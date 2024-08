Tore O. Sandvik blir midlertidig klimaminister: – Overrasket

– Jeg må ha en statsråd som kan være handlekraftig og kunnskapsrik på et felt som er veldig viktig for regjeringen. Og Tore Sandvik passer godt for det, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) har foreldrepermisjon fra 2. september og ut året. Eriksen fikk sitt andre barn i januar.

Tore O. Sandvik blir hans vikar, kunngjorde regeringen i dag.

Støre og de to klimaministrene, Andreas Bjelland Eriksen (t.h.) og Tore O. Sandvik (t.v.) Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Er Sandvik den i regjeringsapparatet som har mest solid bakgrunn for å gå inn i denne viktige stillingen?

– Ja, og det var derfor jeg valgte han, sier Støre.

Sandvik (Ap) har vært fylkesordfører i Trøndelag i perioden 2003 til 2023, og er nå statssekretær i Næringsdepartementet

Han sier til NRK at klima og miljø er et tema han brenner for.

– Ja, og det bør alle gjøre.

– Konsekvensene av å ikke nå målene og ikke ta vare på naturen innenfor de rammene som vi trenger for å leve gode liv, vil være så store at hvis vi svikter på det, så overlater vi katastrofer til våre etterkommere.

Men flere miljøorganisasjoner setter spørsmålstegn ved hans erfaring og synlighet i saken.

– Ikke vært forkjemper

– Vi er spente på hvilket ambisjonsnivå Sandvik legger seg på, fordi han til nå ikke har vært en forkjemper for sterkere miljøpolitikk. Med regjeringens føringer i Hurdalsplattformen om at natur og klima skal være rammen rundt all politikk, må Sandvik virkelig ta tak og sørge for at Norge leverer på løfter om mer natur og mindre utslipp, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Karoline Andaur er generalsekretær i WWF. Foto: Haakon Nordvik

– Overraskende valg

Lederen i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, er overrasket:

– Vi er litt overrasket over at Jonas Gahr Støre velger en person som har markert seg såpass lite på naturens og klimaets vegne til en så viktig ministerpost. Vi ser uansett fram til et konstruktivt samarbeid, og regner med at en erfaren politiker som Tore O. Sandvik vil sette seg raskt inn i miljøfeltet.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (til venstre) og forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen etter at sluttavtalen på klimatoppmøtet i Dubai var i boks. Foto: Martin Lerberg Fossum / Klima- og miljødepartementet

– Folk vi har snakket med i miljøbevegelsen mener Sandvik har liten erfaring og har markert seg lite på klima og miljø. Men du velger han likevel til denne jobben. Hva sier det om regjeringen?

– Regjeringen har veldig ambisiøse klima og miljømål fra Hurdal og oppover. Jeg er veldig fast bestemt på at vi skal lykkes i dette. Omstillingen vi skal gjennom er veldig krevende, og da må du ha en politiker som har jobbet med omstilling. Tore Sandvik har jobbet med klima og miljø i en regional sammenheng, så dette kan han veldig godt, sier Støre.

Han trekker også frem at Sandviks erfaring med å samarbeide med næringslivet blir en styrke i klimaarbeidet.

Tunge saker i vente

Det mest vanlige er at en annen av statsrådene i regjeringen tar over fagområdet når en statsråd går ut i permisjon. Denne gangen blir det altså hentet inn en «ny» statsråd utenfra.

I tillegg til de mer ordinære statsrådoppgavene, er det flere tunge saker, også internasjonalt, som venter Sandvik. Blant annet FNs klimatoppmøte og naturtoppmøte. Norges statsrådet har gjennom årene ofte fått viktige roller i klimaforhandlingene, med ansvar for å løse floker mellom land.

Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide (til venstre) og forhandlingsleder Gaute Voigt-Hanssen jubler for naturavtalen som ble vedtatt 19. desember 2022, under naturtoppmøtet i Montreal. Foto: Eivind Molde / NRK

– Du skal rett inn i tøffe internasjonale forhandlinger og diplomati på høyt nivå, kjenner du deg klar for det?

