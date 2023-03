Biden kan gi tommel opp for gigantisk oljeprosjekt i Arktis: – Et historisk svik

President Joe Biden skal om kort tid avgjøre om han skal godkjenne det kontroversielle oljeboringsprosjektet helt nord i Alaska.

En kunngjøring ventes om få dager, ifølge flere amerikanske medier, deriblant Washington Post.

Prosjektet kan skape tusenvis av arbeidsplasser, men har møtt massiv motstand. Ikke bare i USA, men verden over.

Emneknaggen #StopWillow er nå en av de største trendene på TikTok, med 154 millioner visninger på appen.

«Vi må stoppe dette før det kommer ut av kontroll», «Biden, du sa du skulle beskytte jorda så lenge du var president?», er noen av beskjedene.

Over 3 millioner mennesker har så langt skrevet under på en av de største kampanjene mot prosjektet, og én million brev er sendt til Det hvite hus, ifølge amerikanske medier.

Presset på sosiale medier har økt for å få Joe Biden til å skrinlegge planene om oljeutvinning i Nordskråningen i Alaska. Foto: AP Presset på sosiale medier har økt for å få Joe Biden til å skrinlegge planene om oljeutvinning i Nordskråningen i Alaska. Foto: AP

– Helt sykt

Willow-prosjektet har vært gjennom en godkjenningsprosess i flere måneder, samtidig som nettaktivismen har vokst.

Oljeselskapet ConocoPhillips foreslår fem boreplasser på land og anslår at de vil kunne produsere 180.000 fat olje hver dag.

Anlegget alene vil ha et årlig utslipp tilsvarende 75 prosent av utslippene fra norsk olje- og gassvirksomhet.

Hovedbudskapet til kritikerne er at godkjenningen av Willow strider mot Bidens lovnader om å gjøre USA til en klimaledende nasjon da de gikk inn i Parisavtalen igjen.

Klimarådgiver Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet mener Biden også bryter løftet om å forby nye prosjekter på føderalt land og i føderale vassdrag. Willow-prosjektet er på slikt offentlig land.

– Det er helt sykt at USA kjører på med dette, sier han.

Våtmark i området utenfor Nuiqsut i Alaska i USA. Willow-prosjektet vil produsere over 600 millioner fat olje i løpet av 30 år og slippe ut rundt 278 millioner tonn karbon, ifølge myndighetene selv. Foto: Bureau of Land Management / Flickr Våtmark i området utenfor Nuiqsut i Alaska i USA. Willow-prosjektet vil produsere over 600 millioner fat olje i løpet av 30 år og slippe ut rundt 278 millioner tonn karbon, ifølge myndighetene selv. Foto: Bureau of Land Management / Flickr

– Et historisk svik

I tillegg til store utslipp, frykter kritikerne at prosjektet vil true urfolks rettigheter og levekår, og påvirke en allerede sårbar natur med rødlistede arter i Vest-Arktis.

Talspersonene for Willow-prosjektet argumenterer for at det vil skape tusenvis av arbeidsplasser og generere inntekter for lokalbefolkningen i Alaska.

– At Biden godkjenner et slikt prosjekt er et historisk svik. Det er ingen prosjekt og ingen penger i verden som er verdt å ødelegge klimaet, sier Fisher.

Aled Dilwyn Fisher, klimarådgiver i Naturvernforbundet.

Det er et «ekstremt dårlig politisk signal» å sende ut til verden at USA ikke omstiller seg for å følge opp klimaavtalen, mener han.

– Noen land vil sitte og si: «Se, USA omstiller seg ikke, hvorfor skal vi?» Saker som dette gjør det viktigere at oljeprodusentland som Norge går foran og viser at det går an å omstille seg og nå klimamålene, sier Fisher.

Willow-prosjektet får voldsom kritikk, blant annet fordi Biden lovet at landet skulle bli en klimaleder etter at Trump trakk landet ut av Parisavtalen. Biden-administrasjonen anslår selv at prosjektet vil slippe ut omtrent 9,2 millioner tonn karbondioksid i året, som tilsvarer å kjøre nesten 2 millioner gassdrevne biler. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Truer urbefolkningen

Urbefolkningen har protestert utenfor Det hvite hus og sendt et åpent brev om hvordan Bureau of Land Management (BLM) behandler dem i saken.

Raena Garcia i Friends of the Earth frykter at oljeutvinningen i området vil påvirke urbefolkningens livskvalitet og helse, og tilgjengeligheten til tradisjonelle næringer for vestarktiske samfunn.

