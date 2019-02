Fikk beskjed om å slanke seg 10 kilo for å lykkes i musikkbransjen

Erlend Bratland var bare 16 år da han slo gjennom med et brak og vant Norske Talenter, med grønt hår og stor stemme.

Men det var vanskelig å finne seg selv i et kaos av blits og rampelys. Og ikke minst, det var mange som hadde mening om ham, også om det ytre:

– En mann i musikkbransjen sa at jeg burde gå ned 10 kilo hvis jeg skulle lykkes i musikkbransjen. Det sjokkerte meg, sier Erlend.

Og selv om årene har gått, får han fortsatt lignende kommentarer fra folk i bransjen.

– Noen sa til meg at jeg burde gå ned i vekt for å ha bedre sjanse i Melodi Grand Prix. Hvor drøyt er ikke det?

Hjernen min har blokkert det ut

Den gang var responsen om at han var lubben og trengte å gå ned i vekt tungt å bære, og han opplevde at utseende-presset gjorde at musikken kom i bakgrunnen.

Til slutt ble han syk og måtte bare vekk – og mye av det som skjedde på den tiden har han glemt.

– Hjernen min har nesten blokket det ut. Jeg husker bare bruddstykker fra den tiden. Jeg husker for eksempel ikke at jeg vant Norske Talenter, selv når jeg ser bildene fra den gang. Jeg sang låten «Lost», og det var vel nettopp det jeg var.

Kjærlighet og trygghet

I voksen alder har imidlertid Erlend Bratland funnet tryggheten i seg selv, og kjærligheten til en annen mann. Og det er viktig for ham å fremme mangfold. Sist helg sang han under gayfestivalen Vinterpride på Lillehammer.

– Hvis jeg kan være et forbilde for andre, er det stort. Det er iallfall viktig for meg å stå opp for en god sak, og vise at man er flott, selv om noen ser på en som litt annerledes.

Og han mener Norge trenger å vise i Eurovision at man er et land av mangfold, med tanke på homofiles rettigheter i andre land i Europa, for eksempel Russland.

– Jeg syns Norge bør sende en homofil mann til Israel, som dessuten er veldig flink til å synge.

REGNBUEMANN: Erlend Bratland syns det er viktig å stå opp for mangfold og LHBT-gruppen, og sang nylig under Vinterpride. Her i regnbueaktige omgivelser på NRK Marienlyst.

Ironi om gravstein

Og la det ikke være tvil om at Erlend nå evner å smile og harselere med dette kroppsfokuset som andre stadig vekk prøver å dytte på ham.

– Det blir jo spennende å se om scenen i Oslo Spektrum tåler mer enn hundre kilo, ler han.

Og han avslutter med ironi og snert i stemmen:

– Det kommer ikke akkurat til å stå på gravsteinen min: Han hadde en BMI på 30.

