Herman Dahl om Maskorama: – Eg trur Vikingen er Victor Sotberg

– Eg elskar Maskorama og synest det er digg med noko nytt og «fresht» på norsk TV.

Det seier Herman Dahl om det som har vore ein skikkeleg sjåarmagnet i haust.

Og i finalen i kveld får vi endeleg vite kven som skjuler seg bak Trollet, Vikingen og Elgen.

Fleire namn har dukka opp til no. Når det gjeld Vikingen har det blitt foreslått blant andre Youtuber Sander «Randulle» Austad Dale og «Skam»-skodespelar Cengiz Al.

Men namnet som har florert mest i sosiale medium er Herman Dahl.

Herman Dahl i «Maestro» i vinter der han brukte dirigentpinne for å dirigere orkesteret. Ein slik pinne eller tryllestav har vore blant hinta om Vikingen.

– Artig at mange trur eg er Vikingen

Herman Dahl vil verken stadfeste eller avkrefte om han er Vikingen. Men svarer følgande på SMS til NRK:

– Så artig at så mange trur eg er Vikingen. Eg er veldig fan av Maskorama og gler meg til finalen.

Han fortel vidare at han har vore litt usikker på kven dei tre resterande er, men har no bestemt seg:

– Eg har nå låst meg på at Trollet er Ulrikke Brandstorp, Vikingen er Victor Sotberg og Elgen er Markus Bailey.

Vikingen i Maskorama elskar å erobre nye verder, og likar å eksperimentere med song og leik. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Hadde du sagt ja til å vere med i eit slikt program om du hadde vorte spurd?

– No kryssar eg fingrane for at det blir ein sesong til å sjå fram til. Og hadde eg fått moglegheita til å bli med hadde det vore heilt rått, seier han.

– Eg fekk eit lite glimt av Trollet backstage

Sist helg gjetta detektivpanelet på at det var Eliabeth Carew eller Maria Haukaas Mittet som skjulte seg i Troll-kostymet.

Men namnet som har vore på alle sine lepper, og som detektiv Marion Ravn har heldt ein knapp på dei siste vekene, er Ulrikke Brandstorp.

Det tar artisten sjølv som eit kompliment.

Eit av dei store spørsmåla sist helg var om Ulrikke Brandstorp ville ha rokke å skifte kostyme til Trollet før og etter duetten med Vikingen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Eg synest det er kjempekoseleg, skriv Brandstorp i ein SMS til NRK.

Trollet har hinta om at ho starta karrieren svært ung og at ho likar å danse, og Brandstorp meiner denne beskrivinga passar godt til ho.

Likevel meiner 25-åringen at duetten ho hadde med Vikingen førre helg bør vere overbevisande nok på at det ikkje er ho som er Trollet.

– Det var så fantastisk morosamt å få ein liten smakebit av sirkuset. Eg fekk til og med eit lite glimt av Trollet backstage, seier ho.

Ifølgje Brandstorp stod Trollet klar til å gå på scena då ho kom av etter å ha sunge med Vikingen. Meir vil ho ikkje utdjupe. Ho røper derimot at ho trur Elgen er Markus Bailey.

Ulrikke Brandstorp saman med Vikingen i Maskorama sist helg. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Og så har eg vore innom Niklas Baarli som Vikingen, men har landa på ein annan kjent person etter at eg song med han førre helg.

Brandstorp held foreløpig korta svært tett til brystet når det kjem til kven ho trur Vikingen er.

Markus Bailey ville ikkje gje nokon kommentar til NRK.

– Er bombesikker på at det er Ulrikke

NRK har også vore i kontakt med dei tidlegare deltakarane, og dei er ganske samstemte.

Anne Rimmen (Ravnen), Mia Gundersen (Rosa puddelen) og Trygve Slagsvold Vedum (Fugleskremselet) trur Trollet er Ulrikke Brandstorp.

Trygve Slagsvold Vedum har fått gode råd frå dotter si når han har tippa på kven som er igjen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det ville ha vore godt gjort av Ulrikke å skifte så fort, men det er fysisk mogleg. Men då må det også vere ein del andre som jobbar bak som veit det, seier Vedum.

– Det er ein fryd å høyre stemma hennar. Eg er bombesikker på at det er Brandstorp, supplerer Gundersen.

Dei trur også at Elgen er Markus Bailey, trass i at namn som Einar Tørnquist og John Carew også har blitt foreslått utover i programmet.

– Eg skjønte det med ein gong eg høyrde latteren hans, seier Mia Gundersen.

Anne Rimmen trur Vikingen er Herman Dahl. Gundersen og Vedum er derimot usikre.

Anne Rimmen vart avslørt som Ravnen sist helg. Ho skriv til NRK at ho er like spent som alle andre og gler seg veldig til å få fasiten. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Vikingen er mest mystisk av alle, eg klarar ikkje å ta det.

– Eg har ikkje peiling, det kan like gjerne vere Bård Ylvisåker. Men dottera mi har råda meg til å tippe Herman Dahl, seier Vedum.

Medan Inger Lise Rypdal innrømmer at ho ikkje har aning på kven dei andre er.