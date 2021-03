Viruset fortsetter flere steder i landet å skape trøbbel for alt sosialt liv som involverer noen særlige flere enn dem du bor sammen med. Bor du alene, kan du styre fjernkontrollen selv, men der det er flere i husstanden kan det være en utfordring å finne filmen som alle vil se.

Her er tips til ni kvalitetsfilmer som vi tror vil underholde hele familien. Her finner du noen solide klassikere, hjertevarme, sjarmerende satire og en animert filmskatt.

Tøff – og vakkert

MAGISK ÅNDEVERDEN. Foto: Arthaus / Studio Ghibli

Tittel: «Chihiro og heksene» (2001)

«Chihiro og heksene» (2001) Terningkast : 6

: 6 Anbefalt av: Marte Hedenstad

Den japanske animasjonskunstneren Hayao Miyazaki, tar oss med inn i en rar og spennende verden i «Chihiro og heksene». Miyazaki og hans Studio Ghibli utfordrer fantasien på en annen måte enn det vi er vant med fra vestlig eventyrtradisjon. Her forteller han en engasjerende historie om ei lita jente som roter seg bort i en magisk åndeverden.

Med vakker håndtegnet animasjon, fantasifulle vesener og en tøff heltinne i sentrum, er «Chihiro og heksene» et enestående eventyr for hele familien.

Aldersgrense 9 år. Tilgjengelig på Netflix.

Fascinerende klassiker

FASCINERER FORTSATT. Foto: Universal Pictures

Tittel: «E.T. – The Extra Terrestrial» (1982)

«E.T. – The Extra Terrestrial» (1982) Terningkast : 6

: 6 Anbefalt av: Birger Vestmo

Steven Spielbergs fantastiske eventyr «E.T. – The Extra Terrestrial» morer, gleder og fascinerer like mye i dag som den gjorde ved premieren for snart 40 år siden. Filmen viser hvordan den unge gutten Elliott (Henry Thomas) blir venn med et utenomjordisk vesen, og hjelper ham med å komme seg hjem.

Dette er spennende nok i seg selv, men under overflaten handler filmen om mye mer. Elliotts foreldre har nemlig skilt seg, og kanskje er det derfor han brenner så hardt for at «E.T.» skal komme seg hjem til sin egen familie og få den tryggheten Elliott savner selv.

Aldersgrense 7 år. Tilgjengelig på Netflix og Prime Video, samt kjøp og leie digitalt.

Sjarmerende satire

SJARMERENDE GÅRDSDYR. Foto: SF Norge AS

Tittel : «Sauen Shaun: Filmen» (2015)

: «Sauen Shaun: Filmen» (2015) Terningkast : 5

: 5 Anbefalt av: Sigurd Vik

«Sauen Shaun: Filmen» er en kjempemorsom og heseblesende film som gnistrer av fortellerglede uten å forlate den trygge feelgood-malen. Med en iderikdom som får Petter Smart til å virke smått giddeløs, og med gårdsdyr så sjarmerende at en får lyst til å starte småbruk på den engelske landsbygda. Filmen byr på en herlig blanding av satire, situasjonskomikk, slapstick og godt humør. Den makter også å lage en ny vri ut av ordtaket «borte bra, hjemme best», og den klarer å fortelle en hel del om oss mennesker — uten at noen sier et kløyva ord.

Med et oppløftende soundtrack, en enkel og fengende historie, elskelige gårdsdyr og masse god humor, er Sauen Shaun en meget vellykket familiefilm.

Aldersgrense: Tillatt for alle. Tilgjengelig på Netflix, Sumo og CMore, samt kjøp og leie digitalt.

Har flere lag

STERKE FØLELSER. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Tittel: «Innsiden ut» (2015)

«Innsiden ut» (2015) Terningkast : 5

: 5 Anbefalt av: Birger Vestmo

Pixar-filmen «Innsiden ut» fenger store og små på ulike vis. Barn vil underholdes av fartsfylt moro med fargerike figurer, mens voksne i tillegg vil felle tårer over svunnen barndom. Filmen handler om følelsene Glede, Sorg, Sinne, Avsky og Frykt, som styrer den 11 år gamle jenta Riley, og møter utfordringer når hun og foreldrene flytter til en ny by. Plutselig begynner det å skje ting i Rileys hode som følelsene ikke forstår, og det utvikler seg etter hvert til en kamp for å få henne glad igjen.

Dette er en eksepsjonell film som blander ypperlig animasjon med en forbausende rik historie med flere lag, varm humor og emosjonell slagkraft.

Aldersgrense: 6 år. Tilgjengelig på Disney+, samt kjøp og leie digitalt.

Perfekt oppvarming

MEDRIVENDE SUPERHELT. Foto: SF Studios

Tittel: «Wonder Woman» (2017)

«Wonder Woman» (2017) Terningkast : 5

: 5 Anbefalt av: Marte Hedenstad

«Wonder Woman 1984» er allerede ute på kino der kinoene er åpne, men nå er det ikke lenge igjen til storfilmen dukker opp på HBO Nordic. 26. mars blir filmen tilgjengelig for strømming, og hva er vel da bedre enn å varme opp med den første filmen? «Wonder Woman» er en medrivende superheltfilm, med en Gal Gadot som virkelig skinner i hovedrollen.

