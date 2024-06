EU-rapport: mai er tolvte måned på rad med varmerekord

Klimarekorder har falt en etter en de siste månedene. Og nå har verden nådd nok en dyster milepæl: mai er tolvte måned på rad med varmerekord, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus.

– Det er sjokkerende, men ikke overraskende at vi har nådd denne tolvmåneders rekken, sier Copernicus-direktør Carlo Buontempo.

Han mener vi lever i en tid uten sidestykke.

– Denne rekken av rekordvarme måneder vil bli husket som relativt kalde. Men hvis vi klarer å stabilisere konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren i nær fremtid, kan vi kanskje gå tilbake til disse «kalde» temperaturene innen slutten av århundret, sier han.

Foto: Copernicus / C3S/ECMWF

FNs generalsekretær António Guterres reagerer sterkt. Planeten prøver å fortelle oss noe, men vi lytter ikke, sier han i en tale på Naturhistorisk museum i New York onsdag.

– Som meteoren som utslettet dinosaurene, har vi en overdimensjonert innvirking. Når det gjelder klimaet, er vi ikke dinosaurene, vi er meteoren. Vi er ikke bare i fare, vi er faren. Men vi er også løsningen, sier han.

Det er nå 80 prosent sjanse for at verden midlertidig går over 1,5-gradersmålet innen 2028, ifølge en fersk beregning fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) som Guterres viser til.

Å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grad er målet verdens land ble enige om for å unngå de verste konsekvensene av klimarisen.

– Vi knuser globale temperaturrekorder og høster virvelvinden. Nå gjelder det for klimaet. Nå er tiden inne for å mobilisere, handle og levere, legger han til.

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

90 prosent menneskeskapt

Nyheten kommer samme dag som en oppsiktsvekkende rapport i tidsskriftet Earth System Science Data.

90 prosent av den globale oppvarmingen i 2023 var menneskeskapt. Det vil si at kun 10 prosent kom fra naturlige årsaker.

– Vår analyse viser at andelen av global oppvarming som er forårsaket av mennesker, har fortsatt å øke det siste året, selv om klimatiltak har bremset økningen i utslipp av drivhusgasser.

Det sier Piers Forster ved Priestley Centre for Climate Futures ved Universitetet i Leeds, som har ledet arbeidet med rapporten.

60 klimaforskere fra en rekke institusjoner, blant annet norske Cicero, har bidratt.

Uventet funn

– Det er et viktig funn, sier forskningsleder ved Cicero, Gunnar Myhre.

Forskningsleder Gunnar Myhre, Cicero senter for klimaforskning. Foto: NRK

– I fjor bidro også atmosfæren og havsirkulasjonen El Niño noe til oppvarmingen, men man finner at det var mindre enn 10 prosent av oppvarmingen vi hadde i fjor.

Tidligere har man antatt at El Niño var en stor del av årsaken til at 2023 slo alle varmerekorder.

Over 90 prosent av oppvarmingen skyldes altså menneskelig aktivitet. Hovedårsaken er de store utslippene av CO₂ og andre klimagasser.

– For å finne ut dette, bruker man kunnskapen om det som driver klimaendringene og de store klimamodellene. Dette bygger på studier som har vært gjennom vurdering i forrige runde av FNs klimapanel, sier Myhre.

Brannfolk slåss mot skogbrann i Amazonas. Foto: AFP

Oppvarmingen går stadig raskere

I tillegg kommer effekten av at luftforurensningen blir mindre. Renere luft fører til varmere planet.

Det er fordi partikler i forurensningen bidrar til å reflektere solstråling tilbake til verdensrommet, noe som fører til at planeten avkjøles.

– Det at vi reduserer disse avkjølende små partiklene, gjør at vi nå ser en akselererende oppvarming, sier forskningslederen.

Dette bekymrer verdens klimaforskere nå.

– Jeg vil si særlig 2023. Når vi ser hvor raskt endringene går nå. Vi ser at den oppvarmingen som går raskere, det er den veien vi mest sannsynlig kommer til å gå fremover også.

– Så hvordan skal dette ende?

– Nei, vi må bare virkelig håpe at det er noen som hører på klimaforskerne, og får klimautslippene til å gå betydelig ned. Det er det som må til for at temperaturøkningen går ned. Det er drastiske kutt som må til, sier Myhre.

Karbonbudsjettet nesten brukt opp

Rapporten tar også for seg det som er igjen av det globale karbonbudsjettet.

Budsjettet viser hvor lite CO₂ det fortsatt er mulig å slippe ut for å holde seg innenfor Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, i forhold til tiden før industrien vokste fram.

Stadig flere forskere mener det er urealistisk at vi klarer å holde dette målet.

Ifølge rapporten hadde verden igjen rundt fem års utslipp av CO₂ ved begynnelsen av 2024.

Ekstremværet «Hans» herjet høsten 2023. Her fra Gol. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Jeg tror det er kjørt. Og det er også basert på en del av de ekstra satellittdataene vi også har, sier forskningsleder Myhre.

– Har vi kommet inn i en negativ spiral?

– I hvert fall en utvikling som er på helt feil retning i forhold til å begrense den globale oppvarmingen til noe som ikke har store dramatiske konsekvenser for jordens befolkning.

– Alle snakker om nullutslippssamfunnet. Vil ikke det hjelpe?

– Jo, det vil hjelpe, men da trenger vi å nå dit. Ganske raskt, avslutter Gunnar Myhre.