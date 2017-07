Folkemusikken lever i beste velgående, men likevel er prisvinnerne bekymret for folkemusikkens fremtiden.

– Den står sterkt i små miljø, men ikke på landsbasis. Det er mange som ikke vet så mye om vår egen folkemusikk, sier folkesanger Kristen Bråten Berg.



Hallvard T. Bjørgum synes det er merkelig at mange ikke kjenner til ordet Hardingfele.

– Det forundrer meg, det er jo vårt nasjonalinstrument og det er utviklet her i landet etter inspirasjon fra Midt-Europa på 1500 tallet, sier Bjørgum.

Hardingfelespiller Knut Buen mener det er viktig at folk viser interesse og spør.

– Det er bare kjærligheten som kan føre kulturen videre.

Norges største kulturpris

Prisvinnerne hedres for sin fremragende kunstneriske innsats og bidrag til økt kjennskap og interesse for folkemusikk og folkedans.

Leder for prisutvalget, Åse Klevland, mener at prisvinnerne har vært viktige for posisjonen som norsk folkemusikk har i dag.

– Disse fem, fordi de hele den tiden, har vært aktive og formidlet både begeistring og kvalitet ved folkemusikken. De har en viktig del av æren for den posisjonen som norsk folkemusikk har i dag, sier hun.

.

KULTURPRIS: Prisvinnerne sammen med leder for prisutvalget, Åse Klevland. FOTO: Sara Rose

Prisvinner Anbjørg Lien, som er kjent for sitt Hardingfelespill, mener folkemusikken står sterkt i dag.

– Folkemusikken står internasjonalt plassert veldig tydelig, og det er en ung generasjon nå som er helt suverene i sin sang, spill og sin dans, sier hun.



Men Lien kjenner seg også igjen i at det er for lite kunnskap blant folk generelt om norsk folkemusikk.

– Det er skremmende lite kunnskap i skolen. Egentlig burde man begynt i barnehagen slik at barn hadde fått et naturlig forhold til dans og folkemusikk. I de fleste andre land ser det naturlig integrert, så vi er nok litt for unge som nasjon.

I år får landets største kulturpris få en helt spesiell innretning. Prispotten som de siste 10 årene har vært på 1.2 millioner kroner, økes til 1.5 millioner som fordeles på de fem prisvinnerne.

Prisene vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula i Oslo torsdag den 14. september 2017 kl 1800.