Minnestedet skulle opprinnelig ligge på Sørbråten i Hole kommune, og det var den svenske kunstneren Jonas Dahlberg som vant konkurransen om utformingen i 2013.

Stortinget bestemte da at selve kunstverket skulle koste 27 millioner kroner, mens planarbeidet og tilrettelegging av tomten med parkering og toaletter, skulle koste 13,5 millioner kroner. Altså til sammen 40,5 millioner kroner.

Prislappen har økt fra 40,5 til 500 millioner, det vil si at byggingen av minnestedet er mer enn ti ganger dyrere enn det prosjektet var opprinnelig.

Skapte voldsom debatt

Utformingen og plasseringen skapte voldsom debatt og etter at naboene til Sørbråten varslet søksmål mot staten, så vraket regjeringen hele prosjektet i juni 2017.

I stedet skulle minnestedet bygges på Utøyakaia, litt lenger sør.

Minnestedet som ble påbegynt i august i år skal bestå av 77 søyler – én for hver av dem som ble drept på Utøya og i Regjeringskvartalet. I tillegg blir det bygget parkeringsplass og fasiliteter, ny kai og ny nedkjøring til anlegget.

Det er arkitektkontoret Manthey Kula som har tegnet minnesmerket.

ILLUSTRASJON: Veien mot et nasjonalt minnested for dem som døde på Utøya 22. juli 2011- har vært lang, kronglete og ikke minst svært kostbar. En halv milliard er brukt så langt. Foto: Statsbygg / Privat

500 millioner kroner

Først i det reviderte nasjonalbudsjettet i sommer, kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med regningen til Stortinget. Da lå prisen på 500 millioner kroner, og det var fem uker igjen til den planlagte byggestarten.

At det har blitt dyrere, overrasker ikke kommunalministeren.

– Det er helt vanlig at Stortinget blir forelagt kostnadene tett opptil byggestart, forklarer kommunalminister Nikolai Astrup.

– I dette tilfellet måtte vi jo også vente på kommunestyrebehandling i Hole kommune og for å bli ferdige til 22. juli 2021, så var det viktig å komme i gang raskt, legger han til.

Tapere i alle ledd

Direktør Tone Hansen ved Henie Onstad mener vi sitter igjen med tapere i alle ledd.

– Prosessen rundt minnesmerket har vært altfor dårlig forankret lokalt, kunstnerisk og økonomisk fra den spede begynnelsen, mener direktør i Henie Onstad Tone Hansen.

– Det kunstneriske prosjektet er forkastet, og prosjektet overlevert til arkitekter.

Og synes det er et dårlig signal for kunstens rolle i vårt samfunn.

– For det politiske nivået er dette tapt prestisje. Økonomisk er det en katastrofe-

– Tenk hvor mye god kunst det kunne vært skapt av disse budsjettoverskridelsene.

Henie Onstad har vært engasjert i denne tematikken siden de gjorde utstillingen Vi lever på en stjerne i 2014 som forholdt seg til 22. juli hendelsen, og håper på en bedre løsning enn at kunsten kastes ut til fordel for design når det nye regjeringskvartalet skal utformes.

Kommunalminister Nikolai Astrup. Foto: Mette Ballovara / NRK

Ikke uvanlig med budsjettsprekker

Budsjettsprekker er ikke uvanlig ved store offentlige byggeprosjekt. Ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU forsker man på hva som gjør at det stadig blir overskridelser.

Seniorforsker Morten Welde sier at det alle store prosjekt har til felles, er at usikkerheten er stor i en tidlig fase. Den usikkerheten er vi dårlige til å ta høyde for.

– Vi er gode til å estimere kostnadene av det vi kjenner, men vi er altfor dårlig til å ta høyde for «de kjente ukjente». Det er gjerne der de store kostnadsoverraskelsene ligger.

Welde forklarer at mange offentlige prosjekter får innspill underveis fra grupper som har interesser i det som bygges. Ofte blir slike innspill lyttet til.

Seniorforsker Morten Welde ved NTNU forsker på hva som gjør at det stadig blir overskridelser. Foto: Stjørdal jeger-og fiskeforening

– Det er jo gjerne brukere som ikke har noe eget finansieringsansvar, men som har sterke ønsker til kvalitet og utforming. Det kan gi noen uheldige insentiver som fører til uheldige mekanismer som gjør at kostnaden øker underveis, sier han.

Gått mange runder for å finne kostnadskutt

Nikolai Astrup sier det er gått mange runder for å finne mulige kostnadskutt på Utøyakaia.

– Dessverre så er det slik at både krav fra kommunen og krevende grunnforhold gjør at dette blir et dyrt prosjekt. Det skal blant annet bygges en vei, som er krevende i seg selv, og det utgjør brorparten av kostnadene ved minnesmerket, forklarer Astrup.

Naboene til det nye minnestedet på Utøyakaia ønsker heller ikke prosjektet velkommen og har brakt saken inn for retten. Denne prosessen er ennå ikke avsluttet, men arbeidet er midlertidig stoppet.