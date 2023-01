Bjørn Olav ble rådet til å holde legningen sin skjult: – Fikk beskjed om ikke å sutre

Bjørn Olav Edvardsen var 22 år da han tok steget ut i offentligheten, og kjempet seg til semifinaleplass i Idol. Han var ung, hadde nylig kommet ut av skapet for sine nærmeste – og han drømte om en musikkarriere.

– Presset var veldig stort, og jeg hadde akkurat begynt å tørre å være meg selv. Musikken åpnet seg for meg, men det hele endte med å bli et vanskelig paradoks, forteller Edvardsen.

Det unge talentet skjønte fort at det ikke bare var å stå frem som homofil hvis man ønsket å lykkes som artist.

Starten på drømmen om å slå gjennom i musikkbransjen ble tøff, og holdningene han ble møtt med den gang har satt sine spor i ham frem til i dag.

Bjørn Olav Edvardsen er med i årets MGP med låten «Turn Off My Heart». Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kvinnelige artister solgte plater

På starten av 2000-tallet gjaldt det å få platekontrakt av de rette folkene for å få «gullbilletten» inn i bransjen.

– Den gang virket det som det var en holdning om at det var nesten utelukkende kvinner som kjøpte plater, og at skeive artister ikke ville selge, mener Edvardsen, som ble rådet til å ikke «komme ut» i offentligheten som homofil av flere managere og plateselskaper.

Bjørn Olav Edvardsen på Idol i 2005. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Edvardsen gjorde som han bel rådet til, mot sin egen vilje. Men mistanken om at han var homofil ble raskt et tema i kommentarfelt og diskusjonsforum.

– Det ble nesten mer fokus på det enn musikken min. Jeg tenkte mye på dette og vurderte nesten å gå inn i skapet igjen. Jeg analyserte enhver situasjon og ble veldig usikker på meg selv.

Seinere forsøkte han å si ifra om forskjellsbehandlingen og ekskluderingen han opplevde fra flere, men skjønte raskt at det ikke hjalp.

– En gang fikk jeg beskjed om å ikke sutre, og at det var feil å si ifra. Det gjorde veldig vondt.

– Forferdelig tankegang

En av de som hadde god innsikt i musikkbransjen den gang er programleder og musikkjournalist, Tone-Lise Skagefoss. Hun var i Idol sitt dommerpanel det året Edvardsen var med, og kjente godt til hvilke holdninger som beveget seg rundt i bransjen.

Tone-Lise Skagefoss var i dommerpanelet sammen med Ole Evenrud, David Eriksen og Tor Milde i Idol 2005. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

– Jeg har aldri vært direkte vitne til dette selv eller vært involvert i det, men generelt sett var det en periode der man var opptatt av å nå flest mulig som artist. Stigmaet rundt det å være homofil var jo et faktum, forteller hun til NRK.

Hun presiserer at hun syntes det var en gammel tankegang, og at det er viktig å skille mellom det å bli nektet, og det å bli tipset om at det ikke var så lurt å stå frem med legningen sin.

– Det er forferdelig å føle at man må lyve om hvem man er for å kunne bli artist. Men nå har det heldigvis endret seg i stor grad her i Norge. Og det er jo i tråd med utviklingen om det har blitt mer akseptert. Men vi har fortsatt en vei å gå.

Hun mener at legning ikke skal være et tema, men det man gjør musikalsk.

– Folk skal være som de er, og det man gjør som artist blir bedre og mer ekte om man være seg selv, sier hun.

Bjørn Olav Edvardsen sammen med Christian Stenseng og Alejandro Fuentes i 2005. Sistnevnte er også med i andre delfinale av MGP i år. Foto: Privat

Hadde ikke akseptert det i dag

I dag angrer Edvardsen på at han ikke var sterkere, og stod imot de holdningene han ble møtt med.

– Jeg var jo ung og ønsket å fremstå på riktig måte, men hadde jeg vært den jeg er i dag så hadde jeg ikke akseptert å bli behandlet på den måten, forteller han.

Artisten vil likevel komme med en presisjon:

– Jeg vil ikke peke finger og straffe noen i dag, for jeg skjønner at ting var annerledes den gang. Det ligger jo bak meg nå, men det er viktig for meg å fortelle hvordan jeg egentlig opplevde ting på den tiden.

– Mange visste nok ikke hvordan de skarpe kommentarene og beskrivelsene av oss unge, uerfarne artister egentlig påvirket oss, legger han til.

Nå driver Edvardsen sitt eget plateselskap, og dermed en helt annen frihet til å gjøre det han vil selv vil.

Med samfunnsutviklingen og terapi til hjelp så har Edvardsen kommet til et godt sted.

– Nå tør jeg å være mer stolt av det jeg gjør. Selv om polariseringen har blitt sterkere den siste tiden, og det skremmer meg. Folk må bli snillere med hverandre, og dialog er så viktig!

I dag er Bjørn Olav Edvardsen stolt av seg selv, noe han mener alle andre også burde være. Foto: Marianne Hovden /

– Betyr mye for meg

På lørdag er 40-åringen klar for å entre MGP-scenen for første gang, men det er ikke første gang Edvardsen er involvert i MGP. I 2021 var han låtskriver på finalebidraget «I Can't Escape» og i år har han vært med å skrive låten «Geronimo» til Umami Tsunami – som kom videre til finalen etter årets første delfinale.

Men det er første gang han står på scenen som artist. Låten hans heter «Turn Off My Heart» og er skrevet sammen med Christian Ingebrigtsen og Henrik Tala.

– Låten min handler om ønsket om å kunne «skru av» følelsene og hjertet sitt for å få en pause fra tankekjør, angst og fordommer. Det er viktig å føle seg verdifull og å ha kjærlighet til seg selv, noe som jeg tenker er en universell tematikk som mange han kjenne seg igjen i, forteller han.

Nå ser han frem til å fremføre låten i MGPs andre delfinale.

– Jeg gleder meg til å stå der og bare være meg selv, og jeg er klar for å dele hjertet mitt med hele Norge.

