Den siste tiden har bydd på nye utfordringer for familielivet. Noen har vært fanget hjemme, litt for tett på den nærmeste familien, mens andre ikke har sett sine kjære på altfor lenge. En god TV-serie om nettopp familier, kan kanskje gi trøst eller lette på trykket.

Dette er listen for deg som elsker dramatiske, morsomme, gjenkjennelige og hjertevarmende serier om både dysfunksjonelle og funksjonelle familier.

BETTER THINGS: Det er morsomt å se både mor (Pamela Adlon) og døtre (Mikey Madison, Hannah Alligood, Olivia Edward) vokse og utvikle sin egen identitet i løpet av seriens fire sesonger. Foto: HBO Nordic

Tittel: Better Things

Tilgjengelig på: HBO Nordic, Viaplay (4 sesonger)

«Better Things» er serien jeg ikke klarer å la være å anbefale til nesten alt og alle. Det er umulig å ikke elske denne vittige og drøye serien som ærlig portretterer det kompliserte forholdet mellom mødre og døtre.

Denne komedien, som er skapt og skrevet av hovedrolleinnehaveren Pamela Adlon, er en serie som er lett å like fordi den har så mye hjerte og varme. «Better Things» er ekstremt velskrevet og blir bare bedre og bedre for hver sesong.

For dere som digger: «Louie», «Insecure» (HBO), «Master of None» (Netflix), «Weeds» (Amazon Prime Video)

PARENTHOOD: «Parenthood» har mange kjente skuespillere i rekkene, som Lauren Graham («Gilmore Girls»), Craig T. Nelson («Coach»), Peter Krause («Six Feet Under») og Dax Shepard («Hit and Run») i noen av hovedrollene. Her er hele ensemblet og tar imot publikumsprisen på TV Land Awards. Foto: Chris Pizzello / Invision/AP

Tittel: Parenthood

Tilgjengelig på: Amazon Prime Video (6 sesonger)

Serien om den store og kompliserte familien Braverman, er en av mine favoritter, mest på grunn av dens enorme sjarmfaktor. «Parenthood» er rett og slett en skikkelig godhjertet og varmende serie om livets opp og nedturer.

Den kan noen ganger grense til «såpete», men på grunn av måten den er levert på, klarer «Parenthood» å beholde beina godt plantet på jorda. Rollefigurene og familierelasjonene oppleves som realistiske, og jeg tror at mange kan kjenne igjen flere av dem i sin egen familie.

For dere som digger: «This Is Us» (Amazon), «Modern Family» (Netflix), «Gilmore Girls» (Netflix)

ARRESTED DEVELOPMENT: Michael Cera i rollen som George Michael, går fra kleint barn til voksen mann, i løpet av seriens mange og spredte produksjonsår. Her er han i en scene sammen med Jason Bateman, som spiller faren hans, Michael. Foto: Saeed Adyani / Netflix

Tittel: Arrested Development

Tilgjengelig på: Netflix (5 sesonger)

Denne blir kanskje litt opplagt for mange, men jeg opplever fortsatt å møte folk som ikke har sett den. Jeg mener at dette er en serie som bør ha samme status som «Friends» og «The Office».

«Arrested Development», serien om verdens mest dysfunksjonelle familie, er hysterisk morsom og latterlig absurd. Ikke bare er den ekstremt underholdende, men en god påminnelse om at uansett hvor gæren ens egen familie virker, kunne det vært verre.

For dere som digger: «The Office» (HBO, Viaplay, Amazon), «30 Rock», «Community» (Netflix, Amazon, Viaplay)

Tittel: Casual

Tilgjengelig på: HBO Nordic (4 sesonger)

Intimsoner og grenser er viktig å ha når det kommer til å opprettholde sunne familierelasjoner. I dramakomedien «Casual» møter vi en familie som kanskje kommer litt for nært på hverandre.

Serien er vittig og sarkastisk, med et pessimistisk, og kanskje realistisk, syn på kjærlighet og dating i det 21. århundre. Serien har en skikkelig behagelig og rar stemning som gjør at det er vanskelig å rive seg bort fra den.

