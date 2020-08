Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har blitt ordentlig lei oss.

Det sier 19 år gamle Vårin Sørlie, som nylig ble ferdig på den internasjonale skolelinjen IB i Gjøvik.

Sørlie mener hun gikk ned tre karakterer på grunn av utregningsmetoden til IBO (International Baccalaureate Organization), og at dette setter begrensninger for framtida hennes.

– Det er ufattelig meningsløst. Jeg føler jeg har færre muligheter nå, sier hun.

IBO avlyste tidligere i år vårens eksamener på grunn av covid-19. Dette gjorde at elevene ikke kunne få karakterer basert på disse eksamenene.

Organisasjonen tok derfor i bruk en omstridt utregningsmetode som trolig satte ned flere av elevenes sluttkarakterer. Blant annet Sørlie sine.

FRUSTRERT: Vårin Sørlie vet av flere som ikke har kommet inn på studier til høsten fordi de har fått for lave karakterer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Har satt psykiske begrensninger

Modellen IBO benytter, gjør rede for elevenes forventede karakterer, karakterer på skolearbeider og «skolens kontekst».

Det er det siste elementet som er omdiskutert.

– Poenget med IB er at man øver intensivt i to år for å ta eksamen i alle fag, men da de ble avlyst, er det jo helt meningsløst at mine karakterer skal bli basert på andres arbeid, sier Sørlie.

Hun forteller at flere i klassen hennes har gått ned karakterer på grunn av dette, og at mange føler de har fått begrensa muligheter i ettertid.

– Vi er sinte og frustrerte over å ikke ha fått uttelling for arbeidet vårt.

Sørlie forteller at hun lå an til rundt en toer i psykologi før jul, men at hun øvde intensivt i to måneder og gikk opp til en sekser på tentamen.

– Man kan jo tenke seg at når jeg klarte å jobbe meg opp fire karakterer på to måneder, at jeg hadde klart det samme til eksamen som var i mai, sier hun.

Dette er en IB-utdannelse Ekspandér faktaboks Organisasjonen International Baccalaureate (IBO) har laget en internasjonal utdannelse som godkjennes av universiteter i hele verden.

De tilbyr tre programmer, som elever kan følge fra 3-årsalderen til og med videregående nivå i Norge.

Programmene er: IB Primary Years, IB Middle Years og IB Diploma. Kilde: www.ibo.org

Ber om svar

NRK har tidligere skrevet om Datatilsynet som sendte et forhåndsvarsel til sentralorganisasjonen for IBO-skoler om at de må sette nye karakterer til elevene.

I en pressemelding fra Datatilsynet står det at: «Datatilsynet mener IBO har behandlet personopplysninger på en urettferdig måte og at årets IB-karakterer er ukorrekte».

IBO har til 14. august å svare Datatilsynet. Etter det vil tilsynet gjøre et endelig vedtak i saken.

KRITIKK: IBs sentrale organisasjon IBO har blitt møtt med kritikk fra elever i en rekke land. Bildet er fra en IB-eksamen i Gjøvik i fjor. Foto: Ruth Barsten / NRK

Også Kunnskapsdepartementet ber om svar fra IBO.

– Dette er en uheldig situasjon for de det angår, sier statssekretær for kunnskaps- og integreringsministeren, Grunde Almeland i en pressemelding.

Der står det at verken Kunnskapsdepartementet, Samordna opptak eller universiteter og høyskoler kan endre et offisielt diplom fra IBO eller andre skolesystemer.

– Dette er en sak som IBO må håndtere, sier statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– Kan forandre hele livet deres

Advokat Jon Wessel-Aas representerer en gruppe elever i Norge som mener de har blitt urettferdig behandlet av IBO.

Han arbeider for at utdanningsinstitusjoner skal kunne gjøre en konkret, individuell vurdering av IB-elever. Dette for å gjøre det mulig for noen av dem å komme inn på sine ønskede studier i år.

Foreløpig har departementet bekreftet at det er enig i at elevene kan be om å få en ny vurdering i samordna opptak.

Dette basert på en hjemmel som åpner for individuell vurdering.

Advokatfirmaet har derfor sendt inn klage om en ny vurdering på vegne av de enkelte elevene.

URETTFERDIG:– Det er ganske håpløst. Det er jo et stort skår i troverdigheten til organisasjonen. Det oppleves selvfølgelig som blodig urettferdig, sier Jon Wessel-Aas, advokat i Lund & Co DA. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– De vil kunne behandles slik at det blir mulig for dem å starte ønsket studie nå i høst, dersom den nye individuelle vurderingen medfører at de likevel anses som kvalifiserte.

Wessel-Aas mener likevel IBO har mistet mye av troverdigheten sin, og at situasjonen kan få store konsekvenser for elevene dette har gått ut over.

Han mener også at IBO bruker en merkelig statistikk, og at situasjonen oppleves urettferdig for flere.

– Det som går igjen hos alle, er at de er forferdelig skuffet og overrasket. Noen vil kanskje ende opp med noe helt annet enn de egentlig skulle studere, som kan forandre hele livet deres. Noen vil eventuelt måtte ta opp igjen et helt år med eksamener.

– Det er rett og slett ganske drastisk, sier han.

– Tar dette veldig alvorlig

IBO skriver til NRK at evalueringsmodellen ble utviklet for å sikre at det ikke skulle være stor forskjell i elevenes karakterer.

De forteller at 55 prosent av elevene normalt får minst ett poeng i forskjell på vitnemålet enn karakteren læreren har satt som «predicted grade».

– Karakterene er ofte forskjellige fra den endelige karakteren som er tildelt.

– IB gjennomgår alltid tilbakemeldingene fra elever og skoler med respekt, omsorg og omtanke. Vi forstår de komplekse følelsene lærere, foreldre og elever opplever i år. Vi tar dette alvorlig, skriver de.

Rektor ved Gjøvik videregående skole, Bjørn Matsson, sier han forstår elevenes frustrasjon og råder de som føler seg urettferdig behandla, til å klage.

Klagefristen er 15. september.

Matsson forteller imidlertid at årets karakterer viser en normal utvikling.

– For noen av de skolene som har IB-linje i Innlandet, så er det ganske normal karakterutvikling med den algoritmen.

Likevel sier han det er vanskelig å forklare hvorfor flere elever har opplevd at karakterer har gått ned.

FORSTÅR ELEVENE: – Jeg kan skjønne at noen føler seg urettferdig behandla når de får redusert karakterene sine fra en algoritme som vi ikke kjenner til. Samtidig er de karakterene som er gitt basert i stor grad på det elevene selv har prestert, sier Rektor ved Gjøvik videregående skole, Bjørn Matsson. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Vårin Sørlie er nå leder på konfirmantleir og skal begynne på Karmøy folkehøgskule til høsten.

– Det er jo et godt alternativ nå som ting ble som de ble, sier hun.