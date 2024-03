Line Nybakken forsker nå på skogens helse opp mot klimaendringer. Hun er forsiktig med å varsle katastrofe. Likevel:

– Det er viktig å overvåke, prøve å forstå mønstrene og endre skogen der det er nødvendig, mens vi kan.

De siste årene har hogsten økt. Dermed erstattes mye av den tidligere planta skogen igjen med ny skog.

– Denne vil etter hvert gi netto karbonbinding igjen. Forhåpentligvis er vi nå flinkere til å tenke rett treslag på rett sted, sier Nybakken.

– Vet vi ikke helt hva som er rett på et gitt sted, gran eller furu for eksempel, så kan det være bra å blande treslag, for ikke å satse alt på en art og et kort.