HBO-reklame på ulovlige steder i Oslo

I disse dager har HBO-serien «Beforeigners» premiere. Serien med blant annet Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen på rollelisten er tidenes første norske serie fra strømmegiganten.

I reklamen til serien har reklamebyrået Ren Reklame blant annet tegnet inn teksten «Beforeigners go home» i Oslo. Det er ikke tagging, selv om det kan minne om det.

På veggene ved Nationaltheatret og Deichmanske bibliotek på Grünerløkka har de vasket vekk trafikkstøv for å frem budskapet. Disse veggene defineres som parkrom av Oslo kommune.

– Det er i øyenfallende og et veldig bra PR-stunt, men en del av dem er satt opp i parkrom, og der tillater vi ikke kommersielle budskap, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, til NRK.

– Skal være vasket i løpet av dagen

Kongsteien forteller at de ikke var klar over stuntet før NRK gjorde dem oppmerksomme på det, og dermed ikke har oversikt over alle stedene de er satt opp. Reklamebyrået eller produsentene bak serien hadde ikke vært i kontakt med Bymiljøetaten før de satte opp reklamen.

Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten sier de ikke kan differensiere på kommersielt budskap de liker og ikke. Dermed må «Beforeigners»-reklamen vaskes bort. Foto: NRK

Bymiljøetaten tok derimot kontakt med produksjonen angående reklamen etter at de ble oppmerksomme på den.

– De har lovt at det skal være vasket i løpet av dagen.

Nicolai Engesvik i Ren Reklame skriver i en e-post til NRK at de ikke var klar over at støtteveggen mot Karl Johan og Stortingsgata var betegnet som parkrom.

– Oslo kommune gjorde oss oppmerksomme på dette i dag. Jeg har sjekket opp i reguleringsplanen for området og rettet feilen, skriver han.

Engesvik sier de satte i gang prosessen med å vaske bort reklamen med en gang de ble gjort oppmerksomme på feilen. Han legger til at det er helt udramatisk for dem å måtte vaske bort reklamen.

– Fordelen med å vaske reklame inn i trafikkstøv er at stadig nytt trafikkstøv gjør at det forsvinner av seg selv. Etter en hyggelig samtale med Oslo kommune i dag tidlig ble vi enige om at vi fremskynder prosessen med å fjerne ytterligere trafikkstøv og dermed budskapet på disse to stedene.

– Gjort skånsomt med vann og sjablonger

Serien «Beforeigners» er en Science Fiction-serie hvor mennesker fra steinalderen, vikingtiden og 1800-tallet kommer til vår tid.

I serien «Beforeigners» kommer mennesker fra fortiden til nåtiden. Her er fra Bjørvika i serien. Foto: HBO Nordic

Den utspiller seg i Oslos gater, og Kongsteien i Bymiljøetaten forteller at de har jobbet mye med å tilrettelegge for produksjonen.

– Dette er strålende Oslo-reklame, og vi liker serien godt. Men vi kan ikke differensiere på kommersielt budskap vi liker og ikke, sier han.

– Er dette hærverk?

– Dette er gjort veldig skånsomt med vann og sjablonger. Men vi kan likevel ikke si ja til en type budskap og nei til noe annet. Det er fortsatt et kommersielt budskap selv om det bare er brukt vann, svarer Kongsteien.

Dette er skrevet med kritt og avklart med gårdeier, og dermed ikke noe Oslo kommune reagerer på. Foto: NRK

Når det gjelder de røde og hvite «graffitien» som Ren Reklame har tegnet opp, så er disse laget med tillatelse fra gårdeiere.

– Det er utenfor området vi forvalter, sier Kongsteien.

– Det er kritt som er påført på butikkvinduer vi har leid på lovlig vis. Det i Thorvald Meyers gate er klarert med gårdeier og forsvinner når leieperioden er over, svarer Engsvik.