ingen plan om å oppheve vedtaket.

Vil følges opp

Datatilsynet vil følge opp de nye endringene når den tid kommer.

– Det krever at brukerne får et reelt valg, mener Judin.

For tilsynet er det viktig at de nye endringene er tydelige og forståelige for alle, og at det er enkelt å takke nei.

– Metas samtykker må oppfylle lovens krav, som er strenge nettopp for å beskytte brukerne.