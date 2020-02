EF Norge legger seg flate etter kritikk mot reklamebilder

Tidligere denne uken skrev NRK en artikkel om EF Norge sin bruk av lettkledde reklamebilder for sine språkreiser.

Nå svarer EF på kritikken og skriver at de forstår at mange reagerer på bildene Sophie Elise Isachsen la ut fra en tur i november.

– Disse bildene representerer ikke EFs verdier og programmene vi tilbyr, skriver Kathrine Raknerud fra EF Norge i en e-post til NRK.

Kathrine Raknerud i EF Norge sier selskapet legger seg flat etter kritikken. Foto: Privat

Sophie Elise Isachsen har nå fjernet et titalls reklamebilder fra sin Instagram-konto. Disse var en del av EF Norge sin markedsføring.

NRK er ikke kjent med hvorfor reklamebildene er fjernet, men har vært i kontakt med Sophie Elises manager og far, Jan Olav Isachsen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

EF Norge understreker at de ønsker bedre kontroll over reklameinnholdet sitt i fremtiden og legger til at de ønsker å samarbeide med påvirkere som står for de samme verdiene som dem.

– Vi vil nå gå gjennom alle avtalene og kontraktene vi har med influensere for å sikre bedre kontroll over innholdet de deler med sine følgere – slik at disse er i tråd med våre verdier om kulturell utveksling, utdanning og å åpne verden gjennom utdanning.

Dette er EF Norge sin reklame for språkreise til Hawaii som lå på Sophie Elise Isachsen sin Instagramprofil.

Ikke inngått nytt samarbeid

Raknerud sier at de i stor grad har overlatt ytringsfriheten til den enkelte influensers vurdering for å respektere deres individualitet og egen merkevare.

– I år har vi et mangfold påvirkere med forskjellige profiler og som henvender seg til ulike målgrupper. Vi er opptatt av at disse nå representerer det vi står for og hva vi ønsker å formidle.

Reklameinnlegget som nå er fjernet, ble publisert på Instagram 1. desember i fjor. Byrået sier at de har valgt å ikke inngå et nytt samarbeid med influenseren for 2020.