Else Kåss Furuseth vinner pris for tredje gang.

– Jeg synes det er veldig stas, men føler jeg må dele den med andre fordi jeg har hørt at jeg er ganske slitsom å jobbe med. Jeg føler den er til hele familien.

Else forteller at hun bruker mye av tiden sin på jobb, men har det siste året også blitt tante. Søsteren Cecilie Ramona Kåss som også er i TV-bransjen har fått sitt første barn dette året, og Else forteller at hun har fått tilbringe en del tid med det nye familiemedlemmet.

– Jeg har ikke fått lov til å passe han alene enda, men jeg har trillet mye. Man får en egen respekt når man triller vognen gjennom byen.

Else Kåss Furuseth vant pris under Gullruten. Foto: Espen Solli/TV 2 / /TV 2

Odin Waage vant pris for skuespillerprestasjonene i Rådebank.

– Helt nydelig, det er en stor milepæl for meg. Odin Waage som spiller Glenn Tore i Rådebank vinner første pris under Gullruten 2021.

– Resten av kvelden blir det noen pils og dansing, forteller han NRK.

Odin vinner under Gullruten 2021. Foto: Espen Solli/TV 2 / /TV 2

Det er programleder Sigrid Bonde Tusvik sammen med reality-programleder Morten Hegseth, som har fått æren av å lede kveldens program som sendes klokken 22:00 på TV 2.

Gullruten er en årlig prisutdeling og utmerkelse for den norske TV-bransjen. Prisen har blitt delt ut siden 1998.

Beste konkurransedrevne reality ble vunnet av «Kompani Lauritsen».

Hør intervjuet med Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård.

– På vegne av alle som står bak, så er det utrolig moro at jeg og Kristian kan stå her og skinne, men det er et enormt teamarbeid som resultatet blir en gullrute, sier Dag Otto Lauritzen.

Han mener en av suksessfaktorene er at det ikke er noe baksnakking i programmet.

– Det er ikke noen konflikter, ikke noe baksnakking og ekte vare.

– Vi får e-poster og sms-er fra folk som er i toppen av forsvaret, som sier dette er god reklame for forsvaret. Det er vi stolte av.

Dag Otto Lauritzen vinner pris. Foto: Espen Solli/TV 2 / /TV 2

Statsminister Erna Solberg er også på plass.

På den rød løperen forteller hun at hun ser mest på nyheter på TV, men innrømmer at hun får med seg en del av underholdningen som sendes også. Hun har blant annet sett litt på «Kompani Lauritzen».

– Nå har jeg vært speider, så jeg har ikke vært helt imponert over alt de får til. Jeg er imponert over utholdenheten til enkelte og hva de gjør, men det er noe med å overleve ute i naturen som kanskje flere skulle øvd litt mer på.

– Jeg har en favorittdeltaker, og det er Morten Hegseth. Han er den som er morsomt å se. Det er så langt vekk fra hvordan jeg forestiller han ellers.

Erna Solberg under Gullruten. Foto: Espen Solli/TV 2 / /TV 2

Her er listen over de nominerte og vinnerne som utheves:

Beste dramaserie:

Norsk-ish

Exit 2

Rådebank 2

Hjem til jul 2

Nesen en halv million fulgte med på ungdomsserien Rådebank da den gikk i fjor. Denne gangen tar serien for seg et alvorlig tema. Du trenger javascript for å se video. Nesen en halv million fulgte med på ungdomsserien Rådebank da den gikk i fjor. Denne gangen tar serien for seg et alvorlig tema.

Beste barne- eller ungdomsprogram:

LIK MEG

SUPERKROPPEN

Minibarna

Elevrådet

Beste underholdningsprogram:

Kåss til kvelds

Maskorama

The Voice

Hver gang vi møtes, sesong 11

Silje Nordnes var programleder under suksessen Maskorama. Foto: Espen Solli/TV 2 / /TV 2

Beste dokusåpe:

113

Sporløs

TOLL

Jan Thomas` verden

TV-dokumentar:

Selvportrett

Alt det jeg er

Kunstneren og tyven

Do Not Split

Beste programleder – nyhet, sport eller aktualitet:

Dagsnytt 18 – Sigrid Sollund

Helene sjekker inn – Helene Sandvik

Norge bak fasaden – Janne Amble og Kadafi Zaman

Dagsrevyen – Rima Iraki

Beste dokumentarserie:

UXA Thomas Seltzers Amerika

Helvete – historien om norsk black metal

Vårt lille land

Estonia – funnet som endret alt

Beste humorprogram:

Førstegangstjenesten

Brille

Basic Bitch

Hvite Gutter

Herman Flesvig på scenen for å ta imot prisen. Foto: Espen Solli/TV 2 / /TV 2

Beste skuespiller:

Agnes Kittelsen, Exit 2

Sjur Vatne Brean, Rådebank 2

Odin Waage, Rådebank 2

Steinar Klouman Hallert, Sigurd fåkke pult

Beste reality:

Sofa

4-stjerners middag

Luksusfellen- Monsen på Villspor

Årets deltaker:

Thor Haavik, Farmen

Öde Nerdrum, Farmen kjendis

Mubarak Muse og Roar Adler Holth, Prosjekt Kollektiv- året da alt endret seg

Kia Luzula Vejrup, MasterChef Norge

Beste sports eller eventprogram:

P3 Gull

BlimE 2020

Festen etter fasten

Tour de France

Beste nyhets- eller aktualitetsprogram:

Innafor

Presidentvalget i USA, NRK

Norge bak fasaden

Insider FEM

Beste programleder – Underholdning:

Thomas Seltzer, UXA

Else Kåss Furuseth, Kåss til kvelds

Anne Lindmo, Lindmo

Einar Tørnquist, Brille

Beste konkurransedrevne reality:

Mesternes mester

Farmen kjendis

Kompani Lauritzen

MasterChef Norge

Årets nyskapning:

Festen til fasten

Unormal

Broslo

Prosjekt Kollektiv

Publikumsprisen: