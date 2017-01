Margreth Olin vil at Torbjørn Røe Isaksen skal se hennes nye film

– I vår tid tenker jeg at det er et for stort læringspress på barna. Jeg ville lage en film om lekens betydning i barndommen, forteller dokumentarist Margreth Olin til NRK.

I dag slippes traileren til hennes kommende dokumentarfilm «Barndom» som har premiere 3. mars – den 14. filmen hun har regissert.

Olin, som sist lagde «Mannen fra Snåsa», har denne gangen vært med kamerateam i Aurora barnehage på Nesodden i ett år.

Flue på barnehageveggen

SNART TILBAKE PÅ KINO: Margreth Olins nye film kommer 3. mars. Der håper hun at også barn vil dra og se filmen med foreldre og besteforeldre.

Det gjorde hun uten å stille spørsmål til barna eller de ansatte, og uten å regissere eller avbryte det som skjedde.

Her har de kun vært «flue på veggen» og observert og laget det hun selv sier er den første filmen som også er rettet mot barn.

– Da seksårsreformen ble innført lovet politikerne at lek skulle inn i skolen, men alle vet at det snarere er tvert imot. At barnehage i dag ses på som en mulig arena for skoleforberedelser når vi burde skjerme barnehagene fra å være nettopp det, og la leken være i fokus, sier Olin og refererer til fjorårets barnehageopprør.

Jeg tror filmen vil reise spørsmål om når det er riktig å begynne på skole, hvor stor medvirkning barn skal ha i sin egen dannelse og utdannelse, og hvilken plass praktiske og estetiske fag skal ha. Margreth Olin

– Lek er læring

I Aurora barnehage forteller Olin at hun opplevde at barna ble behandlet med respekt; at det var et rolig og godt miljø for barna hvor de ble tatt på alvor av de voksne når de lekte og lagde historier.

20. januar er det høringsfrist i Stortinget for ny rammeplan for barnehagene, som har med seg mye fra stortingsmeldingen «Tid for lek og læring» som ble lagt fram i fjor.

Men her mener Olin at de misforstår, og sier at lek er læring. Hun sier at hun gleder seg til å vise filmen til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og departementet - hvis de vil se den.

– Ikke for å rette en pekefinger, men fordi dette er en verden vi sjeldent kommer helt tett innpå. Vi må beskytte barndommen og ta utgangspunkt i deres egne behov, sier hun.

– Gjennom leken bearbeider barnet følelser og opplevelser. Lek er helsebringende. «Barndom» er en vitaminsprøytning fra barna selv til den nye rammeplanen, mener jeg.