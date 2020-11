– Vi har hatt mye ruskevær i løpet av natta. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Elvia, Cecilie Gregersen.

På det meste har 2700 vært uten strøm i Innlandet. Klokken 10 så var det 1700 uten strøm i Innlandet.

Strømløse flere steder i landet

STORT OMRÅDE: Mange strømkunder er berørt i Innlandet.

Hun forteller at strømbruddene har kommet over et stort område i hele Innlandet, samt flere steder i landet.

– Vi har montører som er ute nå og feilsøker og feilretter i alle de områdene der strømmen nå er borte, sier Gregersen.

Hun sier det er vanskelig å si når strømmen vil komme tilbake til alle.

– Det avhenger litt av type feil i områdene våre. Noen steder er det lutt vanskelig å komme til for montørene.

Klokka 7. 30 var det flest berørte kunder i Hurdal (247), Kongsvinger (903), Sør-Odal 376 og Ringsaker (163).

Også i Vestland er 200 husstander uten strøm. Det forventes at strømmen skal være tilbake rundt klokken 10 torsdag formiddag.

Utforkjøringer, trevelt og ferjeinnstillinger

På E6 i Melhus i Trøndelag har et vogntog kjørt av veien. Bergingsbil er på vei for å hjelpe vogntoget på veien igjen. Veien kan bli helt eller delvis stengt mens bergingsarbeidet pågår.

Også på E39 i Sunnmøre har det vært et uhell. Ett tre har falt ned over veien på Ørskogfjellet mellom Vestnes og Sjøholt. Veien er stengt og det er kø i begge retninger. Entreprenør er på vei til stedet.

I Møre og Romsdal har ruskeværet ført til flere trafikale problemer. På Stavsengfjellet i Stranda står en trailer fast i nordgående kjørefelt. Det skal være mulig å passere.

Hurtigbåten innstiller også avganger. I rute 39 Molde-Vestnes-Sekken har MS Valderøy innstilt avgangen fra Vestnes klokka 09:35 på grunn av dårlig vær.

Fylkesveg 6024 ved Klauset på Otrøya i Midsund i Molde er stengt fordi flere tre har veltet. Entreprenør er på veg til stedet for å rydde opp.

Europaveg 39 er stengt over Ørskogfjellet mellom Vestnes og Sjøholt. Et tre har falt over vegen, og det er kø i begge retninger. Entreprenør skal rydde opp.

Vinden ventes å øke

Det har blåst kraftig i store deler av Innlandet i morgentimene. Meteorologene melder at vinden kan komme til å øke, og at det kan ventes vindkast opp mot 20/m i sekundet. Det er sendt ut farevarsel for dette området.

Meteorologene skriver på YR.no:

Sikre løse gjenstander som kan blåse av gårde. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.

Vinden er ventet å roe seg ved 22-tiden.