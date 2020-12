Maskorama: Slik blir finalen

Det er fortsatt ikke kjent hvem som skjuler seg bak Trollet, Vikingen og Elgen.

Under finalen skal alle de tidligere deltagerne være med på scenen der de møtes for første gang, uten masker.

Vi får dermed et gjensyn med Anne Rimmen, Trygve Vedum, Inger Lise Rypdal, Susann Goksør og Mia Gundersen.

Anne Rimmen som Ravnen. Rimmen røk ut sist lørdag. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Det som er gøy er at det er tre finalister og tre avsløringer. Det er jo en gavepakke, sier prosjektleder Jan Egil Ådland.

Gullfinale

Etter den første runden med sang skal publikum som vanlig stemme på sine favoritter. De to deltakerne med flest stemmer går da videre og skal synge på nytt i gullfinalen.

– Jeg må skryte av de der hjemme som har vært så flinke til å gjette og sende inn favorittmarkeringer. Publikum har vært en stor del av Maskorama, vi vil derfor dele ut «Maskorama-boksen» til tre vinnere på lørdag.

Maskorama har vært helt avhengig av hemmelighold og identiteten til deltakerne har vært godt voktet.

Bli med bak scenen på Maskorama! Du trenger javascript for å se video. Bli med bak scenen på Maskorama!

– Produksjonsselskapet FremantleMedia har laget en utrolig god plan. Det har vært en veldig sentral del at hemmelighold skulle fungere og alle har respektert at ingen skulle få vite noe. Det har nok vært vanskeligst for deltakerne, så det blir nok en lettelse å få av maskene i morgen og senke skuldrene litt.

– Blir det sesong 2?

– Det vet vi ikke ennå, men jeg synes det hadde vært trist å stanse reisen her. Det er et så morsomt program, sier Ådland.

Dette skal de synge

Elgen – Gold Digger, Kanye West

Vikingen – Fy Faen (Hkeem)

Trollet – Higher Love (Kygo, Whitney Houston)

Sangene fra gullfinalen er hemmelig frem til sendingen.

Populær gjettelek

Maskorama har blitt en snakkis under høsten. Programmet fikk over en million seere under fjerde episode av sendingen.

Medieanalytiker i NRK, Marcus Fredheim, sier det er gledelig at programmet har truffet så bredt.

– Vi ser at seertallene stiger uke for uke, det er veldig uvanlig. Det viser at det er et program som folk vil se på mens det foregår, sier Fredheim.

Flere tror at det er Ulrikke Brandstorp som skjuler seg bak Trollet. Foto: Skjermdump

Det har vært store spekulasjoner om hvem som gjemmer seg bak maskene, spesielt på forumet Jodel. Og lørdag blir altså alle deltagerne avslørt.