For dere som digger: «Californication» (HBO), «Love» (Netflix), «Fleabag» (Amazon)

HERE AND NOW: Tim Robbins («Shawshank Redemption») og Holly Hunter («Fargo») spiller foreldre som er ex-hippier med idealistiske ideer, som nå er bosatt i hipsternes by, Portland. Foto: HBO Nordic

Tittel: Here and now

Tilgjengelig på: HBO Nordic (1 sesong)

Regissør Alan Ball er nok mest kjent for serieklassikeren «Six Feet Under» og vampyrfavoritten «True Blood». Denne mindre kjente serien fortjener å bli trukket frem.

«Here and Now» er en innviklet liten serie som dessverre bare fikk én sesong. Til tross for dette vil jeg anbefale den til alle som liker litt snodige, filosofiske og verdensvrengende serier. Her har vi med en litt annen type familie å gjøre, og serien balanserer realisme og det overnaturlige på en svært interessant måte. Serien biter over mye, og får ikke helt tid til å tygge ferdig, men er skikkelig spennende og fråtseverdig allikevel.

For dere som digger: «Six Feet Under» (HBO), «Years and Years» (HBO), «Russian Doll» (Netflix)

THE FOSTERS: Stef (Teri Polo) og Lena (Sherri Saum) balanserer fulltidsjobber, kjærlighet, og et fult hus. Det er ikke alltid lett, men der det er hjerterom, er det husrom. Foto: Viaplay

Tittel: The Fosters

Tilgjengelig på: Viaplay (5 sesonger)

Ja, den er melodramatisk. Ja, den er cheesy. Og ja, jeg digger det! Dette er min store «guilty pleasure» i TV-ruta.

«The Fosters» handler om en moderne familie med to mødre, adoptert barn, fosterbarn, halvsøsken, helsøsken og bonusforeldre. Dette byr på store mengder herlig, overdrevet relasjonsdrama. Skru av hjernen i noen timer med denne teite, men underholdende serien.

For dere som digget: «The Secret Life of the American Teenager», «Switched at Birth», «Life Unexpected»

FRESH OFF THE BOAT: Randall Park spiller Louis Huang, en taiwansk-amerikansk familiefar som flytter med seg hele familien fra storbylivet i D.C. til en forstad i Florida, for å drive restaurant. Foto: Ali Goldstein / ABC/AP

Tittel: Fresh off the boat

Tilgjengelig på: Viaplay (5 sesonger)

Mange tenker nok først og fremst «sitcom» når de tenker familieserier. Denne listen blir derfor ikke komplett uten i hvert fall én. I stedet for å trekke frem publikumsfavoritten «Modern Family», har jeg lyst til å anbefale den litt mindre kjente «Fresh Off the Boat».

Dette er en vittig og poengtert serie om familie, oppvekst, kulturkrasj og identitet i USA. Den er lettbeint og humreverdig, men har fått mye positiv anerkjennelse av kritikere for sin ærlighet, subtile tyngde og velskrevne humor.

For dere som digget: «Brooklyn Nine-nine» (Netflix), «Malcome in the Middle», «Black-ish».

TRANSPARENT: Jeffrey Tambor spiller transkvinnen Maura i serien «Transparent». Rollen gav ham både en Emmy og en Golden Globe i kategorien «beste mannlige hovedrolle i en TV serie – musikal eller komedie». Foto: Jennifer Clasen / Amazon via AP

Tittel: Transparent

Tilgjengelig på: Viplay, Amazon (5 sesonger)

Denne kritikerroste serien har vært nominert til, samt vunnet, mang en Emmy og Golden Globe. «Transparent» er et vakkert og lavmælt familiedrama som utforsker temaer rundt kjønn og seksualitet.

Jeffrey Tambor («Arrested Development») gjør en fantastisk rolle som en middelaldrende far som kommer ut av skapet som transkvinne. Serien portretterer hennes reise i kvinnelighet, samt hvordan hennes relasjon til barna og de rundt henne endres og formes av denne prosessen.

For dere som digger: «Please like me» (Netflix), «You me her» (Netflix), «Parenthood» (Amazon)

Alle anbefalinger og anmeldelser fra NRKs kritikere finn du her.