– Willow vil påvirke fugler, fisk og rein, luft, vann og land, sier Garcia til NRK.

Landsbyen Nuiqsut i Nordskråningen i Alaska. Willow-prosjektet omtales som en «klimabombe» som truer urfolks rettigheter og naturen i Vest-Arktis. Foto: Paxson Woelber / Flickr

Landsbyen Nuiqsut er den som ligger nærmest de planlagte oljefeltene, med cirka 400 innbyggere. I den nærliggende landsbyen Utqiagvik har byen vært befolket av Iñupiat-folket siden år 500.

– Willow er en klimakatastrofe for planeten som særlig yngre generasjoner ikke har råd til. Frykten for «klimadommedag» er en passende reaksjon på fossilindustriens pågående bygging av infrastruktur som vil garantere tiår med fremtidige utslipp. Det vil sette folkehelsen og klimaet i fare, mener Garcia.

Reinsdyr utenfor Nuiqsut. Foto: Bureau of Land Management / Flickr

Forrige mars var det en gasslekkasje fra et av ConocoPhillips sine anlegg på Nordskråningen.

Den gjorde at hundrevis av arbeidere og titalls familier måtte evakueres ut av området. Det tok uker før rensearbeidet ble satt i gang.

Kan ødelegge naturen

I tillegg til å pumpe olje, vil det bygges ut store areal med infrastruktur som kan påvirke fisk, fugl, og dyr på land i Vest-Arktis.

Prosjektets planer inkluderer 250 brønner, 621 kilometer med rørledninger, 60 kilometer med veier, flystriper og et prosessanlegg som skal bygges i reservatet, ifølge amerikanske medier.

Fisher frykter at problemer som oljesøl og lekkasjer vil ha katastrofale konsekvenser for allerede sårbare økosystemer.

– Klimaendringer i Arktis går mye raskere enn i resten av verden, så det er en slags ironi, klimaendringer gjør allerede livet i Arktis vanskeligere, og så kommer det inn olje og gassprosjekter som gjør livene verre.

Trans-Alaska-oljerøret krysser hele Alaska fra nord til sør, og helt opp til Nordskråningen. Foto: Arthur T. LaBar / Flickr

Massiv motstand verden over

Algoritmene på TikTok fremhever de kritiske ytringene om oljeprosjektet.

– Engasjementet kommer ikke fra miljøverngrupper, sier Elise Joshi (20) fra California, som la ut en av de første videoene om Willow i februar.

Hun er student og leder for Gen-Z for Change i USA, og var med på å starte trenden om å stoppe Biden fra å godkjenne prosjektet.

– Det er utrolig at dette får så mye internasjonal oppmerksomhet. Det er først nå jeg skjønner hvor bredt denne saken har nådd. Det viser at Biden må følge med, fordi det globale omdømmet hans lider, sier Joshi til NRK.

Hun tror #StopWillow viser at unge over hele verden virkelig bryr seg om klima.

Elise Joshi la selv ut denne videoen på TikTok for å berolige unge, og argumentere mot videoer som kun skaper frykt. Du trenger javascript for å se video. Elise Joshi la selv ut denne videoen på TikTok for å berolige unge, og argumentere mot videoer som kun skaper frykt.

Mye frykt

Videoene er ofte klippet med bilder av truede dyrearter som isbjørner og hvaler, sammen med trist musikk.

Flere av dem som legger ut videoer om Willow forteller om sterke følelser av frykt.

Joshi håper de klarer å holde tungen rett i munnen og ikke la frykten ta overhånd.

– Jeg la fort merke til at folk begynte å tro at dersom Willow godkjennes, så er det dommedag. Jeg skjønner det, algoritmene fremhever den typen innhold. Men det vi må være bevisst på, er at Willow ikke er den eneste kampen. Det er ikke ferdig dersom Willow godkjennes, understreker Joshi til NRK.

Forventer store demonstrasjoner

Om Biden gir tommel opp til Willow-prosjektet, kan det utløse store demonstrasjoner, tror Fisher i Naturvernforbundet.

– Jeg tror det blir store demonstrasjoner og protester, slik det alltid har vært. Urfolk kommer til å reagere veldig. Jeg kan godt se for meg at det blir søksmål. Man kan håpe at domstolene rydder opp, men vi vet selv fra Norge og klimasøksmål at det tar veldig lang tid, sier han.

Biden kan skrinlegge hele prosjektet, men det er ikke store forhåpninger om at det skjer, ifølge Fisher.

– Det som skjer i etterkant kan føre til et større press der folk skjønner hvor katastrofalt dette prosjektet kan bli.