Legger ikke fingrene imellom

Anna Fiske tar ingen omveier når hun skal fortelle hvor barn kommer fra. Hun tilbyr morsom og lærerik hjelp til sjenerte foreldre og nysgjerrige barn.

De fleste foreldre får før eller senere spørsmålet: Mamma, hvordan lager man en baby? Svaret gir Anna Fiske i sin nye bildebok.

Åpner du boken, ser du et hundretalls sædceller som svømmer mot et stort, gult egg. Bare én av dem vinner. Dette kappløpet kommer Fiske tilbake til flere ganger senere i boken, der lar hun dem konkurrere mot hverandre, rope og herje, inntil en av dem får smelte sammen med det vidunderlige egget.

Kroppen er stadig mer tilstede i litteraturen som i offentligheten forøvrig. "Gleden med skjeden"og "Sjarmen med tarmen" er bare to eksempler på de mange populærvitenskaplige bøkene om kroppen de siste årene. Foto: Cappelen Damm/Anna Fiske

Størst av alt er kjærligheten

Det begynner med kjærlighet, skriver Fiske. Og den finnes det mange typer av. Noen elsker hunden sin, noen elsker fart, og mange elsker hverandre.

Mangfoldet er et grunnelement i denne rause boken, som altså er munter sakprosa for barn om forelskelse, sex, graviditet og fødsel. Fiske forklarer hva som skjer inni kroppen og hun forklarer – og viser eksplisitt – hva som skjer med kroppene, som jo nærmer seg hverandre og må sammenkobles, skal det bli barn av det.

Å kose sammen nakne, mann og kvinne, kvinne og kvinne eller mann og mann, kalles samleie og er noe voksne gjør fordi de er kjærester og fordi de synes at det er godt, skriver Fiske, og lar hjerter omkranse nakne par som ligger med hverandre.

Det er uvant å se så usensurerte illustrasjoner i en barnebok. Men hvorfor ikke kalle en spade for en spade? Fiske viser hva som skjer under et samleie, og forteller også at det ikke er alle som får barn på den naturlige måten. Både prøverør, inseminasjon og adopsjon får sin forklaring.

Informativt og morsomt

Språket veksler mellom det barnlig humoristiske, og mer medisinsk terminologi, som spermier, embryo, penis og vagina. Faguttrykkene kan være en stopper, men det er jo den voksne som skal lese boken og sammen med barna få elskende, nakne par i fleisen.

De er ikke spesielt vakre, Anne Fiskes mennesker, verken påkledd eller avkledd. Det synes jeg er fint. For nakenhet er så mye mer enn glansbilder.

Overskudd og overflod er betegnelser som passer godt på mange av Fiskes bøker. Også i baby-boken omfavner hun det store fellesskapet. På ett bilde befolker alle de nyfødte babyene jorden som et fargerikt verdenskart. Det er kreativt sett.

Fiske insisterer på at ethvert barn er et elsket, ønsket og unikt individ i mengden. Samtidig som hun svarer på et konkret spørsmål, åpner hun opp for magien i livets mysterium:

Alle barn er forskjellige. Det finnes bare én som deg. Det er et under at vi blir til og finnes, det er et under og så fint at du er du.

