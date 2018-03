BBC og NRK samarbeider om å løse Isdal-saken

Mysteriet om den unge kvinnen som ble funnet død og nesten oppbrent i en steinrøys utenfor Bergen har skapt stor undring i nesten 50 år.

Liket ble funnet på et øde sted i Isdalen, i et område kalt Dødsdalen. Og den dag i dag vet ingen navnet på «Isdalskvinnen».

For snart halvannet år siden startet NRK parallelløpet med etterforskning og publisering i Isdalssaken. Underveis har redaksjonen blant annet fått en fullverdig DNA-profil av kvinnen, og nye opplysninger fra kjemiske undersøkelser av tennene hennes som viser at hun mest sannsynlig kom fra Europa.

Forsøkene på å løse mysteriet rundt «Isdalskvinnen» har vært mange, men nesten 50 år etter vet fortsatt ingen hennes navn. Foto: Øyvind Bye Skille, Politiet, faksimile (montasje)

Slagkraft

Nå er det håp om at saken kan løses ved at historien når ut enda bredere. 16. april er det premiere på den 10 episoder lange podkastserien «Death in Ice Valley», som BBC World Service og NRK lager sammen. Historien vil dermed potensielt kunne nå nærmere 200 millioner lyttere på verdensbasis.

– BBC World Service har en slagkraft og et så stort publikum at det gir oss håp om å nå ut til den eller de som kan ha kjent denne kvinnen og vite hvem hun var. Vi har tro på at denne serien kan gjøre en forskjell, og kanskje kan vi endelig få svar i den gåtefulle saken, sier Marit Higraff, journalist i NRK, som har jobbet med saken i snart to år.

Samarbeidet med BBC er en videreføring NRKs langvarige prosjekt «Gåten i Isdalen» der publikum har fått følge jakten på nrk.no, radio og TV.

Skandinavisk krim

BBC World Service er i ferd med å ruste kraftig opp podkasttilbudet, og «Death in Ice Valley» er en historie som passer dem bra.

– Serien etterforsker en sann og oppsiktsvekkende historie og benytter både vitenskap og kraften i podkastformatet for å avdekke nye spor. Kan podkastlyttere være med på å finne svar? spør redaktør i BBC World Service, Jon Manel.

16. april lanseres podkastserien «Death in Ice Valley». NRKs Marit Higraff håper BBCs rekkevidde kan hjelpe til at saken blir oppklart. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Sjefen for radiodokumentar i BBC World Service, Philip Sellars, sier at britene er veldig interessert i mørk skandinavisk krim, og at gåten rundt «Isdalskvinnen» har så mange uoppklarte mysterier rundt seg.

– Saken kaster så mange mysterier opp i luften hver gang du tar noen steg for å forsøke å løse gåten. Det virker som om den mystiske kvinnen hele tiden er ett steg foran oss.

Hør podkast fra NRK om samarbeidet med BBC:

