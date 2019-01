Blogger Martine Halvorsen om netthetsen: – Jeg har stått hjemme og hylgrått

Martine Halvorsen (20) ser ned på mobilen og leser noen av kommentarene som har tikket inn i kommentarfeltet siden hun startet bloggen Martinehalvs - sykt normal da hun gikk på videregående.

«Det er ikke rart at bestemoren din døde, hun orket jo ikke å ha noe mer med deg å gjøre.»

«Jeg skal voldta deg jeg, om, og om igjen.»

«Du er så feit, og kroppen din er så ekkel, at det er rart at du får lov til å kjøpe klær.»

Halvorsen synes det hele er fjernt. Fjernt at noen der ute, som hun ikke kjenner, og som ikke kjenner henne, vil henne så vondt.

– Det har ikke vært få ganger jeg har stått hjemme på kjøkkenet til mamma og pappa, og hylgrått. Sagt at nå orker jeg ikke mer. Sånn skal det jo ikke være, det blir jo en trussel mot ytringsfriheten.

Halvorsen mener at tonen og «drittsnakket» blir verre for hver dag som går. Ikke bare i kommentarfeltene. Hun merker det også på barn og unge som hun kommer i kontakt med gjennom arbeidet sitt.

– Jeg opplever at det blir mer og mer og grovere og grovere. Ikke bare i mine egne kanaler, men generelt på nett. Og når det ikke får noen konsekvenser, er det jo bare for dem å fortsette.

Blogger Martine Halvorsen. Foto: Kaja Andreassen / NRK

Men det er ikke alle som orker hetsen. Nylig ga den kjente, svenske bloggeren Bianca Ingrosso seg, nettopp på grunn av netthets i kommentarfeltene.

– Du er din egen merkevare

Mange norske bloggere opplever netthets. En av dem er Kristine Ullebø. Hun står bak bloggen kristineullebo.com og har vært synlig i offentligheten gjennom blant annet TV2-programmet «Bloggerne». Hun mener at blogging ikke alltid er en sunn jobb.

– Du er din egen merkevare som blogger. Men jeg er jo ikke bare en merkevare, jeg er jo et menneske og, sier Ullebø.

Blogger Kristine Ullebø. Foto: Kaja Andreassen / NRK

Netthetsen har kommet og gått. Noen ganger har det stått på, andre ganger har det vært mindre.

– Det er ubehagelig. For jeg kan gå nedover gata å tenke at det kan være hvem som helst. Det kan være venninna mi, liksom.

Ullebø forteller at hun er litt forsiktig med hva slags debatter hun kaster seg inn i. Hun velger sine kamper, for det har blitt lett for folk å forsøke å ta henne på alt.

– Da biter nettrollene

Det skal blåse litt på toppen, mener en annen av Norges store bloggere, Marna Haugen Burøe, bedre kjent som Komikerfrue. Men hun har blitt mer forsiktig med å stikke hodet sitt fram.

– Jeg har stukket hodet mitt fram før da, og da biter nettrollene. Og når du er mor til flere, og har masse annet å tenke på, så er ikke det å stå i en netthetsstorm helt optimalt.

Haugen Burøe har valgt å moderere sitt eget kommentarfelt. Hun må godkjenne de kommentarene som kommer inn på hennes blogg, før de blir synlige for allmenheten.

Blogger Marna Burøe. Foto: PRIVAT

– Folk kan skrive hva som helst i et kommentarfelt, og for andre som leser det, så blir jo det en sannhet. Så det går jo veldig inn på meg personlig, men jeg vil jo gjerne verne meg mot hva slags inntrykk andre skal få.

Har stengt kommentarfeltet

For noen år siden hadde mange nettaviser, også NRK, åpne kommentarfelt i en rekke saker, fordi de var gjenstand for spennende debatt og meningsutveksling.

Nå møter nettrollene stadig oftere stengt dør – også hos Nettavisen, sier ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum.

– Det finnes nå utallige andre steder å ytre seg, og vi ser at store deler av den debatten som tidligere var i kommentarfeltet har flyttet seg til sosiale medier. Og det som er igjen er lite verdt, og preget av utskjelling som Nettavisen ikke har noe behov for å bli assosiert med.

Reidun K. Nybø i Norsk redaktørforening, synes det er synd at flere nettaviser velger å stenge kommentarfeltet, men ser samtidig at kommentarfeltene har blitt verre med årene.

Reidun K. Nybø er ass. generalsekretær i Norsk redaktørforening. Foto: Hans Trygve Holm

– Debatten er blitt mer polarisert og det har blitt flere hatytringer i mange medier.

Håper på straff

Blogger Martine Halvorsen har et ønske når det kommer til de hetsende kommentarene. At de får konsekvenser.

– Jeg håper at det rett og slett blir en straff for de verste kommentarene, for det har jeg ennå til gode å se. Det er så utbredt og det bare vokser. Så det må følges opp, mener jeg.

Netthetsing omfattes av straffeloven og kan straffes med bot eller fengsel i inntil 2 år. Les mer om det på ung.no.