I Trysil ligger hyttene på rekke og rad. Kommunen har totalt 7000 hytter og fritidsboliger. Det er nok, mener varaordfører i Trysil Stine Akre (SV).

– Verken naturen, miljøet eller lokalbefolkningen tåler mer hytteutbygging.

Nå har Sosialistisk venstreparti i Trysil kommet med et forslag hvor de tråkker på bremsen.

Det får flere til å reagere.

TETTBYGD: Hyttene er bygd tett i tett i Trysil. Foto: Frode Meskau / NRK

– Kontroversielt

Stine Akre forteller at SV ønsker å ta en fot i bakken med forslaget.

De mener kommunen må ta igjen forspranget som utbyggingen av hytter og fritidseiendommer har.

Akre tror det er kontroversielt å sette begrensninger i en næring som har vært viktig for kommunen i mange år.

Hun tror allikevel at mange hytteeiere er på hennes side.

– Jeg tror mange hytteeiere vil at naturen skal forbli urørt. Ikke alle har hytter for å stå opp og ned i en slalåmbakke.

Men hos utbyggerne er ikke forslaget særlig populært.

Frykter negative signaler

En av dem som reagerer på forslaget er nestleder Terje Myhre i Trysil Næringsforum.

De ønsker å skape mer næringsutvikling i kommunen.

– Da er hytteutbygging det viktigste vi har. Uten den hadde Trysil vært ingenting, mener Myhre.

Han synes det er bra at debatten blir tatt. Men dersom forslaget blir et vedtak frykter han at kommunen sender ut negative signaler.

– Det er viktig for oss at Trysil er en ja-kommune. Vi vil jo at folk skal etablere seg her og skape næring.

VIKTIG: Myhre mener at kommunen sender negative signaler hvis forslaget blir vedtatt. Foto: Frode Meskau / NRK

Myhre tror også at bygg- og anleggsbransjen er bekymra for hvilken effekt et sånt vedtak vil ha på både kort og lang sikt.

Vegard Lans Pedersen jobber som snekker i Trysil Entreprenør. Han er helt avhengig av å sette opp hytter for å ha en jobb å gå til.

Samtidig forteller han at de tjener på å renovere de 7000 hyttene som allerede er i kommunen.

– Med så mange hytter som vi har her er det et enormt vedlikeholdsarbeid.

SNEKKER: Til tross for at Pedersen jobber som snekker, ser han noen betenkeligheter ved utbyggingen. Foto: Frode Meskau / NRK

Pedersen er selv glad i friluftsliv, og mener at hyttene begynner å komme vel høyt opp i fjellet.

– Nå står vi helt opp i tregrensa. Det må jo ta slutt en eller annen gang.

– De glemmer verdiskapningen

Det er forventet at saken skal opp til politisk behandling rundt juletider. Forslaget ble fremmet i et formannskapsmøte denne uka.

Foreløpig er det få støttespillere.

Leder i Trysil Høyre Jan Terje Ås synes det er bra at temaet blir tatt opp.

Men han ser noen problematiske linjer med forslaget.

OVERDREVENT: Ås mener det er overdrevent å si at de ofrer naturen for kommunens inntekter. Foto: Frode Meskau / NRK

Ås mener at SV glemmer den verdiskapningen hytteutbyggingen gir.

– Det er overdrevent å si at vi ofrer naturen for kommunens inntekter.

Han synes også det er problematisk å skulle bremse utbyggingen, både i sentrum og på fjellet.

– Da begrenser det allerede der det allerede er tettbygd, og i fjellet. Det blir et problem, sier han.