– Jeg er i alle fall helt sikker på at Norge har et veldig dyktig embetsverk og diplomater som vil bidra så godt de kan. Min jobb som politiker vil være å løfte de norske politiske målene, de norske forpliktelsene knyttet til både klima og natur. Og der kan Norge fortsatt spille en veldig god rolle, sier han.

Her er vikarens tettpakkede klimaprogram: I månedsskiftet september/oktober skal det legges fram en handlingsplan for natur. Det knytter seg stor spenning til den nye naturmeldingen. Meldingen er en oppfølging av naturtoppmøtet i Canada for to år siden, der den globale Naturavtalen ble vedtatt. I avtalen har alle land forpliktet seg til å legge fram nasjonale planer for hvordan de vil følge opp avtalen.

Naturtoppmøtet (COP16) går av stabelen i Cali, Colombia 21. oktober - 1. november. Her skal statsråden lede den norske delegasjonen. Møtet er det første etter naturtoppmøtet i Canada, og skal gjøre opp status i arbeidet med å gjennomføre Naturavtalen.

Årets klimatoppmøte (COP29) starter vel en uke senere. Det er lagt til Baku i Aserbajdsjan, og finner sted i perioden 11. - 22. november. Her har klima- og miljøministeren en svært sentral rolle. På mange klimatoppmøter har norske statsråder fått i oppdrag å lede forhandlingene om enkelt-tema i forhandlingene. Klimaforhandlingene blir omtalt som kompliserte, der svært mange brikker i et stort puslespill skal falle på plass gjennom en hektisk innspurt. I år blir klimafinansiering et viktig tema på møtet.

I den perioden Andreas Bjelland Eriksen har permisjon, skal det også jobbes for fullt med å lage en klimamelding som skal komme våren 2025. – Vi har store forventninger til stortingsmeldingen om natur og at meldingen gir sterkere vern av naturen. Vi har også store forventninger til klimameldingen og at det kommer forslag om store kutt. Vi ønsker ham lykke til, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV

(PS: Den internasjonale plastavtalen skal etter planen ferdigforhandles i Busan, Sør-Korea 25. november - 1. desember. Her er det tidligere blitt klart at utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim skal ha ansvar for forhandlingene.)

«Når ikke 1,5 eller 2-gradersmålet»

«Det skjer mange gode initiativ til å bremse oppvarmingen rundt omkring i verden nå, men vi kommer ikke til å nå verken 1,5- eller 2-gradersmålet,» skrev Sandvik i et Facebook-innlegg for et år siden.

Dette er temperaturmålene verdens land har blitt enige om å jobbe mot, for å unngå de mest alvorlige og ødeleggende konsekvensene av klimaendringene.

– Det kan nesten se ut som du skal forhandle om å nå et mål som du ikke har tro på?

– Alle er nødt til å ha tro på å nå det målet. Og Norge har ansvar for å gå i spissen for å nå det målet. Så er det mange mørke skyer rundt. Det er en urolig verden, det er krig i Ukraina, det er stor spenning i Midtøsten, det er en kamp om hegemoniet i verden. Desto virktigere er det at Norge spiller en rolle for å nå målene så godt som mulig, sier Sandvik.

Bjelland Eriksen og Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I dag mener stadig flere klimaforskere at spesielt det ambisiøse 1,5-gradersmålet er utenfor rekkevidde.

Regjeringens klimamål ligger fast, sier Støre.

– Jeg forstår at mange kan ha tro og tvil om hvor krevende dette er. Men vi har våre Parismål. De skal vi strekke oss veldig for å nå.

– Må lytte!

Høsten 2013 var det Tine Sundtoft (H) som var fersk som klima- og miljøminister. 16. oktober ble hun utnevnt, og bare fire uker senere var hun på plass på klimatoppmøtet i Warszawa.

Daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft saman med forhandlingsleder Aslak Brun på klimatoppmøtet i Warszawa. Foto: Miljøverndepartementet/Handout / NTB scanpix

Til tross for at hun var fersk på den internasjonale scenen, fikk hun i oppdrag å dra i land forhandlingene om klimatiltak i fattige land. Oppdraget var å være «isbryter», å få nesten 200 land til å bli enige om dette vanskelige punktet.

Hun har følgende råd til Sandvik:

– Finn gode nordiske venner, få god kontakt med EU, og husk at lytting er en undervurdert «sport» i politikken.