For en fryd det er å se en så sterk og kul kvinnelig superhelt på skjermen.

Aldersgrense 12 år. Tilgjengelig for kjøp og leie digitalt.

En ener av en oppfølger

PADDINGTON I TRØBBEL. Foto: SF Studios

Tittel: «Paddington 2» (2017)

«Paddington 2» (2017) Terningkast : 5

: 5 Anbefalt av: Sigurd Vik

Ikke mange oppfølgere kan skryte av å være bedre enn eneren, men «Paddington 2» tar alt som var morsomt og sjarmerende ved den første filmen og viderefører det i en enda bedre og mer spennende historie. Dette er en strålende familiefilm med en gledelig god evne til å more og underholde. Den lille, lodne bjørnen Paddington bor stadig hos familien Brun i London, men roter seg opp i trøbbel når han urettmessig dømmes til ti års fengsel for å ha stjålet en utbrettbok fra en antikvitetsbutikk. Historien tar stadig nye vendinger, der den veksler mellom tro, tvil, hjertevarme og savn.

Dette er varm underholdning for barn i alle aldre, med et fint budskap om hva man kan utrette med stå-på-vilje og en positiv innstilling.

Aldersgrense: 6 år. Tilgjengelig på Netflix, HBO Nordic, TV2 Sumo og CMore, samt kjøp og leie digitalt.

Ny Spider-Man-dimensjon

SPIDER-MAN-EVENTYR. Foto: United International Pictures

Tittel: «Spider-Man: Into the Spider-Verse» (2018)

«Spider-Man: Into the Spider-Verse» (2018) Terningkast : 5

: 5 Anbefalt av: Marte Hedenstad

«Spider-Man: Into the Spider-Verse» er animasjonskunst på sitt aller beste. Denne filmen veller over av kreativitet og fargesprakende bilder. Historien om 14-åringen Miles Morales, som blir bitt av en radioaktiv edderkopp, tar oss med til en ny dimensjon av Spider-Man-eventyr, og det er rett og slett en fantastisk reise å være med på.

Imponerende, morsom og skikkelig underholdende, er stikkord for denne filmen.

Aldersgrense 9 år. Tilgjengelig på Netflix, samt kjøp og leie digitalt.

Godhjertet, historisk reise

MORSOMT OG LÆRERRIKT. Foto: Paramount Pictures

Tittel: «Forrest Gump» (1994)

«Forrest Gump» (1994) Anbefalt av: Birger Vestmo

Tom Hanks gjør en uforglemmelig rolle som tittelfiguren, en enkel, men godhjertet sjel som gjør et stort inntrykk på mange på sin tilfeldige vei gjennom handlingen. Samtidig er «Forrest Gump» en historisk reise gjennom USAs moderne historie, som også er en del av vår historie, siden landets politiske og kulturelle innflytelse er så stor som den er. Det er både morsomt og lærerikt å se Forrest Gump ha en avgjørende betydning i sine møter med blant andre Elvis Presley, John F. Kennedy, Richard Nixon og John Lennon, samtidig som vi ser ham kjempe i Vietnamkrigen, protestere mot den, bli ping-pong-mester og starte joggebølgen.

Filmen viser hvordan en positiv innstilling til livet gir en god effekt, både for seg selv og de man møter underveis, og kan føre man til nye og uventede steder og opplevelser.

Aldersgrense 12 år. Tilgjengelig på HBO Nordic og Prime Video, samt kjøp og leie digitalt. Filmen er ikke anmeldt av NRK.

Les også: Topp 5: Tom Hanks

Animert filmskatt

SHERLOCK HOLMLES-INSPIRERT. Foto: NTB/Everett Collection

Tittel: «Mesterdetektiven Basil Mus» (1986)

«Mesterdetektiven Basil Mus» (1986) Anbefalt av: Sigurd Vik

Disney har noen animerte filmskatter som ikke nødvendigvis alle generasjoner har oppdaget, og som ikke har rukket å bli spilt i hjel. Nå som de har tilgjengeliggjort sine animerte klassikere på strømmetjenesten Disney+, vil vi derfor slå et slag for «Mesterdetektiven Basil Mus» fra 1986. Dette er en Sherlock Holmes-inspirert detektivfortelling om den geniale Basil Mus og hans trofaste støttespiller Dr. Dawson, som blir hyret av en ung jente til å finne hennes forvunnede far. Han er nemlig kidnappet av den stormannsgale professor Rottenikken, og den skurken har forferdelige planer for London by.

Musikken er flott, streken er lun, London-tåken er på plass, atmosfæren er passe skummel og spenningshistorien er god nok til å fenge krimentusiastene. Vi anbefaler tekopper og pledd til denne erkebritiske favoritten.

Aldersgrense 7 år. Tilgjengelig på Disney+, samt kjøp og leie digitalt. Filmen er ikke anmeldt av NRK.

Anbefalt videre lesing: